Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Endonezya'da Ölü Sayısı 222'ye Çıktı

Dha Dış - Endonezya'da Ölü Sayısı 222'ye Çıktı

3 saat önce

Dha DIŞ - Endonezya'da ölü sayısı 222'ye çıktıMahmut Can Emir, (DHA) ? Endonezya'nın Sumatra ve Cava Adası arasındaki Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı 222'ye, yaralı sayısı da 843'e yükseldi.

Dha DIŞ - Endonezya'da ölü sayısı 222'ye çıktı

Mahmut Can Emir, (DHA) ? Endonezya'nın Sumatra ve Cava Adası arasındaki Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı 222'ye, yaralı sayısı da 843'e yükseldi. Ölü ve yaralı sayısının da da artacağı tahmin ediliyor.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, 430 konut ve dokuz otelin zarar gördüğünü ve uluslararası ajansların acil müdahale ekipleri henüz bölgeye ulaşamadığı için yerel ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Asya Pasifik Ofisi, felakette yaralananlara ilk yardım sağlama çalışmalarına başlandığını açıkladı.

Endonezya Meteoloji, İklim ve Jeoloji Ajansı'ndan gelen bilgilere göre, Anak Krakatoa yanardağındaki yerel saatle sabah 09: 30'da başlayan volkanik aktiviteden 24 dakika sonra tsunami Endonezya sahillerine ulaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 03:16 Kaynak: DHA

Mahmut Can, DHA, Güncel
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