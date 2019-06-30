DHA DIŞ- Erdoğan, Altes Prenses Akiko ile görüştü
1 saat önce
Erdoğan, Altes Prenses Akiko ile görüştüJaponya, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'da 'Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği' isimli sergiyi ziyaretinin ardından Altes Prenses Akiko ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 12:13 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kyoto'daki Ara Güler Sergisi'nin açılışını yaptı
Dubai Şeyhi'nin altıncı eşi Prenses Haya el Hüseyin, iki çocuğuyla ülkeden kaçtı!
Erdoğan: THY, Osaka-İstanbul seferlerine gelecek yıl başlıyor
Angela Merkel'den titreme görüntüleriyle ilgili kaygılara "İyiyim" yanıtı