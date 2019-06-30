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DHA DIŞ- Erdoğan, Altes Prenses Akiko ile görüştü

1 saat önce

Erdoğan, Altes Prenses Akiko ile görüştüJaponya, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'da 'Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği' isimli sergiyi ziyaretinin ardından Altes Prenses Akiko ile bir araya geldi.

DHA DIŞ- Erdoğan, Altes Prenses Akiko ile görüştü
Japonya, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'da 'Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği' isimli sergiyi ziyaretinin ardından Altes Prenses Akiko ile bir araya geldi.
Japonya'nın Kyoto şehrinde basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da yer aldı.
DHA DIŞ- Erdoğan, Altes Prenses Akiko ile görüştü
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 12:13 Kaynak: DHA
Osmanlı İmparatorluğu, Japonya, DHA, Prenses, Güncel
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