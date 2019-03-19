Son Dakika Haberleri: Dha Dış - İran'da Yolcu Uçağında Yangın

Dha Dış - İran'da Yolcu Uçağında Yangın

34 dakika önce

İran'ın Fars Haber Ajansı, başkent Tahran'da Mehrabad Havalimanı'na iniş yapan ve içinde 100'e yakın yolcu bulunan uçakta yangın çıktığını; yolcuların tahliyesine çalışıldığını duyurdu.

Dha Dış - İran'da Yolcu Uçağında Yangın, System.String[]
İran'ın Fars Haber Ajansı, başkent Tahran'da Mehrabad Havalimanı'na iniş yapan ve içinde 100'e yakın yolcu bulunan uçakta yangın çıktığını; yolcuların tahliyesine çalışıldığını duyurdu.

Press TV'de şu ana kadar bir yaralanma vakasına rastlanmadığı bilgisinin kendilerine ulaştığını duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:54 Kaynak: DHA

Tahran, İran, Güncel
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