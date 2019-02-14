Dha Dış - Makedonya'da Yolcu Otobüsü Şarampole Yuvarlandı: 13 Ölü
1 saat önce
Dha DIŞ - Makedonya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 13 ölüEnis Tabak (DHA) - Makedonya'da meydana gelen otobüs kazasında 13 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.
Dha DIŞ - Makedonya
'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 13 ölü Enis Tabak
(DHA
) - Makedonya'da meydana gelen otobüs kazasında 13 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Üsküp
'ten Gostivar
'a hareket eden bir yolcu otobüsü, Tetova yakınlarında şarampole yuvarlandı. Bir hamile kadının da bulunduğu öğrenilen otobüsün 50 yolcu taşıdığı; 7 yolcunun olay yerinde; 6 yolcunun ise kaldırıldıkları hastanede öldükleri belirtildi.
Sağlık Bakanı Venko Filipçe, ambulanslarla Üsküp'teki hastanelere kaldırılan yaralıların bazılarının hayati tehlikesinin sürdüğünü söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:45 Kaynak: DHA
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