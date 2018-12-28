Dha Dış - Mısır'da Turistleri Taşıyan Otobüse Bombalı Saldırı (3)
27 dakika önce
Mısır'ın Kahire yakınlarında Gize kentinde turistleri taşıyan otobüse bombalı saldırı düzenlendi.
Mısır
'ın Kahire
yakınlarında Gize kentinde turistleri taşıyan otobüse bombalı saldırı düzenlendi. İçişleri Bakanlığı
, Mısır Piramitleri'ni gezmek için bölgede olan turistlere yönelik saldırıda, 2 Vietnamlı turistin hayatını kaybettiğini, 12 turistin de yaralandığını duyurdu.
Saldırının, otobüsün geçtiği sırada, patlayıcının infilak ettirilmesi şeklinde yapıldığı belirtiliyor.
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Saldırı sonrası otobüsten fotoğraflar
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:28 Kaynak: DHA
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