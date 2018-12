Dha Dış - New York'taki Mavi Işığın Kaynağı Trafo Patlamasıymış

Dha DIŞ - New York 'taki mavi ışığın kaynağı trafo patlamasıymış ABD , ( DHA ) ? ABD'de New York'un Queens bölgesinde akşam saatlerinde görülen ve paniğe yol açan mavi ışığın nedeninin trafo patlaması olduğu açıklandı. New Yok Polis Departmanı ışığın, elektrik dağıtıcısı Con Edison 'ın Queens'deki tesisindeki bir trafoda meydana gelen patlamadan kaynaklandığı duyurdu.Manhattan ve Astoria bölgelerinden de net bir şekilde görülen ışık sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline gelmesi üzerine New Yok Polis Departmanı aynı zamanda, mavi ışıkla ilgili patlamanın trafodan kaynaklandığını, yaralı olmadığını, yangın çıkmadığını ve ışığın dünya dışı varlıkların faaliyeti olmadığı twitini attı.