Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Rio'yu Sel Vurdu: 3 Ölü (2)

Dha Dış - Rio'yu Sel Vurdu: 3 Ölü (2)

26 dakika önce

– Brezilya'da şiddetli yağış sonrası Rio de Janeiro'da sel meydana geldi.

Dha Dış - Rio'yu Sel Vurdu: 3 Ölü (2), System.String[]
Brezilya'da şiddetli yağış sonrası Rio de Janeiro'da sel meydana geldi. Araçlar sürüklendi, bir çok ev ve işyerini su bastı. Yetkililer selde 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrini şiddetli yağışların neden olduğu sel vurdu. Rio de Janeiro Belediyesi Operasyon Merkezi, kriz seviyesini 3. seviye olarak belirledi. Bu da şiddetli yağışın daha devam edebileceği ve ilerleyen saatlerde toprak kaymalarının beklendiği anlamına geliyor.

Selden en çok etkilenen bölge ise São Conrado, Vidigal, Leblon, Ipanema, Copacabana ve Leme gibi Atlantik Okyanusu kıyısındaki mahallelerin oluşturduğu 'Zona Sul' bölgesi oldu.

Şehrin belediye başkanı Marcelo Crivella, selde bir adamın hayatını kaybettiğini; 2 kadının da içinde bulundukları gecekondunun çökmesi sonucu öldüğünü duyurdu.

Görüntü Dökümü

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-Selden görüntüler

(DGS Saati: 10: 58 - tarih: 09.04.2019 - Haber Kodu : 190409045)
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:26 Kaynak: DHA
Brezilya, Güncel
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