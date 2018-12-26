Dha Dış - Rusya, Yeni Hipersonik Füze 'Avangard'ın Başarıyla Test Edildiğini Duyurdu
1 saat önce
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yeni hipersonik füze 'Avangard'ın başarıyla test edildiği belirtildi.
Rusya
Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yeni hipersonik füze 'Avangard'ın başarıyla test edildiği belirtildi. Yasni bölgesinden fırlatılan füzenin yaklaşık 6500 kilometre uzaklıktaki Kamçatka
bölgesindeki hedefi başarıyla vurduğu açıklandı.
Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
'in Mokova'daki Ulusal Savunma
Merkezini ziyareti sırasında füzenin ateşlenmesi emrini verdiği vurgulandı.
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Füzehih görüntüsü
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:10 Kaynak: DHA
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