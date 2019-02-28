Dha Dış - Somali'de Bomba Yüklü Araç Patladı: Ölü Sayısı 10'a Yükseldi
19 dakika önce
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araç patladı.
Somali
'nin başkenti Mogadişu
'da bomba yüklü araç patladı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.
Somali basını, yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, patlamanın şehrin en işlek noktalarından olan Maka Al Mukaram caddesinde meydana geldiğini; otel önünde gerçekleşen patlama sonrası silah seslerinin duyulduğunu duyurdu. Yere kaynaklar, patlamada 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin de yaralandığını belirtiyor.
Patlama sonrası bölge savaş alanına döndü. Olay yerine güvenlik kuvvetleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Patlama sonrası yanana araçlar
Ambulansların görüntüsü
İnsanların görüntüsü
Bölgeden detay
(GÖRÜNTÜLER DGS'DE)
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:56 Kaynak: DHA
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