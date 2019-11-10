Son Dakika Haberleri: Dha dış-tel abyad'da pkkpyd'li teröristlerce bombalı saldırı 9 ölü, 30 yaralı
Son Dakika Güncel Dha dış-tel abyad'da pkkpyd'li teröristlerce bombalı saldırı 9 ölü, 30 yaralı

Dha dış-tel abyad'da pkkpyd'li teröristlerce bombalı saldırı 9 ölü, 30 yaralı

6 saat önce

Tel Abyad'da PKKPYD'li teröristlerce bombalı saldırı 9 ölü, 30 yaralıSuriye, (DHA)- Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk kasabasına PKKPYD'li teröristlerce bombalı saldırı düzenlendi.

Tel Abyad'da PKKPYD'li teröristlerce bombalı saldırı 9 ölü, 30 yaralı

Suriye, (DHA)- Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk kasabasına PKKPYD'li teröristlerce bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişi yaşamını yitirdi 30 kişi yaralandı, enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Tel Abyad'a bağlı Suluk kasabasına PKKPYD'li teröristlerce bombalı saldırı düzenlendi. Bölgenin en büyük yerleşim yerlerinden biri olan Suluk'un merkezinde gerçekleştirilen saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü 30 kişi yaralandı. Patlamayla birlikte harabeye dönen binaların enkazı altında kalanları kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Dha dış-tel abyad'da pkkpyd'li teröristlerce bombalı saldırı 9 ölü, 30 yaralı

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Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 05:41 Kaynak: DHA
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