DHA DIŞ -Trump karşıtı grup seçim sonuçlarını Beyaz Saray önüne takip ediyor - Son Dakika

DHA DIŞ -Trump karşıtı grup seçim sonuçlarını Beyaz Saray önüne takip ediyor
04.11.2020 10:18
ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Beyaz Saray yakınında toplanan Başkan Donald Trump karşıtı yüzlerce kişi seçim sonuçlarını bekliyor.
ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Beyaz Saray yakınında toplanan Başkan Donald Trump karşıtı yüzlerce kişi seçim sonuçlarını bekliyor.
ABD'de tarihi baikanlık seçimi için nefesler tutuldu. Demokrat Parti'nin adayı eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile Cumhuriyetçi Parti'nin adayı mevcut ABD Başkanı Donald Trump arasındaki kıyasıya mücadele sürüyor. Birçok eyalette ilk sonuçlar gelmeye başladı.
Başkan Donald Trump karşıtı yüzlerce kişi Başkent Washington DC'de bulunan Beyaz Saray önünde toplanarak seçim sonucunu bekliyor. Trump karşıtı protestocular, Lafayette Meydanı'nı çevreleyen çitlere onlarca afiş asarken, zaman zaman polis ile protestocular arasında arbede yaşandı.
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