Dha Dış - Yunanistan'da Hükümet Ortağı Anel Partisi Hükümetten Ayrıldı
1 saat önce
Yunanistan'da Savunma Bakanı ve hükümet ortağı Bağımsız Yunanlılar (ANEL) Partisi Başkanı Panos Kammenos "Makedonya" adı konusundaki anlaşmazlığı sonucunda hükümetten ayrılacağını duyurdu.
Yunanistan
'da Savunma Bakanı ve hükümet ortağı Bağımsız Yunanlılar (ANEL) Partisi Başkanı Panos Kammenos "Makedonya
" adı konusundaki anlaşmazlığı sonucunda hükümetten ayrılacağını duyurdu.
Başbakan Aleksis Çipras
ile görüştükten sonra kararını gazetecilere bildiren Kammenos dört yıl boyunca ülkeyi memorandumlardan çıkardığını, ancak komşu ülkenin adında "Makedonya" isminin bulunmasına "evet" diyemeyeceği için hükümette kalamayacağını açıkladı. Kammenos konuşmasında "Makedonya" adı konusunda Yunanistan'da referandum yapılması gerektiğini söyledi. - Chokona
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 03:23 Kaynak: DHA
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