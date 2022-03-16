DHA ekibi, içindeki çocukla otomobili çalan şüphelinin yakalanmasını sağladı - Son Dakika
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DHA ekibi, içindeki çocukla otomobili çalan şüphelinin yakalanmasını sağladı

16.03.2022 13:27
DHA ekibi, içindeki çocukla otomobili çalan şüphelinin yakalanmasını sağladı

KONYA'da 2 iş yerinden hırsızlık yapan Mustafa Arslanhan (23), sürücüsünü bıçakla tehdit ederek bir otomobili alıp kaçtı.

KONYA'da 2 iş yerinden hırsızlık yapan Mustafa Arslanhan (23), sürücüsünü bıçakla tehdit ederek bir otomobili alıp kaçtı. Arslanhan, çaldığı araçla kaçarken bir otomobile çarptı. Sürücü ile tartışan şüpheli, polislerin geldiğin görünce bu kez çarptığı içinde 6 yaşındaki Kayra Deniz'in bulunduğu otomobile binerek kaçtı. Şüpheli Arslanhan, çocukla bir apartmana saklanmak isterken olayı takip eden Demirören Haber Ajansı ekibi tarafından fark edilerek, polise durumun bildirilmesi ile yakalandı. Arslanhan, gözaltına alınırken, Kayra Deniz ailesine teslim edilmek üzere polis merkezine götürüldü.

Olay, saat 09.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Arslanhan, Kule Caddesi'nde 2 iş yerinden bilgisayar kasası ve elektronik eşya çaldı. Ardından yaklaşık 200 metre ileride bir otelin önünde park halindeki 35 AUG 653 plakalı otomobiline binmek isteyen Selçuk Çelebi'yi (44), bıçakla tehdit edip aracı alıp kaçtı. Çelebi'nin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Otomobildeki uydu takip cihazı sayesinde gittiği yer tespit edildi.

KAZA YAPTI, YİNE OTOMOBİL ÇALDI Polisin takibi sırasında Arslanhan kaçtığı otomobille Mimar Sinan Mahallesi Nesimi Sokak'ta, komşusunun çocuğu Kayra Deniz'i okuluna götüren Mehmet Kahramanoğlu'nun kullandığı 34 VA 4202 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından Arslanhan ve sürücü Kahramanoğlu, araçlarından indi. Bu sırada polisin geldiğini gören Arslanhan, Kahramanoğlu'nu bıçakla tehdit edip, içinde Kayra Deniz'in bulunduğu otomobile binerek kaçtı. Arslanhan'ın otomobil ile Sille Kavşağı civarında olduğu ihbarı yapıldı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. DHA EKİBİ GÖRDÜMustafa Arslanhan, Fatih Işıklar Mahallesi Telaffuz Sokağa girip, otomobili fark edilmemesi için yolun kenarındaki iki aracın arasına park etti. Şüpheli, araçtaki Kayra Deniz ile saklanmak için bir apartmana doğru koşarken haberi takip eden DHA ekibi tarafından fark edildi. DHA muhabirlerinin verdiği bilgi üzerine gelen polisleri gören Arslanhan, Kayra Deniz'i bırakıp kaçtı. Bu sırada Asayiş Şube Müdürü Murat Ercan, çocuğu alıp sakinleştirdi. Kaçan Arslanhan, polis tarafından saklanmaya çalıştığı bir apartmanın bahçesinde yakalandı. Çocuk, ailesine teslim edilmek üzere polis merkezine götürülürken, şüpheli Arslanhan gözaltına alındı.


DHA ekibi, içindeki çocukla otomobili çalan şüphelinin yakalanmasını sağladı
DHA ekibi, içindeki çocukla otomobili çalan şüphelinin yakalanmasını sağladı
DHA ekibi, içindeki çocukla otomobili çalan şüphelinin yakalanmasını sağladı
DHA ekibi, içindeki çocukla otomobili çalan şüphelinin yakalanmasını sağladı
DHA ekibi, içindeki çocukla otomobili çalan şüphelinin yakalanmasını sağladı
DHA ekibi, içindeki çocukla otomobili çalan şüphelinin yakalanmasını sağladı
DHA ekibi, içindeki çocukla otomobili çalan şüphelinin yakalanmasını sağladı
DHA ekibi, içindeki çocukla otomobili çalan şüphelinin yakalanmasını sağladı
DHA ekibi, içindeki çocukla otomobili çalan şüphelinin yakalanmasını sağladı
DHA ekibi, içindeki çocukla otomobili çalan şüphelinin yakalanmasını sağladı
DHA ekibi, içindeki çocukla otomobili çalan şüphelinin yakalanmasını sağladı
DHA ekibi, içindeki çocukla otomobili çalan şüphelinin yakalanmasını sağladı
DHA ekibi, içindeki çocukla otomobili çalan şüphelinin yakalanmasını sağladı
DHA ekibi, içindeki çocukla otomobili çalan şüphelinin yakalanmasını sağladı
YORUMLAR
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Otomobil, Çelebi, Polis, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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