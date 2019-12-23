Dha istanbul bülten-1 - Son Dakika

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6 saat önce

İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Şehir Hatları, etkisini gösteren olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Şehir Hatları, etkisini gösteren olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İDO'da iptal edildiği duyurulan seferler şöyle;

07: 30 Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy

07: 40 Bostancı-Beşiktaş

07: 45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

07: 50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08: 30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09: 50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

Şehir Hatları iptal seferleri ise şöyle;

07: 10 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş

07: 45 Karaköy-Bostancı

07: 50 Kadıköy-Sarıyer

07: 30 Beşiktaş-Adalar

07: 55 Bostancı-Karaköy

08: 45 Karaköy-Bostancı

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2-AVCILAR'DA UÇAN ÇATI YANDAKİ BİNANIN ÜSTÜNE DÜŞTÜ

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/ İSTANBUL, (DHA)

AVCILAR'da lodos nedeniyle 4 katlı bir evin çatısı monte edildiği duvarla birlikte yerinden koparak yandaki 2 katlı evin üzerine düştü.

Olay saat 00.30 sularında Avcılar Tahtakale Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Şiddetli lodosla birlikte 4 katlı bir binanın çatısı monte edildiği duvarla birlikte yerinden koparak yan tarafta bulunan 2 katlı bir evin üzerine düştü. Mahalleli gürültü ile birlikte dışarı koştu. Çatı uçtuğu anda binanın etrafında kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda, kopan çatıdan geriye kalan tehlike arz edecek parçaları yerinden kaldırdı.

Çatısı uçan binada kiracı olarak oturan Mustafa Taş olayla ilgili, 'Biz alt katta duran kiracılarız, hava yağmurlu olduğu için şimşek falan düştü sandık ama büyük bir sesle irkildik çıktığımızda binanın çatısı uçmuştu. Yani rüzgar ön cepheden girmiş, arka tarafa doğru açılmış. Allah'tan can kaybımız yok, kimseye de bir zarar vermedi" şeklinde konuştu.

Dha istanbul bülten-1

İstanbul Deniz Otobüsleri, Beşiktaş, Avcılar, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 09:38 Kaynak: DHA
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