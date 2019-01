Dha İstanbul Bülteni - 3

1- BBP İSTANBUL İL BAŞKANI : BBP, CUMHUR İTTİFAKININ ÜVEY EVLADI MUAMELESİ GÖRMÜŞTÜRHaber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-İdris TİFTİKCİ-İSTANBUL DHABüyük Birlik Partisi (BBP) İstanbul İl Başkanı Yaşar Sayan, "Cumhur ittifakının içinde olmaya devam edeceğiz.

Büyük Birlik Partisi (BBP) İstanbul İl Başkanı Yaşar Sayan, "Cumhur ittifakının içinde olmaya devam edeceğiz. Ancak son yapılan İstanbul ve Ankara aday açıklamalarında Cumhur ittifakının içindeki diğer bir partiye İstanbul'dan 3, Ankara'dan da 3 tane ilçe verilirken Büyük Birlik Partisi adeta unutulmuştur. Cumhur ittifakının üvey evladı muamelesi görmüştür."



BBP İstanbul İl Başkanı Yaşar Sayan, yerel seçimlerde İstanbul'da çıkaracakları adayları belirleme süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Sayan, İstanbul adaylarını 19 Şubat'tan sonra açıklayacaklarını belirtti.



Sayan,"Bu hafta sonu gerek büyükşehir belediye başkanı aday adaylarına gerekse ilçe belediye başkan aday adaylarımızın dosyaları genel merkeze sunulacaktır.Genel merkezimizin uygun göreceği yakın bir tarihte de İstanbul'da adaylarımızın tanıtımı genel başkanımız, genel başkan yardımcılarımız, merkez karar yönetim üyelerimizin de katılacağı toplantıda tanıtılacaktır. BBP İstanbul il teşkilatımıza iddialı adaylar müracaat etmiştir. Büyükşehir belediye başkanı adaylığı için gerek partimizin çeşitli kademelerinde görev yapmış İstanbul sevdalısı ehliyet ve liyakat sahibi arkadaşlarımız olduğu gibi teşkilat dışından da müracaat etmiş aday adaylarımız mevcuttur. Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylarımızdan bir tanesinin seçim müziği dahi hazırdır" dedi.



"BİZİM YÖNETECEĞİMİZ İSTANBUL'DA AHLAK VE ADALET HAKİM OLUR"



Sayan, "İstanbul'un 39 ilçesinde adaylarımız mevcut olup özellikle Ataşehir, Bahçelievler, Büyükçekmece, Kartal, Sancaktepe, Maltepe ve Üsküdar'da iddialı adaylarımız bulunmaktadır. Ayrıca Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt, Eyüpsultan, Küçükçekmece ve Sarıyer adaylarımız bu ilçelerde seçildiğinde hizmet edebilecek ehliyet ve liyakat sahibi arkadaşlarımızdır. Bu ilçeleri özellikle belirtiyorum. Elimde 2014 yılında partimizin aldığı seçim sonuçları var. Bazı ilçelerde bizim aldığımız oylar belediye başkanı değiştirecek güce sahip. Biz bunun bilincindeyiz. Bizim yöneteceğimiz İstanbul'da ahlak ve adalet hakim olur. Şehir tarihiyle, kültürüyle ve doğasıyla barışık olur. Şehirde oluşan rant İstanbulluların hizmetine sunulur. Şehrin büyütülmesi değil, şehirde mutlu ve huzurlu bir yaşam önceliğimizdir. İmar, ulaşım, trafik sorun olmaktan çıkar" diye konuştu.



"SİVAS'I BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ'NE BIRAKIN"



Yaşar Sayan, Cumhur ittifakının içinde yer almaya devem edeceklerini ifade ederek şunları söyledi:



"Cumhur ittifakının içinde olan bir siyasi partiyiz. Cumhur ittifakının içinde olmaya devam edeceğiz. Ancak son yapılan İstanbul ve Ankara aday açıklamalarında Cumhur ittifakının içindeki diğer bir partiye İstanbul'dan 3, Ankara'dan da 3 tane ilçe verilirken Büyük Birlik Partisi adeta unutulmuştur. Cumhur ittifakının üvey evladı muamelesi görmüştür. Cumhur ittifakının özüne de sözüne de bağlı kalacağız. Devletimizin ve milletimizin istiklal ve istikbali için Cumhur ittifakı içinde olmaya devam edeceğiz. Ancak bizim de olmazsa olmalarımız var. Örneğin bizim bir Sivas'ımız var. Bizim kızıl elmamız, kızıl çizgimiz. Olamazsa olmazımız Söğüt'ümüz, Sivas'ımız var. Eğer biz Cumhur ittifakının içindeysek, buradan Cumhur ittifakının içindeki diğer parti yöneticilerine sesleniyorum. Sivas'ı Büyük Birlik Partisi'ne bırakın. Sayın genel başkanımızın da dediği gibi ülke ittifaklı ittifaklara gidiyor. Biz de bu ittifaklar içinde yerimizi alacağız. Ancak yerli ve milli olan bir ittifakın içinde yer alacağız" ifadelerini kullandı. Sayan sözlerinin devamında, 19 Şubat'tan sonra İstanbul'da aday tanıtım toplantısı yapacaklarını söyledi.



2- SAVCILIKTAN İLK İNCELEME; BÜYÜKADA'DAKİ YANGINA KISA DEVRE YOL AÇMIŞ



Haber: Yüksel KOÇ-Kamera: İSTANBUL,



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, iki gün önce Büyükada'da çıkan ve 9 atın telef olduğu yangına ilişkin yazılı açıklama yaparak, yangına ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti. Açıklamada, ahıra gayrinizami olarak çekilen elektrik tesisatında oluşan kısa devrenin yangına neden olduğu bilgisine yer verildi.



YANGININ NEDENİ KISA DEVRE



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle: "1 Ocak 2019 tarihinde 13.00 sıralarında Büyükada Yörükali mevkiinde yangın çıktığının ihbarı üzerine Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında yapılan ilk inceleme sonucu; yangının ahırlara gayrinizami olarak çekilen tesisatta oluşan kısa devreye bağlı olarak ortaya çıkan elektrik akımının çevredeki yanıcı maddeleri tutuşturması sebebiyle çıktığı belirlenmiştir. Yangından dolayı ahırlarda bulunan 9 at telef olmuş, 4 at yaralı vaziyette kurtarılıp tedavi edilmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmiş, 7 at da zarar görmeksizin kurtarılmıştır. Soruşturma, maddi gerçeğin tüm yönleriyle açığa çıkarılması ve sorumlular hakkında yasal gereğinin yapılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızın gözetiminde titizlikle sürdürülmektedir."



3- FATİH'TE ÇÖKEN VE 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ BİNA İÇİN MAHALLELİDEN İHMAL İDDİASI



Haber-Kamera: Tansu Edip GÖKBUDAK - Harun UYANIK/ İSTANBUL



Fatih Yedikule mahallesinde iki kişinin yaşamını yitirdiği çöken binanın enkazının kaldırılma çalışmaları belediye ekipleri tarafından sürdürülüyor. Bazı mahalle sakinleri, olayda ihmal olduğunu, yanan binanın bitişiğindeki binanın çökmesi öncesi, içeriye giriş çıkışlar konusunda gereken önlemin alınmadığını öne sürdüler.



Fatih Yedikule'de dün sabaha karşı yanan binanın bitişiğindeki binada da akşam saatlerinde çökme meydana geldi. Çökme sonucunda 4 kişi enkaz altında kaldı. Enkaz altında kalanlardan bina sahibi Turgut Peker kurtarıldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise binaya hurda için girdikleri öğrenilen Emircan Tunç (18) ile Mustafa Uykun'un (16) enkaz altından cansız bedenleri çıkarıldı.



ENKAZ KALDIRILIYOR



Olayın ardından bölgeye gelen Fatih Belediyesi'ne bağlı ekipler enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediyor. Sokağın dar olması nedeniyle enkaz vinç yardımıyla yavaş yavaş parçalanıyor.



İHMAL İDDİASI



Bazı mahalle sakinleri yaşanan olayla ilgili ihmal iddiasında bulundu. Mahalle sakinleri yangın sonucu kullanılamaz hale gelen binanın yanındaki binaya giriş çıkışlar konusunda herhangi bir uyarı levhası konulmadığını söylediler. Mahallelilerden Hasan Basri Çalık (64), "Keşke girilmesini engelleyen biri olsaydı, keşke binanın girişine yasak konulsaydı bu acı tablo olmasaydı" dedi. Bir diğer mahalle sakini Ali Sözeri (65) ise, "Önlem alınamadı. Çünkü o kadar ani oldu ki fırsat bile bulamadılar tahminimce. Olay çok çabuk gelişti. Bu bina tarihi olarak geçiyor. Daha önceden de yandı burası. Bir şey yapamıyorlar. Bırakıyorlar ki kendisi çöksün" diye konuştu.



GERİYE HURDA ARAÇLARI KALDI



Öte yandan enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Emircan Tunç ile Mustafa Uykun'dan geriye hurda topladıkları tezgahları kaldı. İki gencin tezgahı yıkılan binanın bir arka sokağına bırakıldı.



4- FATİH'TE ÇÖKEN BİNADA ÖLEN İKİ ARKADAŞIN CENAZESİ ADLİ TIPTAN ALINDI



Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/ İSTANBUL,



Fatih Yedikule'de çöken binanın altında kalarak can veren iki arkadaşın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda alındı.



Fatih Yedikule'de sabaha karşı yanan metruk binanın İBB ekipleri tarafından yıkılmasının ardından bitişiğinde bulunan başka bir binada akşam saatlerinde çökme meydana gelmişti. Hurda toplamak için binaya giren Emircan Tunç (18) ve Ramazan Uykun (16) hayatını kaybetmiş kardeşleri Serhat Tunç ile Mustafa Uykun ise yaralanmıştı. Hayatını kaybeden iki arkadaşın Cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.



KARDEŞİ KESER ALMAYA GİTMİŞ



Yaşanan olayı anlatan Emircan Tunç'un yakını Hüseyin Kara, Emircan'ın kardeşi Serhat'ın hurda arabasına keser almaya gittiği için ölümden kurtulduğunu söyleyerek,"Biz zaten Fatih civarında çalışıyoruz. Hurda işi yapıyoruz. Çocuklar ev yanınca orada hurda toplamaya gitmişler. 5 kişilermiş. 2 kişi altında kalıyor. 3 kişide yaralı olarak hastane götürülüyor. Ramazan'la Emir altında kalarak hayatını kaybediyor. Diğerlerinin durumu iyi çok şükür" dedi.



Emircan Tunç 'un cenazesi memleketi Sinop Boyabat'a, Ramazan Uykun'un cenazesinin ise memleketi Niğde'ye götürüleceği öğrenildi.



======================



5- BEYKOZ'DA BABASINI ÖLDÜREN GENÇ ADLİYEYE GETİRİLDİ



Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,



Beykoz Çubuk Mahallesi Şişecam Şimşek Sitesi No: 16'daki evlerinde babasını silahla vurarak öldüren şüpheli Koray Adıyaman Beykoz Adliyesi'ne getirildi.



İddiaya göre, babası bina görevlisi Murat Adıyaman (45) ile evlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışan Koray Adıyaman, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu babasını tabancayla öldürmüştü. Dün saat 16.00'da yaşanan olayın ardından polis ekipleri, şüpheli Koray Adıyaman'ı gözaltına alarak polis merkezine götürmüştü. Gözaltındaki işlemleri biten Adıyaman bugün saat 13.00'da Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi.



6- ÇÖP KAMYONUNUN ÇARPTIĞI SURİYELİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ



Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,



Esenyurt'ta karşıdan karşıya geçmek isteyen Suriyeli bir kadına çöp kamyonu çarptı. Zeynep Yusuf (49) isimli kadın hayatını kaybetti.



Olay Battalgazi Mahallesi Çamlıbel Sokak'ta saat 11.00'da meydana geldi. Çöp kamyonu 2 çocuk annesi Suriyeli Zeynep Yusuf yolun karşına geçmek istedi. Bu sırada kadına çöp kamyonu çarptı. Kazada Zeynep Yusuf ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cenazesi olay yerine gelen cenaze aracına konarak Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü ise gözaltına alındı. Görgü tanıkları, kadının kamyonun kör noktasında kaldığını ve şoförün kadını farketmediğini öne sürdü.



7- MİNİBÜSTE UYUYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNE TACİZ DAVASINDA SANIĞA 5 YIL HAPİS



Yüksel KOÇ/ İSTANBUL,



Tuzla'da 15 Mayıs 2018 tarihinde okula gitmek için bindiği minibüste uyuya kalan üniversite öğrencisi K.B.'ye (21) yönelik cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan A.Ö.T. hakkında açılan davanın karar duruşması İstanbul Anadolu 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, sanığı, "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



SANIK SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ



A.Ö.T. hakkında, "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan açılan davanın ilk duruşması 26 Haziran 2018 tarihinde görüldü. Soruşturma kapsamında tutuklanan A.Ö.T., ilk duruşmada, olay tarihinde olayın geçtiği minibüsü binerek arka koltukta oturduğunu, sağındaki ve solundaki yolcuların uyuya kaldığını belirterek, "Ancak müştekinin yanımda oturup oturmadığını hatırlamıyorum. Ben kollarımı önüme doğru bağlayarak oturdum. Ancak bir süre sonra solumda oturan bayan bana bağırmaya başladı. Çantasını bana doğru fırlattı. Ben müştekinin iddia ettiği şekilde bir şey yapmış olsam o kalabalıkta mutlaka biri görürdü ve müdahale ederlerdi. Suçsuzum, beraatimi istiyorum" dedi.



'BAĞIRARAK ÇANTAMI ALDIM VE SANIĞA VURDUM'



Aynı duruşmada dinlenen müşteki K.B. de olay anını anlattı. Üniversite öğrencisi olduğunu söyleyen K.B., o gün okula gitmek için minibüse bindiğini belirterek, "Minibüste en arkada bulunan dörtlü koltuğun sol cam tarafında oturdum. Sanık yanımdaki koltukta oturdu. Sınavlarım olduğu için uyuya kaldım. Uyandığımda sanığın bir elinin pantolonumun üzerinde olduğunu fark ettim. Bağırarak çantamı aldım ve sanığa vurdum. Minibüsteki yolcular sanığa müdahale ettiler. Kesinlikle bir yanlış anlaşılma söz konusu değildir. Sanıktan şikayetçiyim" dedi.



NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI SUÇUNDAN 5 YIL CEZA ALDI



Mahkeme, geçtiğimiz günlerde yaptığı karar duruşmasında sanığı, "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan 5 yıl hapis cezası ile cezalandırdı.

