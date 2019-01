Dha İstanbul Bülteni - 5

(aktüel görüntüyle) 1- UKRAYNA'DA ÖLDÜRÜLEN TÜRK KIZLARININ CENAZELERİ İSTANBUL'A GETİRİLDİ.

(aktüel görüntüyle)



1- UKRAYNA'DA ÖLDÜRÜLEN TÜRK KIZLARININ CENAZELERİ İSTANBUL'A GETİRİLDİ







Haber-Kamera: Enver ALAS/ Tansu Edip GÖKBUDAK/ İSTANBUL,DHA



Ukrayna'nın Harkov kentinde öldürülen üniversite öğrencileri Buket Yıldız (20) ile Zeynep Hüsünbeyinin (22) cenazeleri, THY'nin tarifeli uçağıyla Türkiye'ye getirildi. Atatürk Havalimanı'na saat 14.30'da inen uçaktan indirilen cenazeler, akşam saatlerinde Hatay ve İzmir'e gönderilecek.



Ukrayna'nın Harkov kentinde Hüsnü Can Çökmez tarafından öldürülen üniversite öğrencileri Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi'nin cenazeleri Türk Hava Yolları'nın TK1474 sefer sayılı uçağıyla Harkov'dan İstanbul'a getirildi. Cenazeleri almaya giden acılı aileleri de aynı uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldi. Cenazeler THY'nin kargo terminaline götürülürken Zeynep Hüsünbeyi'nin cenazesi bu akşam TK2334 sefer sayılı saat 18.00 uçağıyla İzmir'e, Buket Yıldız'ın cenazesi ise TK2258 sefer sayılı saat 20.45 uçağıyla memleketi Hatay'a gönderilecek.







2-16 YAŞINDAKİ KIZI ÖLDÜRÜP VALİZE KOYAN SANIK YAYIN YASAĞI İSTEDİ







Haber: Şengüler YEŞİL/İSTANBUL,



Gaziosmanpaşa'da 16 yaşındaki Dilek İnce'yi öldürdükten sonra valize koyan ve ablasının ihbarı ile yakalanan sanık Ahmet Tazeoğlu (34) İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlandı. Tutuklu sanık mahkeme heyetinden duruşmaya basın yasağı getirilmesini isteyerek savunmasını yarım bıraktı.



"BAZI RAHATSIZLIKLARIM VAR, HERKESİN BİLMESİNİ İSTEMİYORUM"



Gaziantep'ten kaçarak geldikleri İstanbul'da Dilek İnce'yi öldürüp valize koymaktan yargılanan sanık Ahmet Tazeoğlu, mahkeme salonunda sözlü savunmasını yaparken duruşmanın basına kapalı olmasını istedi. Talebi reddeden mahkeme heyeti, sanığın savunmasına devam etmesini istedi. Bunun üzerine sanık Ahmet Tazeoğlu, "Bazı rahatsızlıklarım var, bunları söyleyeceğim ama herkesin öğrenmesini istemiyorum" dedi.



DURUŞMADA SANIĞI İHBAR EDEN ABLASI TANIK OLARAK DİNLENDİ



Tanıkların dinlenmesine geçilen duruşmada sanığı ihbar ettiği bilinen ablası Gülay Şahin dinlendi. Gülay Şahin, "Dilek, Ahmet ile kavga edince çıkıp gelmiş, telefon ile annemi arayıp Ahmet'in kendisini satmak istediğini söylemiş. Annem arayıp Dilek'i bana gönderin, dedi. Biz Dilek'e 'Babana gönderelim seni ya da yurda göndereli'm dedik ama istemedi. Biz de Dilek'i eşimle Antep'e anneme göndermeye karar verdik. Eşim Dilek'i Antep'e gitmesi için otogara bırakmaya gitti. Ahmet bizdeydi, öğrenince gidip Dilek'i alıp getirdi. Daha sonra biz eşimin çalıştığı taksiyi, durağa bırakmaya gittik birlikte. Ben de hava almak istemiştim. Döndüğümüzde Ahmet'e de Dilek'e de seslendim. Ahmet'e gelin, dedim. 'Dilek yok artık' dedi. Ahmet aşağıya geldi eşim belli etmeden yukarı bakmaya gitti. 'Dilek ölmüş' dedi. Biz de polis çağırdık, kardeşimi alıp götürdüler. Bildiklerim bu kadar." dedi.



Ablasının eşi Eyüp Şahin de Dilek'i otogara bırakmak için yolda konuştuklarını söyledi. Dilek'in 'Ahmet beni satmaya çalışıyor' dediğini anlattı. Dilek'i otogara bıraktıktan sonra işe gittiğini akşam eve döndüğünde ise Ahmet Tazeoğlu'nun Dilek'i alıp eve getirdiğini söyledi. Eyüp Şahin "Eşimle birlikte taksiyi bırakmaya giderken Dilek'i arka tarafta gördüm, sigara içiyordu. Biz taksiyi bırakıp geldik. Dönünce Ahmet'e 'Dilek nerede?' diye sordum. O da bana 'Kız yok, boş ver. Üç çocuk sahibi adamsın içeri girme' dedi. İçeri girmeye çalıştım. Yerde valiz vardı, ayağımla ittim baktım çok ağırdı. Evi gezdim baktım bulamayınca tekrar valize bakmaya gittim. Saçını falan görünce resmen uyuştum. Gidip eşime söyledim, polisi aramamız gerektiğini söyledim" şeklinde konuştu.



Tutuklu sanık Ahmet Tazeoğlu'nu "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam öldürme" suçlarından yargılayan mahkeme, duruşmayı eksiklerin giderilmesi ve yazılı savunmanın verilmesi için erteledi.



3- BAŞÖRTÜLÜ LİSE ÖĞRENCİSİNE MİNİBÜSTE DARP DAVASINDA KARAR



Haber: Serpil KIRKESER/ İSTANBUL,



Maltepe'de 2017 yılında minibüste başörtülü 16 yaşındaki lise öğrencisini darp ettiği iddia edilen grafiker Ayhan Almila Kursar'ın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, sanık Ayhan Almila Kursar'ı "hakaret" suçundan 3 bin 880 TL adli para, "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan da 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, verilen cezaları erteledi. Sanığın diğer suçlardan da beraatine karar verildi.



KARAR DURUŞMASI YAPILDI



İstanbul Anadolu 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Ayhan Almila Kursar ve taraf avukatları hazır bulundu. Sanık Kursar, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "Psikolojik tedavi görüyorum. Olay günü de ne yaptığımı bilmiyorum. Uzun bir süre muhafazakar insanların yanında işçi olarak çalıştım. Bu kişilerin ne kadar samimi ve anadolu insanı olduğunu gördüm. Üzerime atılı eylemleri işlemişsem bundan dolayı pişmanım. Ben hastalığım sebebi ile olay günü ne yaptığımın farkında değilim. Kedilerinden defaatle özür diliyorum" diye konuştu. Son sözü sorulan sanık Kursar, "Ben kimseyi kin ve düşmanlığa sevk etmedim. Pişmanım" dedi.



İKİ SUÇTAN BERAATİNE KARAR VERİLDİ



Mahkeme, "Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "Halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılamak" suçlarından atılı suçların yasal unsurları sabit olmadığından ayrı ayrı beraatine karar verdi.



HAKARET SUÇUNDAN VERİLEN PARA CEZASI ERTELENDİ



Sanık Kursar'ı, "Hakaret" suçundan 3 bin 880 TL adli para cezasına çarpıraran mahkeme, sanık Ayhan Almila Kursar'in "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan da 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmadığı, mağdurun karşılanabilecek maddi bir zararının bulunmadığı ve sabıkasız olması ve kişilik özelliklerini de gözönünde bulundurarak, her iki suç yönünden verilen cezalarda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.



İDDİANAMEDEN



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Ayhan Almila Kursar'ın 13 Şubat 2017 tarihinde Maltepe'de minibüsün içinde 16 yaşındaki başörtülü lise öğrencisi F.D.A.Y.'yi darp ettiği belirtiliyordu. Kursar'ın, mağdurun kafasındaki saç topuzundan tutarak başını koltuk değneğine vurduğu, mağdura tekme attığı, hakaret ettiği, araya giren yolcuların tarafları ayırdığı anlatılan iddianamede, Kursar'ın, "Halkın bir kesimini sosyal, sınıf, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılıklarına dayanarak alenen aşağılama", "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme", "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "Hakaret" suçlarından 2 yıl 4 aydan 7 yıl 10 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyordu. İddianamede, Kursar'ın akıl sağlığı yönünden lehine olan TCK hükümlerinin dikkate alınması da talep ediliyordu.



4- BEŞİKTAŞ'TA MOTOSİKLETLİ KURYE KAZA YAPTI







Haber: Murat DELİKLİTAŞ-Kamera: Özgür EREN İSTANBUL



Beşiktaş'ta virajı alamayan motosikletli kurye kaza geçirdi. Sağ bacağı kırılan kurye, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Olay, Dolmabahçe Caddesi'nde saat 15.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kurye firmasında çalışan Mehmet Topuz, motosikletle, Gazhane Caddesi'nden Dolmabahçe Caddesi'ne girdiği sırada yağmurun kayganlaştırdığı zeminde virajı alamayarak kaza yaptı. Devrilen motosikletten düşen Topuz'un sağ bacağı kırıldı.



Yerde acı içinde kıvranan Mehmet Topuz'un yardımına ilk olarak, cadde üzerinde görev yapan polisler koştu. Bir başka kaza yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi alan polis, ambulans gelene kadar yaralının başından ayrılmadı.



Sağlık görevlilerinde olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı kurye Topuz, ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak burada tedavi altına alındı.







5 - FATİH'TE JAPON KADIN OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU



Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ/ İSTANBUL, FATİH'te bir otelde Japon uyruklu kadın turist Sion Hata (30) kaldığı odada ölü bulundu.



Olay, saat 11.30 sıralarında Hocapaşa Mahallesi Dervişler Sokak üzerinde bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sion Hata, otelin 4. katında bir odada kalıyordu. Otel görevlileri Japon turistin oteldeki son günü olduğunu söylemek için odaya çıktı. Görevliler turistin bulunduğu odaya çıkarak kapıyı çaldı. İçeriden ses gelmemesi üzerine görevliler, durumdan şüphelendi. Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Japon turist Hata'yı bulunduğu odada kabloyla asılı buldu. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede Sion Hata'nın hayatını kaybettiği belirlendi.



İNGİLİZCE VE JAPONCA NOT



Olay yerine gelen ekipler odanın içinde yaptıkları incelemelerde, Sion Hata'ya ait olduğu bildirilen İngilizce ve Japonca iki not buldu. İngilizce notta otel görevlilerine teşekkür yazısı olduğu öğrenilirken, Japonca olanında ise ailesine bir erkek arkadaşının olduğu, onunla sorunlar yaşadığı ve bundan dolayı intihar ettiği bilgisi yer aldı.



Öte yandan durumu haber alan Japonya Konsolosluğu'ndan gelen ekipler, olayla ilgili bilgi aldı. Savcının yapmış olduğu incelemelerin ardından Sion Hata'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.



6- SİLİVRİ'DE İTFAİYEDEN KARGA KURTARMA OPERASYONU



Haber: Eren ERMİŞ-Kamera: İSTANBUL,



Silivri'de, bir dairenin balkonunda sıkışan karga itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Piri Mehmet Paşa Mahallesi Piri Paşa Sokak üzerinde bulunan 6 katlı binanın 5'inci katındaki daire balkonunda sıkışan kargayı gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, balkonun cam koruması ile duvar arasında başı sıkışan kargaya için itfaiye ekipleri merdivenle ulaştı. İtfaiye ekipleri sıkıştığı yerden kargayı kurtardı. İtfaiyenin kurtarma operasyonu vatandaşlar cep telefonu kamerasına yansıdı.



