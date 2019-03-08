Dha İstanbul Haber Takip Gündemi

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10.00Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye İş Kadınları Derneği ve Borsa İstanbul iş birliğinde düzenlenen "Borsa İstanbul'da Gong Kadın-Erkek Eşitliği İçin Çalıyor" programına katılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:42 Kaynak: DHA
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