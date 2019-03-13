Dha Yurt Bülten-13

1)ZAFER ÇİKA, ÇEŞME'DE TOPRAĞA VERİLECEK İZMİR'in Narlıdere ilçesinde, bulunduğu pikap tipi kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden ünlü sinema ve tiyatro sanatçısı Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın (51) otopsi işlemleri tamamlandı.

1)ZAFER ÇİKA, ÇEŞME'DE TOPRAĞA VERİLECEK



İZMİR'in Narlıdere ilçesinde, bulunduğu pikap tipi kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden ünlü sinema ve tiyatro sanatçısı Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın (51) otopsi işlemleri tamamlandı. Çika'nın yarın öğle namazının ardından Çeşme'de son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.Kaza, dün saat 18.30 sıralarında İzmir- Çeşme Otoyolu İstihkam Eğitim ve Merkez Komutanlığı yakınlarında meydana geldi. Hava yolu ile İzmir'e gelen Zafer Çika, buradan Muammer Renda yönetimindeki 35 S 7580 plakalı pikap ile Çeşme'ye gitmek üzere yola çıktı. İstihkam Eğitim ve Merkez Komutanlığı yakınlarında sürücü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü yitirdi. Önce bariyerlere çarpan araç, ardından şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Muammer Renda ve Zafer Çika yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücünün yanında oturduğu anlaşılan Çika'nın, emniyet kemerinin takılı olmaması nedeniyle kaza sırasında aracın ön camından fırladığını belirledi. İtfaiye ekiplerinin de yardımıyla yola çıkarılan yaralılara ilk müdahale sağlık ekibi tarafından yapıldı. Durumu ağır olduğu belirlenen Çika ile Renda, ardından ambulanslarla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan ünlü sanatçı Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çika'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK



Otopsi işlemlerinin tamamlandığı, Zafer Çika'nın cenazesinin henüz alınmadığı öğrenildi. Oyuncular Sendikası, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Çika'nın cenazesinin yarın öğle namazında Alsancak Hocazade Camii'nden kaldırılıp Çeşme'de toprağa verileceğini bildirdi.



Sanatçı Demet Akbağ ve eşi Zafer Çika'nın Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'nde restoran ve bir evlerinin bulunduğu öğrenildi.



CENAZEYİ KARDEŞİ ALDI



İzmir'in Narlıdere ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan araçta bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren, ünlü sanatçı Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın otopsi işlemleri tamamlandı. Çika'nın cenazesi, kardeşi tarafından teslim alındı. Gözyaşlarını tutamayan Çika'nın kardeşi herhangi bir açıklama yapmadı.



Görüntü Dökümü



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Cenaze aracından görüntü



Zafer Çika'nın kardeşinden görüntü



Genel ve detay görüntü



( Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,



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2)RECEP AKDAĞ: "TÜRKİYE, AZ PARAYLA BÜYÜK SAĞLIK HİZMETLERİNİ YERİNE GETİRDİ



AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, Türkiye'nin az parayla büyük sağlık hizmetlerini yerine getirdiğini söyledi. Eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Yalova'ya geldi. Programına Yalova Valiliği'nden başlayan Akdağ, Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar ve AK Parti Yalova Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Öztabak tarafından karşılandı.



"MİLLİ GELİRİMİZİN YALNIZCA YÜZDE 4,5'İNİ SAĞLIĞA HARCIYORUZ"



Daha sonra AK Parti Yalova İl Başkanlığı'na geçen Akdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada Yalova'nın AK Belediyecilik hizmetleri ile tanışması gerektiğini söyledi. Akdağ, Türkiye'de az parayla büyük sağlık hizmetlerini hayata geçirdiklerini dile getirdi. Bu süre içerisinde CHP tarafından şehir hastanelerine karşı çıkıldığını belirten Akdağ, "Türkiye olarak az bir parayla çok büyük sağlık hizmetleri verdik. Biz milli gelirimizin sadece yüzde 4,5'ini sağlığa harcıyoruz. Bu ABD'de yüzde 17,5'in üzerinde. Avrupa'da OECD ortalaması ile yüzde 9'un üstünde. Bu kadar harcamayla bu kadar memnuniyetle yaşam süresinin bu kadar artmış olması zaten sistemimizin ne kadar doğru bir sistem olduğunu gösteriyor. Yarın Ankara'da bir şehir hastanesi açacağız. Bu kadar büyük hastane olur mu diyenler var. Yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin bakış açısını yansıtıyor, ya da bir takım yandaşlarının. Düşünün şimdi kadın doğum hastanesi bir yerde, onkoloji hastanesi bir yerde, kalp hastanesi bir yerde. Bir kadın doğum hastasının bir hamilenin kanser hastası olduğunu düşünün. Aynı zamanda bir kalp probleminin olduğunu düşünün. Üç ayrı hastaneye gitmesi gerekiyor. O kadar zor ki. Bu hastane, birbirinden ayrı hastanelerin hastanın hastaneden çıkmadan birbiriyle irtibat kurabildiği bir mimariye sahip. Hastanenin içinde de biz vatandaşlarımızı sağlık çalışanlarımızı elektrikli golf araçlarıyla taşıyoruz. Bu konuda da mükemmel bir ortam sağlıyoruz. Ama buna da karşı çıktılarö dedi.



"ZAYIFLATMAK ÜZERİNE SİYASET YAPILIR MI?



Muhaliflerin, rakiplerini zayıflatmak üzerine siyaset yaptığını savunan Akdağ, "CHP gerçekten bir gelenek olarak 'karşı çıkma geleneği üzerine' bina edilmiş. Köprü yaparsın karşı çıkarlar, otoyol yaparsın karşı çıkarlar, şehir hastanesi yaparsın karşı çıkarlar. Aile hekimliği oluşturup hekimi vatandaşın ayağına getirirsin karşı çıkarlar. Vatandaş da bunu bildiği için bu partiye yol vermiyor. İnşallah bir kere daha bu seçimlerde Cumhur İttifakı büyük bir muvaffakiyet yakalayacak. Şöyle bir idealleri var, Recep Tayyip Erdoğan'ı zayıflatalım, Cumhur İttifakı'nı zayıflatalım, zayıflatmak üzerine bir siyasi vizyon ortaya konabilir mi? Bakın Şişli'de konuşan bir HDP'li milletvekili yönetici şu ifadeyi kullandı; 'Biz Kürdistan'da yani ülkenin güneyi ve güneydoğusunun bir kısmını kast ediyor muhtemelen, biz Kürdistan'ı kazanacağız, Batı'da da MHP ve AK Parti'yi zayıflatacağız' diyor. Zayıflatmak üzerine siyaset mi yapılır? Konuşamazlar çünkü HDP dediğimiz parti aynı zamanda PKK'nın siyasi uzantısı konumuna gelmiştir. Senelerdir böyle götürüyorlar meseleyi. Milletimiz bunu gördü" diye konuştu



Görüntü Dökümü:



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-Akdağ'ın valilik ziyareti



-Akdağ'a hediye takdimi



-Akdağ'ın AK Parti ziyareti



-Akdağ açıklamaları



Süre: 6.09 dk Boyut: 688 mb



Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER



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3)CHP'Lİ AĞBABA: EZAN BİZİM KUTSALIMIZDIR



CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Türkiye'de 82 milyon yurttaş içinde tek kişi, ezana saygısızlık yapmayı düşünemez. Bizim kültürümüzde, geleneğimizde herkesin ezana karşı saygısı vardır. Ezan bizim kutsalımızdır. Ezanı kullanarak, bayrağı kullanarak, siyaset yapılmasını, 1 oy fazla alınmasını doğru bulmuyoruz" dedi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, partisinin Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Soner Gökçe ve Yeşilyurt Belediye Başkan adayı Erkan Özgür ile birlikte Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin'i ziyaret etti. CHP'li Ağbaba, ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret ettiğini savunan Ağbaba, "Biz Sayın Bahçeli'nin sözlerini çok ciddiye almıyoruz; çünkü geçmişte de Tayyip Erdoğan'a neler söylediğini bütün kulaklar işitti. Sayın Bahçeli'nin bu sözlerine cevap vermeye gerek duymuyoruz biz" diye konuştu.



'EZANI KULLANARAK 1 OY FAZLA ALINMASINI DOĞRU BULMUYORUZ'



CHP'li Ağbaba, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla İstanbul Taksim'de gösteri yapan bir grubun, ıslık çalarak, ezanı protesto ettiği iddiasıyla ilgili de şunları söyledi:



"Yürüyünce polis önlerini kesiyor. Bunlar ıslıklıyorlar. Ezan okununca da ıslıklama devam ediyor. Ezan bitiyor, ıslıklama devam ediyor. Bir ezan protestosu gibi gözükmüyor. AK Parti Genel Başkanı ve MHP Genel Başkanı ezan üzerinden Türkiye'yi bölmeye çalışıyor. Türkiye'de 82 milyon yurttaş içinde tek kişi, ezana saygısızlık yapmayı düşünemez. Bizim kültürümüzde, geleneğimizde herkesin ezana karşı saygısı vardır. Ezan bizim kutsalımızdır. Ezanı kullanarak, bayrağı kullanarak, siyaset yapılması, 1 oy fazla alınmasını doğru bulmuyoruz. Ezan üzerinden, maalesef ezanı kullanarak, siyaset yapmak, ezana yapılan en büyük saygısızlıktır. O ıslıklardan daha büyük saygısızlıktır. Ezana yapılacak en büyük hakaret, ezanı ülkeyi bölme unsuruna kullanmaktır. Ezan, hepimizin ortak değeridir; bayrak, hepimizin ortak değeridir. Kim ki kutsal değerlere saygısızlık yapıyorsa ona lanet olsun, yazıklar olsun. Kim ki kutsal değerlerimiz üzerinden siyaset yapıyorsa ona da lanet olsun, yazıklar olsun. Bunların tek derdi 1 tane fazla belediye almak. Ezanı da kullanırlar, Peygamber'imizi de kullanıyorlar, dini de kullanıyorlar, imanı da kullanıyorlar. Milletimiz gereken cevabı umarım sandıkta verecektir. Biz tekrar söylüyoruz; bizim kutsal olan bayrağımız, ezanımız herkesin ortak değeridir. Ezanı toplumu bölmek için kullananlara da buradan 'yazıklar olsun, lanet olsun' diyoruz."



Görüntü Dökümü:



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Ziyaretten görüntü



Katılanlar



Ağbaba'nın konuşması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 766 MB



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4)KAYMAKAM OLDUĞU İLÇEYİ BAKAN YARDIMCISI OLARAK ZİYARET ETTİ



GENÇLİK ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, 6 yıl önce kaymakam olarak görev yaptığı Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesini ziyaret etti.Beytüşşebap Kaymakamı olarak 6 yıl önce görev yapan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, geldiği ilçede davul zurnayla karşılandı. Beraberindeki Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ile birlikte helikopterle Beytüşşebap'a gelen Bakan Yardımcısı Baydaş, Kaymakam İsmail Pendik'i makamında ziyaret etti. Beytüşşebap'a 6 yıl sonra gelmenin mutluluğunu yaşadığını anlatan Bakan Yardımcısı Baydaş, "6 yıl evvel buradan veda ederek ayrılmıştım. Şimdi 6 yıl aradan sonra tekrar buraya geldim. Hasret gidermeye geldik. Kıymetli bir kardeşimiz belediye başkan adayı buradayken, ben kaymakamken beraber çalıştığımız bir arkadaşımız. Onlara gönülden destek vermeye geldik. Kaymakam Beyin şahsında herkese teşekkür ediyorum. Biz meslek icabı çok gezdik. Gezdiğimiz yerlerden de hep hatıralarla gittik. Beytüşşebap gönlümüzde, kendimizi buralı hissediyoruz" dedi.



Kaymakamlık ziyaretinin ardından Bakan Yardımcı Baydaş ilçe esnafıyla bir araya geldi.



Görüntü Dükümü:



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Baydaş'ın davul zurna karşılanması



Kaymakamlık ziyareti



Baydaş'ın konuşması



İlçedeki ziyaretleri



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP(Şırnak),



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 327 MB



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5)KENDİLERİNİ JANDARMA OLARAK TANITIP DOLANDIRDILAR



NİĞDE'de kendilerini jandarma olarak tanıttıkları Ümmügülsüm (67) ve eşi Mustafa Ö.'nün (70) evindeki para, döviz ve altınlarını alan 4 şüpheli, jandarmanın kurduğu özel ekip tarafından yakalandı. Ulukışla ilçesi Emirler Köyü'nde yaşayan Ümmügülsüm ve eşi Mustafa Ö.'yü jandarma olduğunu söyleyen bir kişi telefonla arayarak suça karıştıkları gerekçesiyle evlerindeki para ve altınlar üzerinde inceleme yapmak için eve sivil ekip göndereceklerini, evden ayrılmamaları gerektiğini söyledi. Telefonu kapatan dolandırıcılar daha sonra otomobil ile karı kocanın evine gelerek, yaşlı çiftin 800 Euro, 9 bin lira ve 3 altını aldılar. Dolandırıcılar yaşlı çifti bankadaki paralarını da çekmeleri gerektiğini de söyleyerek onları bankaya gitmelerini isteyip, evden ayrıldı. Kısa süre sonra dolandırıldıklarını anlayan çift, durumu jandarmaya bildirdi. Niğde İl Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan özel ekip, yaşlı çifti, dolandırıcıların irtibatlarını kesmemesi için bankaya yönlendirip, ardından da güvenlik kameraları, araç takip sistemlerini inceleyerek şüphelilerin kullandığı otomobili belirledi. Jandarma özel ekibi yaşlı çiftin evine giden yol ve ev çevresinde tedbir aldı. Bankadan çekilen paraları almak için yaşlı çiftin evinde geri gelen M.V.A., M.M.G., H.U.K. ve L.V. jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.



Şüpheliler İl Jandarma Komutanlığı'na götürülerek soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü



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-Şüphelilerin jandarma aracına bindirilmesi



Süre: 21 saniye Boyut: 2,42 MB



Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,



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6)MAAŞI KESİLİNCE SURİYELİYLE EVLİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİ



HATAY'ın İskenderun ilçesinde engelli kız kardeşiyle birlikte yaşayan Siham Reyhani(70) annesinden kalan Bağ-Kur maaşı kesilince, resmi makamlara başvurduğunda evli olduğunu öğrendi. Bugüne kadar hiç evlenmeyen Siham Reyhani, geçen yıl temmuz ayına yaşamını yitiren babasından aldığı Bağ-Kur emeklilik maaşı kesildi. SGK'ya ve maaş aldığı bankaya başvuran Siham Reyhani, evli göründüğü için maaşının kesildiğini öğrendi. Nüfus Müdürlüğü'ne giden Reyhani'ye, All Kassem adlı bir Suriyeli ile Gaziantep'te 14 yaşından beri evli göründüğünü belirtildi. Kendisinin hiç evlenmediğini belirten Siham Reyhani, "Kardeşim Gülseren Reyhani ile birlikte doğduğumuz babadan kalma evimizde yaşıyoruz. Evliliği bırakın, başımdan bir nişanlılık dahi geçmedi. Tam bir dolandırıcılık olayıyla karşı karşıyayım. İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdum. Devlet yetkililerinden, beni bu durumda kurtarmalarını ve yardım etmelerini bekliyorum" dedi.



Görüntü Dökümü



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-Sıham ile röp.



-Kimlik görüntüleri



-Engelli kardeş ve gelin ile röp.



SÜRE: 3.40 BOYUT: 167 mb



Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),



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7)SURİYELİ ÖĞRENCİLER, TÜRK KARDEŞLERİ İÇİN ATKI VE BERE ÖRDÜ



OSMANİYE'de ki Cevdetiye Geçici Barınma Merkezi'nde kalan Suriyeli öğrenciler, Türk kardeşlerinin ısınması ve onlara teşekkürlerini iletmek için atkı ve bere ördüler. 'Gelin kardeş olalım' etkinliğine dönüşen faaliyette, atkı ve bereler yine Suriyeli öğrenciler tarafından Türk öğrencilere hediye edildi. İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, Suriyeli öğrencileri ziyaret ederek, yapmış olduğu çalışmalardan dolayı tebrik etti. Geçici Barınma Merkezinde Eğitim Öğretim gören Suriyeli öğrenciler yoğurt kabı ve ahşap dil basma çubuğu olan 'abeslang' ile atkı ve bere ördüler.



Hediyeleşmek ve kardeşlik bağını arttırmak için aynı renk hazırlanan bileklikler ve el emeği göz nuru ile örülen atkı ve bereler, Osmaniye il Milli Eğitim Müdürü Aydın Albakın'da katıldığı bir programla Cevdetiye İlkokulu - Ortaokulunda okuyan öğrencilere verildi. Atkı ve berelerini alan Türk öğrencilere Suriyeli öğrencilerin kendilerine yazmış oldukları mektuplar okundu. Programın devamında yine Suriyeli öğrenciler tarafından, kırmızı ve beyaz karanfillerle yapılan Türk bayraklı tablo hediye edildi. Ardından, İstiklal Marşı'nı okudular. Milli Eğitim Müdürü Albak, Suriyeli çocukların yapmış oldukları bu çalışmaların herkese örnek teşkil etmesi dileğinde bulunarak, "Bunlar bizim öz çocuklarımız, öz evlatlarımız, öz öğrencilerimiz. Hepsini teker teker gözlerinden öpüyorum. Onlar yaşamlarının öğrencilikleri boyunca bizlere emanetler ve bizler de en iyi şekilde yetiştirmeye gayret göstereceğiz." dedi.



Görüntü Dökümü



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-Suriyeli öğrenciler, atkı ve bereleri örerken



-Öğretmenlerin öğrencilere yardım etmesi



-Örgülerden detay



-Suriyeli öğrencilerin Milli Eğitim Müdürü'ne atkı hediye etmesi



-Müdür Aydın Albak'ın sınıfları ziyareti



-Suriyeli öğrencilerin İstiklal Marşı okuması



-Öğrencilerin alkışlanması, Müdür Albak'ın öğrencileri tebrik etmesi



-Müdür Aydın Albak'ın konuşması



-Suriyeli öğrencilerin Türk öğrencilere hediyelerini vermesi



BOYUT: 106 MB SÜRE: 03'24"



Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE,

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