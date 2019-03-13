Dha Yurt Bülten-13

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, bulunduğu pikap tipi kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden ünlü sinema ve tiyatro sanatçısı Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın (51) otopsi işlemleri tamamlandı.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, bulunduğu pikap tipi kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden ünlü sinema ve tiyatro sanatçısı Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın (51) otopsi işlemleri tamamlandı. Çika'nın yarın öğle namazının ardından Çeşme'de son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.Kaza, dün saat 18.30 sıralarında İzmir- Çeşme Otoyolu İstihkam Eğitim ve Merkez Komutanlığı yakınlarında meydana geldi. Hava yolu ile İzmir'e gelen Zafer Çika, buradan Muammer Renda yönetimindeki 35 S 7580 plakalı pikap ile Çeşme'ye gitmek üzere yola çıktı. İstihkam Eğitim ve Merkez Komutanlığı yakınlarında sürücü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü yitirdi. Önce bariyerlere çarpan araç, ardından şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Muammer Renda ve Zafer Çika yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücünün yanında oturduğu anlaşılan Çika'nın, emniyet kemerinin takılı olmaması nedeniyle kaza sırasında aracın ön camından fırladığını belirledi. İtfaiye ekiplerinin de yardımıyla yola çıkarılan yaralılara ilk müdahale sağlık ekibi tarafından yapıldı. Durumu ağır olduğu belirlenen Çika ile Renda, ardından ambulanslarla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan ünlü sanatçı Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çika'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK



Otopsi işlemlerinin tamamlandığı, Zafer Çika'nın cenazesinin henüz alınmadığı öğrenildi. Oyuncular Sendikası, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Çika'nın cenazesinin yarın öğle namazında Alsancak Hocazade Camii'nden kaldırılıp Çeşme'de toprağa verileceğini bildirdi.



Sanatçı Demet Akbağ ve eşi Zafer Çika'nın Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'nde restoran ve bir evlerinin bulunduğu öğrenildi.



CENAZEYİ KARDEŞİ ALDI



İzmir'in Narlıdere ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan araçta bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren, ünlü sanatçı Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın otopsi işlemleri tamamlandı. Çika'nın cenazesi, kardeşi tarafından teslim alındı. Gözyaşlarını tutamayan Çika'nın kardeşi herhangi bir açıklama yapmadı.

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