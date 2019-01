Dha Yurt Bülteni-1

1)SURİYE SINIRINA ASKERİ ARAÇ SEVKİYATI AKŞAM DA SÜRDÜGündüz saatlerinde Hatay-Suriye sınır hattına gerçekleşen zırhlı personel taşıcısı ve tank sevkiyatının ardından, akşam saatlerinde Türkiye'nin farklı bölgelerinden gönderilen askeri araçlar, Kırıkhan ilçesinden geçerek Reyhanlı ilçesine ulaştı.

1)SURİYE SINIRINA ASKERİ ARAÇ SEVKİYATI AKŞAM DA SÜRDÜ



Gündüz saatlerinde Hatay-Suriye sınır hattına gerçekleşen zırhlı personel taşıcısı ve tank sevkiyatının ardından, akşam saatlerinde Türkiye'nin farklı bölgelerinden gönderilen askeri araçlar, Kırıkhan ilçesinden geçerek Reyhanlı ilçesine ulaştı. Sevkiyat sırasında güzergahta geniş güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü.



Görüntü Dökümü



-------------------------



Askeri araçların geçişi



Süre: 00'46" Boyut: 86 MB



Haber - Kamera: Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=============================================



2)ABD KONVOYU NUSAYBİN'DEN GÖRÜNTÜLENDİ







ABD'nin Suriye'den çekilme kararı sonrası, bu akşam saatlerinde Mardin'in Nusaybin ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Haseke kenti yönünden gelen yaklaşık 200 araçlık ABD konvoyunun, Kamışlı ilçesinden Irak yönüne gittiği görüldü.



Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentti dün akşam saatlerinde ABD konvoyu görüntülendi. Haseke kenti yönünden gelen yaklaşık 200 araçlık konvoydaki TIR'larda iş makinesi, çadırlı kamyonet ve askeri malzeme Irak yönüne gittiği görüldü



Görüntü Dökümü



-------------------------



Konvoydan görüntü



TIR'ların üzerindeki askeri malzemeler



Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/ MARDİN



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



===========================================



3)İZMİR'DE KAYIK ALABORA OLDU: 2 ÖLÜ, 1 YARALI VE 1 KAYIP







İZMİR'in Torbalı ilçesinde, iddiaya göre etkili olan yağışlar sonrasında oluşan su birikintisinde kayıkla ördek avlamak isteyen 4 avcının kayığı alabora oldu. Suya düşen avcılardan 1'i yaşamını yitirirken, 1 kişi ise donmak üzere bulundu. Kayıp 2 kişinin bulunması için çalışmalar sürdürülüyor. İzmir'de etkili olan sağanak yağışın ardından dün sabah saatlerinde 4 avcı, Çaybaşı ile Sağlık mahalleleri arasında bulunan eski bataklık alanı olan Sinekli Tepe mevkiine gitti. Burada oluşan su birikintisine kayık ile giden avcılar iddiaya göre ördek avlamak istedi. Avcılar avlandıkları sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle kayıkları alabora oldu. Uzun bir sürde kendilerinden haber alınamazken, bölgeye, saat 17.00 sıralarında piknik yapmak için gelen bir grup, suyun içerisinde bir kişi gördü. Harekete geçen vatandaşlar bir kayığa binerek suda donmak üzereyken bulunan Hüseyin Karakuş isimli kişiyi karaya çıkarttı.



Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, Su Altı Arama Ekibi, itfaiye personeli ve sağlık ekibi sevk edildi. Karaya çıkartılan Karakuş, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulans ile Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



500 DEKARLIK ALANDA ÇALIŞMA



Öte yandan, bot ile arama kurtarma çalışması yapan AFAD ekipleri, kısa bir süre sonra suda bir kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan ilk incelemede cesedin üzerinden herhangi bir kimlik çıkmazken, kayıp olan iki kişi için yaklaşık 500 dekarlık su birikintisinde arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.



2 KARDEŞ ÖLDÜ



Kayığın alabora olması sonucu meydana gelen olayda boğularak ölen 43 yaşındaki Mustafa Ölmez ile 46 yaşındaki Erkin Ölmez'in kardeş oldukları kesinleşti. Olaydan sonra iki kadeşin yakınları gözyaşlarına boğuldu.



TELEFON İÇİN AYAĞA KALKINCA KAYIK ALABORA OLDU



Olayda yaralı kurtulan ve hastaneye kaldırılan Hüseyin Karakuş'un amcasının oğlu Ali Karakuş "Ava merakı vardı, sürekli çıkardı" dedi. Hüseyin Karakuş'un, Ali Karakuş'a verdiği belirtilen bilgiye göre ise kayıktakilerden birinin cep telefonuyla konuşurken aya kalkmasıyla birlikte dengenin bozularak kayığın alabora olduğu öğrenildi.



KAYIP YIKILMAZ ARANIYOR



Gittikleri ördek avı facia ile sonuçlanan 4 arkadaştan kayıkta bulunan Mesut Yıkılmaz'ın bulunması için çalışmalar sürdürüyor. Arama çalışmaları sırasında sudan bir adet av tüfeği de çıkartıldı.



ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ



AFAD ve Deniz polisi, bölgede yaptıkları arama kurtarma çalışmalarına havanın karanlık olması ve görüş mesafesinin azalması nedeniyle ara verdi. Sabahın ilk ışıklarında çalışmaların tekrar başlayacağı öğrenildi.



DONMAK ÜZEREYKEN BULUNMUŞ



Bu arada alabora olan kayıkta bulunan Hüseyin Karakuş'un amcasının oğlu Ali Karakuş olayla ilgili açıklama yaptı. Kahvede oturdukları sırada olayı öğrendiğini belirterek, "Kahvede otururken telefonum çaldı ve olayı öğrendim. Akrabam Hüseyin Karakuş'un arkadaşlarıyla birlikte avlanmaya gittiğini ve kayığın alabora olduğu söylendi. Hastaneye gittiğimizde üstünü sıkıca örtmüşlerdi. Dışarıdan görenler donmak üzereyken kurtarmış. Hüseyin ava gitmeyi severdi, her hafta ava çıkardı arkadaşlarıyla" dedi.



Görüntü Dökümü



----------------------------



Olay yerinden detaylar



-AFAD ekiplerinin botla cesedi taşıması



-AFAD ekiplerinin çalışmasından detay



-Ali Karakuş Röportaj



-Ekiplerden detay



-Av tüfeğinden detay



Haber: Halil İbrahim KARABIYIK - Kamera: İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



==========================================================



4)YÜKSEKOVA'DA KAR VE TİPİDE MAHSUR KALAN 40 KİŞİ KURTARILDI







HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinden oturdukları Kadıköy'e giden 7 araçta bulunan 40 kişi, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Donma tehlikesi geçiren vatandaşlar, karla mücadele ekipleri'nin 3 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.



Yüksekova ilçesine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Kadıköy'e giden 3'ü servis minibüsü 7 araçta bulunan 40 kişi, kar ve tipi nedeniyle köy yolunda mahsur kaldı. Köy yolundaki kar kalınlığının tipi nedeniyle yer yer 1 metreyi aşması nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar, karla mücadele ekiplerini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine İl Özel İdaresine bağlı Şantiye Şefliliği Karla Mücadele ekipleri hemen yola çıktı. Yaklaşık 3 saat süren mücadelenin ardından ekipler, mahsur kalan vatandaşlara ulaştı. Kurtarılan vatandaşlar, yolun açılmasıyla köye ulaştı.



'DONMA TEHLİKESİ GEÇİRDİK'



Emrah Kaplan, kar ve tipi nedeniyle yolda donma tehlikesi geçirdiklerini, ekiplerin 3 saat süren çalışması sonucu kurtarıldıklarını belirterek, "Kar ve tipiden dolayı burada mahsur kaldık. Karla mücadele ekiplerini arayarak yardım istedik. Bizi bu durumdan kurtan karla mücadele ekiplerine teşekkür ediyorum. Ekipler gelmeseydi burada donacaktık." dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------------------------



-Yolda kalan araçlar



-Araçlardaki vatandaşlar



-İş makinesinin yolu açması



-Vatandaşların araçlarını kardan çıkartılması



-İş makinasının yardımıyla kara saplanan aracın halatla çıkartılması



-Emrah Kaplan ile röportaj



-Çalışmalardan genel detaylar



-Vatandaşlarla röportajlar



-Çevreden detaylar



Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari),



==============================



5)KAR YOLLARI KAPATTI, YAŞLI KADIN HELİKOPTER İLE HASTANEYE KALDIRILDI







ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde tansiyon hastası Emine Yiğit'in (66) rahatsızlanması üzerine bölgeye hareket eden sağlık ekipleri kar yağışı nedeniyle yolda kalınca durum Sağlık Bakanlığı'na bildirildi. bakanlığın girişi sonucu Yiğit, Skorsky tipi hekotepter ile evinden alınarak hastaneye ulaştırıldı.



Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Demirtaş köyünde meydana geldi. Köyde oturan tansiyon hastası Emine Yiğit rahatsızlanınca, yakınları sağlık ekiplerinden yerdım istedi. Yola çıkan ekipler yoğun kar yağışı sonucu köy yolunun ulaşıma kapanması nedeniyle Yiğit'in yanına ulaşamadı. Bunun üzerine 112 Acil Komuta Merkezi durumu Sağlık Bakanlığı'na, Bakanlık ise Malatya'daki 7'nci Ana Jet Üssü'ne bildirerek yardım istendi. Yapılan görüşmelerin ardından Emine Yiğit, üsten havalanan Skorsky helikopter tarafından köyden alınarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yiğit'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Emine Yiğit'in oğlu Selahattin Yiğit ise yetkililere teşekkür etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



---------------------------------



Köyden askerlerin hastayı alması ve helikoptere taşıması



Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi



Helikopter pist alanı



Önlem alınması



Helikopterin inişi



Hastanın helikopterden çıkartılması



Hastanın sedyeye alınması



Hastanın ambulansa alınması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



==============================



6)KAR VE TİPİYE RAĞMEN KÜRTÇE ŞARKILAR SÖYLEYEREK YÜRÜDÜLER







HAKKARİ Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık Doğa Sporları Kulübü Derneği (CİSAD) tarafından, kar ve tipi altında doğa yürüyüşü düzenlendi. Derneğe üye aralarında kadınların da bulunduğu 23 dağcı ve doğasever, kent merkezinde başlattıkları yürüyüşü, kar ve tipi altında kürtçe şarkılar söyleyerek 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde noktaladı.



Hakkari Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık Doğa Sporları Kulübü Derneği (CİSAD), kentteki kış turizmini tanıtmak ve yabancı turistlerin dikkatini bölgeye çekmek için, kar ve tipi altında doğa yürüyüşü düzenledi. Derneğe üye aralarında kadınların da bulunduğu 23 dağcının katıldığı yürüyüş kent merkezinden başlayıp, 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezin'nde sona erdi. Kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi aştığı 6 saat süren zorlu yürüyüşte dağcılar Kürtçe şarkı söyleyip gidiş-dönüş 24 kilometre yürüdü. CİSAD üyesi dağcılar, amaçlarının Hakkari'nin dağlarını ve kayak merkezine dikkat çekmek için böyle bir yürüyüş düzenlediklerini söyledi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-----------------------------



-Kar ve tipi altında Kürtçe şarkılar söyleyerek yürüyen dağcılar



-Yürüyüşten genel ve detaylar



Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/HAKKARİ,



==============================



7)ORMANDA SULAMA HAVUZUNDA MAHSUR KALAN HAYVANLAR KURTARILDI







TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde ormanlık alanda tarlaların sulanması amacıyla yapılan ve soğuktan buz tutan 10 metre derinliğindeki havuza düşen 4 tilki, 2 köpek ve 1 kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.



Olay, akşam saatlerinde Malkara'ya 40 kilometre mesafede bulunan kırsal Sağlamtaş Mahallesi'nin Dağyenice mevkisinde meydana geldi. Köylülerin ormanlık alanda tarla ve meyveliklerini sulamak



amacıyla yaptıkları 10 metre derinliğindeki havuz son günlerde aşırı soğuk nedeniyle dondu. Dün bölgede dolaşan köylüler, havuzun içine düşüp mahsur kalan 4 tilki, 2 köpek ve 1 kedi görünce, kendi çabalarıyla kurtarmaya çalıştı. Uzun uğraşlara rağmen hayvanları kurtaramayan köylüler, durumu Malkara itfaiye ekiplerine bildirdi.



Bölgeye gelen itfaiye erleri, bağladıkları halatlar ve merdivenlerle donmuş su havuzuna indi. Ekipler, ucunda tasma olan aparatlı sopanın ucuna geçirerek havuzda mahsur kalan hayvanları kurtardı. Hayvanlara yiyecek veren itfaiye ekipleri daha sonra doğaya saldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-------------------------------



-Sulama havuzunda detaylar



-İtfaiye ekiplerinin çalışması



-Havuzda mahsur kalan hayvanlardan detaylar



-Hayvanları kurtarma çalışmaları



-İtfaiyenin hayvanları kurtarması



-Hayvanların doğaya bırakılması



-Detaylar



Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),-



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=========================



8)TARTIŞTIĞI OĞLUNU BIÇAKLA YARALADI







BURSA'nın İnegöl ilçesinde İbrahim Mutlu, tartıştığı oğlu Savaş Mutlu'yu yüzünden, boynundan ve karnından bıçakla yaraladı.



Olay, akşam saatlerinde Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Sinanbey Mahallesi Yenişehir Caddesi üzerindeki apartmanda meydana geldi. İbrahim Mutlu (59), eşi ile birlikte oturduğu sırada eve gelen oğlu Savaş (34), bilinmeyen nedenle evi dağıtmaya başladı. Bu sırada oğlunu durdurmaya çalışan baba İbrahim Mutlu, Savaş'ın saldırısına uğrayınca mutfaktan aldığı bıçakla oğluna saldırdı. Yüzünden, boynundan ve karnından bıçaklanan Savaş Mutlu ağır yaralandı.



Kanlar içinde kalan Savaş Mutlu, apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Olayın ardından evden uzaklaşan baba İbrahim Mutlu, emniyet ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



---------------------------



-Ambulansın hastaneye gelişi



-Yaralı Savaş Mutlu'nun hastaneye getirilişi



-Baba İbrahim Mutlu'nun polis tarafından hastaneye getirilişi



-Olay yerinden görüntüler



Haber-Hamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



==========================



9)AFYONKARAHİSAR'DA DOLANDIRICILIK OPERASYONU: 12 TUTUKLAMA







AFYONKARAHİSAR'da araçlarını internet siteleri üzerinden satılığa çıkaran kişileri karşılıksız çek vererek dolandırdıkları iddia edilen 14 şüpheliden 12'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, araçlarını internet siteleri üzerinden satılığa çıkaran kişileri, karşılıksız çek vererek dolandırdıkları ihbarı üzerine, araştırma başlattı. Araştırmada 14 kişi ve bu kişilerin adresleri tespit edildi. Şüpheliler, cuma günü polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı, haklarında 'Suç işlemek için örgüt kurmak, yönetmek, örgüt faaliyeti çerçevesinde nitelikli dolandırıcılık' yapmak suçlarından işlem yapıldı.



12'Sİ TUTUKLANDI



Şüphelilerin resmi kurumların işlerini yaptıklarını söyleyerek mağdurlara güven verdikleri, bu şekilde satın aldıkları araçları ellerinde tutmayarak, kendi aralarında devir yaptıkları, aynı gün veya birkaç gün içerisinde de üçüncü kişilere satış yaptıkları tespit edildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ç., A.Ç., L.Ç., M.K., A.Y., M.S.E., M.M., H.Y., A.A., O.Ö., A.O.E. ve S.Ş. tutuklanırken, F.M. ile A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-------------



Şüphelilerin getirildiği otobüsten detay



Otobüs adliyeden içeri girerken detay



Şüpheliler adliyeye çıkarılırken detay



Adliyeden genel detay



HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



============================



10)DİYARBAKIR'DA MARKETTE SİLAHLI SOYGUN







DİYARBAKIR'da bir marketler zincirinin Bağlar ilçesindeki şubesine giren silahlı ve maskeli soyguncu, iki personeli darp ettikten sonra kasada bulunan yaklaşık 15 bin lira parayı alıp kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen polis, soyguncuyu kısa sürede yakaladı.



Olay, merkez Bağlar ilçesi Şanlıurfa yolu üzeri Yeni Hal Kavşağı yakınında bulunan bir marketler zincirinin şubesinde meydana geldi. Marketin kapanış saatine yakın zamanda içeri giren maskeli ve silahlı soyguncu, market müdürü ve bir personeli silahla tehdit edip darp etti. Soyguncu, daha sonra kasada bulunan yaklaşık 15 bin lira parayı alıp marketten uzaklaştı. Markette darp edilenler olayı polis ekiplerine bildirmeleri üzerine bölgeye çok sayıda ekipler sevk edildi. Silahlı soygunun düzenlediği markete Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler geldi. Polislerin bir kısmı soyguncunun kimliğini tespit etmek için güvenlik kameralarını incelerken, başka bir grup ise marketin bulunduğu bölgede arama çalışması yaptı. Arama çalışması yapan ekipler, kar maskeli soyguncu T.S.'yi kısa sürede çaldığı 15 bin lira para ve üzerinde kuru sıkı bir tabancayla yakaladı.



Darp edilen market görevlilerinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, soyguncu T.S.'nin emniyetteki ifade işlemi sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



----------------------------------



Marketten detay



Kırılan kepenk için yapılan çalışmalar



Market içerisinde yapılan çalışmalar



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



==============================



11)PATLAYAN PİKNİK TÜPÜ, 2 YAŞLI ADAMIN KALDIĞI BİNAYI KÜL ETTİ







BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde İbrahim Üner (87) ile Necati Kandemir'in (68) oturdukları eski bir fabrikanın bekçi kulübesi, üzerinde yemek bulunan piknik tüpünün patlamasıyla yandı. Yangından yara almadan kurtulan iki yaşlı adama komşuları evlerini açtı.



Ayvalık'ın Altınova Mahallesi'ndeki İskele Sokak'ta bulunan ve uzun yıllar önce vefat ettiği öğrenilen Filiz Çobanoğlu'na ait eski bir çırçır fabrikasının 2 göz odalı bekçi kulübesinin bir odasında oturan İbrahim Üner, piknik tüpünde yemek pişirmek istedi. Yemeği tüpün üstünde bırakan çobanoğlu, yan odada oturan komşusu Necati Kandemir'in yanına gitti. Uzun bir süre sonra üzerinde yemek bulunan piknik tüpü, patladı. 2 yaşlı adamın oturduğu tek katlı bina alevler arasında kaldı.



Yangın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangından yara almadan kurtulan İbrahim Üner ve Necati Kandemir'in oturdukları tek katlı bina kullanılmaz hale geldi.



Üner ve Kandemir'in, komşuları tarafından yapılan yardımların yanı sıra, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Ayvalık Belediyesi'nden yapılan yardımlarla yaşamlarını sürdürdükleri öğrenildi. Oturdukları binanın yanmasıyla sokakta kalan 2 yaşlı adama, komşuları evlerinin kapısını açtı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



---------------------------------



İtfaiyenin yangına müdahale etmesi



Yanan evin içinden ve alev görüntüleri.



Evleri yanan İbrahim Üner ve Necati Kandemir ile röportaj



Haber-Kamera: Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=========================



12)İNŞAATIN 2'NCİ KATINDAN DÜŞEN GENÇ AĞIR YARALANDI







BURSA'da madde bağımlısı olduğu öne sürülen genç, birinşaatın 2'nci katından düşerek genç ağır yaralandı.



Olay merkez Osmangazi İlçesi Santral Garaj mahallesinde meydana geldi. Uyuşturucu madde almak için inşaat halindeki binaya girdiği düşünülen 18 yaşındaki Doğukan Ş. dengesini kaybederek 2'nci kattan düştü. Bu sırada kardeşini arayan ve zaman zaman bu inşaata geldiğini bilen ağabeyi Muhammet Ş., Doğukan Ş.'yi yerde kanlar içerisinde yatarken, baygın vaziyette buldu. Muhammet Ş.'nin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Doğukan Ş.'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlenen Doğukan Ş.'nin durumunun ağır olduğu belirtilirken, polis olayla ilgili soruşturmaya başladı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



----------------------------



-Yaralı genç yerde yatarken



-Sağlık ekipleri yaralıya müdahale etmesi



-Sedye ile ambulansa taşınması



-Yaralının ağabeyinin polise olayı anlatması



-Detaylar



Haber-Kamera: Mehmet İNAN-Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



======================



13)SOSYAL MEDYADA YAYILAN KURGU BIÇAKLAMA OLAYINDA YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI







ORDU'nun Ünye ilçesinde, sokakta bir kişinin tartıştığı kız arkadaşını bıçaklayarak kaçtığı anlara ait, sosyal medyada yayınlanan kurgu görüntü olayına ilişkin ifadeleri alınan 5 kişinin cep telefonlarından yeni görüntüler ortaya çıktı. Olayın nasıl kurgulandığını gösteren görüntüler, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya sayfasından yayınlandı.



Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kişinin yanındaki kadını bıçaklayarak kaçtığına dair cep telefonu ile çekilmiş video sosyal medyadan paylaşıldı. Bazı televizyon kanallarının WhatsApp hatlarına gönderilen videonun kurgu olduğu tespit edildi. Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sosyal medyada hızla yayılan görüntüleri inceleyerek olayla ilgisi olan 5 kişinin ifadesini aldı. Videoyu kurgulayan S.V. (27), O.B. (27), A.T. (19), O.K. (30) ve A.Ü. (26) adlı kadın hakkında 'Suç uydurmak' eyleminden işlem yapıldı.



Şüphelilerin cep telefonlarından yeni görüntüler çıktı. Olayın nasıl kurgulandığını gösteren görüntüler, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya sayfasından yayınlandı.



Emniyet Genel Müdürlüğü konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yayınladı. Açıklamada, O.B. ile S.V.'nin kendi aralarında çektikleri kurgu görüntüleri bir ulusal televizyonun WhatsApp ihbar hattına gönderilmesiyle ilgili iddiaya girdikleri ve bu görüntüleri O.B.'nin kendisine ait cep telefonundan televizyon kanalına ulaştırıldığına yer verildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-----------------------------



Olayın sosyal medya görüntüleri



Emniyet Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı 'kurgu' görüntüleri



Haber: Nedim KOVAN/ ORDU - DHA



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



===========================



14)4 YIL ÖNCE ORGAN NAKLİ OLAN HASTANIN ORGANLARI 4 HASTAYA UMUT OLDU







BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 4 yıl önce böbrek nakli olan ve bu ameliyattan sonra kendi organlarını da bağışlayan İlhan Asa'nın (48), beyin felci sonucu tedavi gördüğü hastanede beyin ömümü gerçekleşti. Bunun üzerine Asa'nın kalbi karaciğeri ve iki korneası, başka hastalara nakil yapılmak üzere alındı.



Beyin damarlarına bağlı felç geçiren ve İnegöl ilçesindeki özel hastanede tedavi gören İlhan Asa'nın, sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen beyin ölümü gerçekleşti. 4 yıl önce böbrek nakli olan Asa, aynı yıl organlarını bağışladı. Asa'nın ölümünün ardından organ nakli için Bursa ve İstanbul'daki özel hastanelerden gelen uzman Organ Nakil ekipleri, Hastanenin Nöroloji Uzmanı Dr. Utku Ayvacıoğlu, Anestezi ve Reanimasyon uzmanı Dr. Mahmut Gül ve Organ Nakil Koordinatörü Di·lek Sevinç'ten oluşan ekipler, Asa'nın kalbini, karaciğerini ve iki korneasını alarak, tedavi gören 4 hastaya nakledilmek üzere hastanelere sevk edildi.



4 HASTAYA UMUT OLDU



Anestezi ve Reanimasyon uzmanı Dr. Mahmut Gül, "Beyin damarlarına bağlı felç olmuş ve hastanemize sevk edilmişti. Hastanemizde tedavisi süren 48 yaşındaki erkek hastamızın maalesef beyin ölümü gerçekleştirdi. Hastamız 4 yıl önce organ nakli olurken, organlarını da bağışlamıştı. Bu sabah beyin ölümü gerçekleşen hastamızın organlarının nakli için hızlı bir süreç başladı. Hastamızın kalp, Karaciğer ve iki korneası nakledilmek üzere alındı. Hastamızın kalbi İstanbul'dan gelen ekip tarafından, Karaciğer ve korneaları Bursa'dan gelen ekip tarafından alındı. Vefat eden hastamız, 4 hastaya umut olduö dedi.



DİNİMİZDE ORGAN BAĞIŞININ SEVABI VAR



Beyin ölümü gerçekleşen hastanın kayın biraderi Şahin Keser, "Eniştem ölmeden önce Türkiye'ye örnek olacak, organ bağışında bulunmuş. Organa çok ihtiyacı olan insanlar var. Organ nakli bekleyenler için eniştemizin organları inşallah umut olur. Halkımızın bu konuda bilinçlenmesine vesile olmuşuzdur. Dinimizde organ bağışının sevabı varö dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-----------------------



-Genel görüntü



-Doktorun açıklaması



-Ölen adamın kayınbiraderinin açıklaması



-Detaylar



HABER-KAMERA : Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,



===========================



AK Parti'nin Bursa ilçe belediye başkan adayları açıklandı (3)



15)"EŞ, DOST İLİŞKİSİYLE SEÇİMDEN SONUÇ ALMAK MÜMKÜN DEĞİL"



AK Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen belediye başkan aday tanıtım toplantısında adayların açıklanmasının ardından partililer ve adaylar akşam yemeğinde bir araya geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş adaylara ve teşkilata seslenerek meclis üyesi seçimlerinde hassasiyetle davranılması gerektiğini söyledi. Kurtulmuş yaptığı konuşmada, "Sizlerden ricamız el birliğiyle bütün ilçelerde ve seçim çevrelerimizde en iyi meclis üyesi adaylarımızı tespit etmeniz, halkta karşılığı olan, farklı toplumsal kesimleri temsil eden, kadınlarımızı, gençlerimizi, engelli kardeşlerimizi ve farklı meslek gruplarını temsil eden arkadaşlarımızı mutlaka ama mutlaka meclis üyesi listelerine koymanızdır. Sizlerden ricamız şudur; eş, dost, ahbap-çavuş ilişkisiyle bu seçimlerde sonuç almak mümkün değildir. Benim tanıdığım, benim arkadaşım, benim komşum benim ortağım vesaire bu tür şeylere asla itibar etmeden AK Partiyi ve milletin davasını en iyi şekilde kim temsil edecekse onları listelere koymanızdır. İnşallah Bursa halkı bu listeleri gördüğü zaman 'Helal olsun, AK Parti en güzel listeyi yaptı. Beni en iyi temsil eden insanları listelere koyarak karşımıza çıkardı' desin" dedi.



'BÖLGEDE TEK İSTİKRAR ADASI TÜRKİYE'DİR'



Orta Doğu coğrafyasında yalnızca Türkiye'de istikrar ve demokrasi olduğunu belirten Kurtulmuş, "Çevremizde oynanan oyunlar görüyorsunuz. Türkiye'nin kilit taşı olduğu bu coğrafya lime lime edilmek, paramparça hale getirilmek isteniyor. Suriye'deki oyun; oyun içinde oyundur. Onun oyunu başka, bunun oyunu başka. Irak'taki oyun aynı şekilde. Hangi ülkeye bakarsanız elinizde kalıyor. İnsanlar etnik kökenleriyle düşmanlaştırılıyor. Mezhepleriyle düşmanlaştırılıyor. Bölgenin istikrar adası Türkiye'dir. Bölgenin tek çalışan demokrasisi Türkiye'dir. Bölgede insanları mezhebine, meşrebine göre değil, kökenlerine, etnik yapılarına göre değil insan oldukları için değerlendiren tek ülke, tek yönetim AK Parti hükümetidir. Bunun kıymetini bilelim" ifadelerine yer verdi.



Kurtulmuş açıklamalarına, "El birliğiyle, gönül birliğiyle 31 Mart'ı da aşacağız. En iyi sonucu Allah'ın izniyle alacağız" cümleleriyle son verdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



------------------------



-Yemekten detaylar



-Numan Kurtulmuş'un konuşması



Haber: Enver Fatih TIKIR - Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



========================



16)AK PARTİ'Lİ KAYA: YALAN SÖYLEMEKTEN YÜZLERİ KIZARMIYOR BUNLARIN







AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun enflasyon rakamlarını eleştirmesine bir anlam veremediğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız bir haftadır açıklıyor, o sözde hesap uzmanları, hani o muhalefetin, ana muhalefetin genel başkanı var ya ne diyor 'Ben hesap uzmanıyım' diyor ama yaptığı bütün hesaplar yanlış, yalan. Bir de yalan söylemekten, yanlış konuşmaktan yüzleri alsa ve asla kızarmıyor bunlarınö dedi.



Afyonkarahisar'da Ak Parti'nin belediye başkan adayları tanıtım toplantısı yapıldı. Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda il ve 17 ilçeyle 41 belde belediye başkan adayının tanıtıldığı toplantıya Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Eski Orman ve Su İşleri Bakanı ve Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu ile partililer katıldı.



Toplantıda konuşan Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Ak Parti'de belediye başkanı olmanın gece gündüz hizmet etmek ve çalışmak demek olduğunu söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun enflasyon rakamlarını eleştirmesine anlam veremediğini söyleyen Kaya, şöyle dedi:



"Sayın Cumhurbaşkanımız bir haftadır açıklıyor, o sözde hesap uzmanları, hani o muhalefetin, ana muhalefetin genel başkanı var ya ne diyor 'Ben hesap uzmanıyım' diyor ama yaptığı bütün hesaplar yanlış, yalan. Bir de yalan söylemekten, yanlış konuşmaktan yüzleri alsa ve asla kızarmıyor bunların. Ne diyorlar? Enflasyon rakamları Ak Parti döneminde artmışmış. ya kardeşim 2002'ye gelene kadar, Ak Parti iktidar olana kadar 14 yıllık enflasyonun ortalaması kaç biliyor musunuz? Cumhurbaşkanımız açıkladı. Yüzde 70'in üzerinde, evet CHP zihniyeti, o SHP, DSP dönemlerinde 14 yıllık enflasyon ortalaması yüzde 70'lerin üzerinde. Peki bizim 16 yıllık iktidarımızda enflasyon oranımız kaç biliyor musunuz? Ortalama yüzde 9.5 ama utanmadan çıkıp milletimizin karşısına geçip diyorlar ki 'Enflasyonu siz yükselttiniz.' Bari milletimizin aklıyla alay etmeyin be kardeşim. Bu millet eli öpülesi bir millet. Yıllarca bu milleti kandırdınız. Ama bu millet artık yeter dedi.ö



Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın konuşmasının ardından belediye başkan adayları sahneye davet edilerek tanıtıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



--------------



Salondan detay



Tanıtım toplantısına katılanlardan detay



Belediye başkan adaylarından detay



Genel detaylar



Genel Başkan Yardımcısı Kaya'nın salona gelişi



Kaya ve beraberindeki protokol üyelerinden detay



Kaya'nın konuşması



Adayların sahneye davet edilmesi ve tanıtılması



Toplu fotoğraf çekilmesi



HABER-KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



==============================



17)KÖPEĞİ EZİP YOLUNA DEVAM ETTİ







BARTIN'da otomobilin çarptığı köpek ölürken, sürücü ise durmayıp yoluna devam etti.



Olay dün, Bartın Cumhuriyet Mahallesi'ndeki üst geçidin altında yaşandı. Bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe, hızla gelen otomobil çarpıp üzerinden geçti. Ön ve arka lastikleri köpeğin üzerinden geçen otomobilin sürücüsü yoluna devam ederken, o sırada can çekiştiği görülen köpeği gören arkadan gelen otomobil sürücüsü ise durdu. Görüntüler sosyal medyada yayınlandıktan sonra büyük tepki topladı. Görüntüleri izleyenler araç sürücüsünün bulunması yönünde yorum yaptı.



KÖPEĞİ EZEN SÜRÜCÜ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Bartın'da otomobilin çarptığı köpek bacaklarının kırılması nedeniyle veterinerde tedaviye alındı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, 2 aylık Aksaray malaklısı cinsi köpeğin sahibine ulaştı. Köpeğin sahibi M.A.'nın şikayetçi olduğunu belirtmesinin ardından polis ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarını detaylı bir şekilde inceledikten sonra otomobilin sahibi İ.S.'ye ulaştı. İ.S otomobili oğlu A.S.'ye ayakkabı satmasından dolayı verdiğini söyledi. Polis merkezinde ifadesi alınan A.S. hakkında 'Sahipli hayvana zarar verme' suçundan işlem başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-----------------------------



-Köpeğin ezilme anları



Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



==================================



18)YUNANLI TURİSTLER, KALANDAR'I KUTLADI







TRABZON'un Maçka ilçesinde, Rumi takvime göre yeni yılın ilk ayının adı olan Kalandar için şenlik düzenlendi. Kalandar gecesi için Yunanistan'dan gelen 50 kişilik turist grubu, kendilerine özgü kıyafetlerle horon oynanıp, tiyatro gösterileriyle Kalandar geleneklerini canlandırdı.



Trabzon ve çevresinde Rumi takvime göre yeni yılın ilk günü kabul edilen Kalandar için etkinlik düzenlendi. Her yıl 13 Ocak'ı 14 Ocak'a bağlayan gecede, Maçka ve çevresi başta olmak üzere bölgede çok sayıda köyde yaşatılan Kalandar geleneği bu yıl da sürdü. Maçka ilçesine bağlı Güzelyayla köyünde düzenlenen Kalandar gecesi şenliğine, bölge halkının yanı sıra Yunanistan'dan gelen 50 kişilik turist kafilesi de, yöresel kıyafetleriyle katılarak Kalandar'ı kutladı. Kafilede ayrıca, Kalandar geleneğin özgü, şeytan, ayı, köylü kadın, asker, doktor, köylü ve gelin kıyafeti giyinen kişiler de yer aldı. Kendilerine özgü danslarıyla gösteri sunan, kemençe, tulum ve davul eşliğinde horon oynayan Yunanlı turistleri, köy sakinleri de ilgiyle izledi. Kafiledeki kostüm giymiş turistler de, yörelilerle şakalaştı, tiyatro gösterileri sunup, Kalandar geleneklerini canlandırdı. Köy sakinileri de, renkli görüntülerin yaşandığı etkinliği, cep telefonlarıyla fotoğraflayarak, sosyal medyada paylaşımlarda da bulundu.



'ÖNEMLİ BİR TURİZM AKTİVİTESİ'



Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Kalandar geleneğinin bölgenin turizm potansiyeli açısından önemli olduğunu belirterek "Kalandar, kültürümüzde Osmanlı'dan günümüze gelen bir etkinliktir. Büyüklerimiz deyimiyle koca karı ayının yılbaşı. İnsanlar burada eğleniyor. Yunan misafirimiz de buradalar. Yunan misafirlerimizin birçoğu Osmanlı döneminde burada bizlerle beraber yaşayan insanların torunlarıdır. Onlar da ata toprakları olan bu bölgelere gelerek kendi kültürlerini yaşayıp özlem gideriyorlar" dedi.



'BURASI BİZİM İÇİN VATAN GİBİ'



Kalandar kutlamaları kapsamında bölgeye gelen Yunan kafilesinden Mirofora Efstathiadou da, Trabzon'u çok sevdiklerini söyledi. Efstathiadou, "Bizim dedelerimiz burada doğdu. Çok mutluyuz. Bundan 100 sene önce hem Müslümanlar hem Hristiyanlar bu etkinlikleri hep birlikte yapıyorlardı. Ben Trabzon'u çok seviyorum. Trabzon sadece Ayasofya ve Sümela değil. Burada çok iyi insanlar var. Trabzon'un insanı bizim yüreğimizin içerisinde. Burası bizim için vatan gibi. Yunanistan'da da 'bize her yer Trabzon' diyoruzö diye konuştu.



'ONLARLA AYNI KÜLTÜRE SAHİBİZ'



Yunanlı turist grubunun kafile başkanı Kostas Alexandridis ise, yöredekilerle aynı kültüre sahip olduklarını kaydederek, "Buraları ve burada yaşayan insanları seviyoruz. Çünkü burada yaşayan insanlar bizim dedelerimizin arkadaşlarıydı. Onlarla aynı kültüre sahibiz. Burada yaptığımız yılbaşı adeti Müslümanlar ve Hıristiyanlar tarafından ortaklaşa yapılan bir kültürdür. Bu kültürde insanlar bir araya gelerek eğlenir ve birbirine yeni yılda mutluluklar dilerö ifadesinde bulundu.



KALANDAR GELENEĞİ



Kalandar, Trabzon ve civarında hem miladi takvime göre 14 Ocak'a denk gelen yılın ilk gününü, hem de mahalli takvimde yılın ilk ayı olan Ocak ayını tanımlamak için kullanılan terimdir. Trabzon'un kendi içindeki yörelerde de Kalandar adetleri değişir. Kalandar sabahı, güneş doğmadan evdekilerden biri kalkar, evin her tarafına su serper, mısır haşlar ve evdeki çocuklara yedirir. Rızık meleklerinin evi ziyaret edeceği inancıyla tüm kapılar açılır. Kalandar gecesi köyün çocukları çeşitli tekerlemeler ve türküler eşliğinde horon oynar, ev ev gezerek kapıya iplere bağlı torbalar bırakır ve kuruyemiş, çikolata, meyve gibi yiyecekler toplar. Ayrıca bazıları korkutucu kıyafetler giyerek gittikleri evdeki çocukları da korkutmayı amaçlar. Kalandar'ın Latince'de takvim anlamına gelen Calandae'den geldiği tahmin edilmektedir ve yüzyıllardır yörede Kalandar gecesi geleneği devam ettirilmektedir. Bazı kaynaklar da Kalandar'ın bölgede yerleşik Hristiyanlardan kalma bir gelenek ve Cadılar Bayramı'nın Anadolu'daki uyarlaması olduğunu belirtmektedir.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-----------------------------



Kalandar etkinliklerinden görüntüler



Kostümlerden görüntüler



Horon oynanırken görüntüler



Yunan kafileden görüntüler



Koray Koçhan, Kostas Alexandridis, Mirofora Efstathiadou röp.



Detaylar



Haber: Emre KOLTUK - Kamera: Uğur AYDIN/ TRABZON-DHA



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



============================

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Efsane Futbolcu Hagi'nin Oğlu Lanis'ten Galatasaray'a Yeşil Işık

Trump: Suriye'de Kürtleri Vurursa, Türkiye'yi Ekonomik Yıkıma Uğratırız

ABD ile Yaşanan Ticaret Savaşına Rağmen Çin'in İhracatı Son 7 Yılın En Güçlü Artışını Yaşadı

Usta Sanatçı Bedia Akartürk Hastaneye Kaldırıldı