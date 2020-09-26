İzmir merkezli yaz tatili vurgunu: 73 kişiden 1 milyon 100 bin TL - Son Dakika

İzmir merkezli yaz tatili vurgunu: 73 kişiden 1 milyon 100 bin TL

İZMİR'de, vatandaşların cep telefonlarına Çeşme'de faaliyet gösteren bazı otellerde ucuz tatil yapma fırsatı içerikli SMS gönderen ve aynı içerikleri bazı turizm sitelerinde yayınlayarak 73 kişiden 1 milyon 100 bin TL para topladıkları belirtilen 18 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir merkezli yaz tatili vurgunu: 73 kişiden 1 milyon 100 bin TL, System.String[]
İZMİR'de, vatandaşların cep telefonlarına Çeşme'de faaliyet gösteren bazı otellerde ucuz tatil yapma fırsatı içerikli SMS gönderen ve aynı içerikleri bazı turizm sitelerinde yayınlayarak 73 kişiden 1 milyon 100 bin TL para  topladıkları belirtilen 18 şüpheli gözaltına alındı.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı, son günlerde artan siber dolandırıcılık olayları üzerine soruşturma başlattı. Başlatılan soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilerin, vatandaşların cep telefonlarına "Çesme'de denize sıfır ... otelinde, 4 gece 5 gün her şey dahil yaz tatili sadece 999 TL, son gün bu gün. Hemen ara" içerikli SMS atıldığını ve SMS içeriğine bir de cep telefonu numarası ve internet sitesi adresi yazıldığını belirledi. Ayrıca, aynı şüphelilerin turizmle ilgili internet sitesi açarak, Çeşme'de faaliyet gösteren bazı otellerde ucuza konaklama fırsatı olduğunu belirtilen bazı reklamları bu siteye koydukları, söz konusu internet sitelerini de arama motorlarında üst sıralara taşıdığı ve böylece Çeşme'de tatil yapmak isteyen vatandaşların kendilerine ulaşmalarını kolaylaştırdıkları tespit edildi. Dolandırıcılık şüphelilerinin, tatil yapmak için rezervasyon yaptırmak isteyen vatandaşlardan kredi kartı ya da kendilerinin verdiği banka hesapları üzerinden para aldıkları öğrenildi.

73 KİŞİDEN 1 MİLYON 100 BİN TL

Rezervasyon yaptırdığını zanneden ve Çeşme'ye gittiğinde ya böyle bir otelin bulunmadığını ya da bulunsa bile rezervasyon konusunda otel personelinin herhangi bir bilgisinin olmadığını öğrenince şoke olan çok sayıda vatandaş, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında, 73 kişiden toplam 1 milyon 100 bin TL toplandığı belirlendi. İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İzmir merkezli İstanbul, Aydın ve Yalova illerinde yaptığı operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'u, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Şahısların ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda, sahte otel rezervasyonlarına ait çok sayıda fatura, sahte acente şirket sözleşmeleri, banka dekontları, makbuzlar ve ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İZMİR'DE ADLİYEYE SEVK EDİLEN 9 KİŞİDEN 8'İ TUTUKLANDI

Polisin yaptığı çalışma sonrasında, sadece Çeşme'de değil, başka şehirlerde bulunan otellerin isim ve görsellerini kullanarak internet sayfaları oluşturduğu saptanan şüphelilerden İzmir'de gözaltına alınan diğer 9 şüpheli de adliyeye sevk edildi. Z.H. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, M.U., M.M.S., U.U., B.K., E.A., B.T., İ.B. ve H.A. tutuklandı.


- İzmir
İzmir merkezli yaz tatili vurgunu: 73 kişiden 1 milyon 100 bin TL
İzmir merkezli yaz tatili vurgunu: 73 kişiden 1 milyon 100 bin TL
İzmir merkezli yaz tatili vurgunu: 73 kişiden 1 milyon 100 bin TL
İzmir merkezli yaz tatili vurgunu: 73 kişiden 1 milyon 100 bin TL
İzmir merkezli yaz tatili vurgunu: 73 kişiden 1 milyon 100 bin TL
İzmir merkezli yaz tatili vurgunu: 73 kişiden 1 milyon 100 bin TL
İzmir merkezli yaz tatili vurgunu: 73 kişiden 1 milyon 100 bin TL
İzmir merkezli yaz tatili vurgunu: 73 kişiden 1 milyon 100 bin TL
İzmir merkezli yaz tatili vurgunu: 73 kişiden 1 milyon 100 bin TL
İzmir merkezli yaz tatili vurgunu: 73 kişiden 1 milyon 100 bin TL
İzmir merkezli yaz tatili vurgunu: 73 kişiden 1 milyon 100 bin TL

Türk Lirası, İzmir, Çeşme, SMS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 13:39 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir merkezli yaz tatili vurgunu: 73 kişiden 1 milyon 100 bin TL - Son Dakika

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