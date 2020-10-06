Karaman'da otomobil takla attı, sürücü yaralı - Son Dakika

Karaman'da otomobil takla attı, sürücü yaralı
KARAMAN'da kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki beton dubaya çarpıp takla attı.
KARAMAN'da kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki beton dubaya çarpıp takla attı. Kazada sürücü Mustafa Kozan yaralandı.
Kaza, saat 09.00 sularında Ahmet Yesevi Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Mustafa Kozan yönetimindeki 42 V 0530 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüjdeki beton dubaya çarparak takla attı. Kazada sürücü Kozan yaralandı. Yaralı sürücü, araç içinden çıkarılıp ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Son Dakika Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti Son Dakika! Yüzü yüze eğitimde 2. aşama başlıyor: Öğrenciler haftanın iki günü okulda olacak, istemeyen veli çocuğunu göndermeyecek Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar Köpeklerin kafatasını bulduğu boya ustasının ölümüyle ilgili tutuklama kararı 9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk görüntüler geldi! Konuklarındaki ayrıntı dikkat çekti Eşine aldığı sıfır kilometre otomobilin içinden 20 santimlik falçata çıktı Düğünde kıskançlık krizine giren damat, gelini döverek öldürüp uçurumdan attı Fenomen Duygu Özaslan'dan kilolu olduğu yönündeki iddialara videolu yanıt