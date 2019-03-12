Dha Yurt Bülteni-12

1)POLONYA'DA ÖLDÜRÜLEN FURKAN'IN SIRA ARKADAŞI: 'HAK ETMEDİĞİ BİR ÖLÜM OLDU'POLONYA'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Furkan Kocaman'ın(21), okul ve sıra arkadaşı Buse Özge Çiçek, Furkan ile iki gün önce telefonla görüştüğü Polonya'daki ortamı...

1)POLONYA'DA ÖLDÜRÜLEN FURKAN'IN SIRA ARKADAŞI: 'HAK ETMEDİĞİ BİR ÖLÜM OLDU'



POLONYA'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Furkan Kocaman'ın(21), okul ve sıra arkadaşı Buse Özge Çiçek, Furkan ile iki gün önce telefonla görüştüğü Polonya'daki ortamı sevmediğini dile getirdiğini söyledi. Çiçek, "İki gün önce konuştuğumuzda, 'O kadar sıkılıyorum ki, burada yapacak bir şey yok. Sadece kariyerimdeki özgeçmişin de bu çalışmayı doldurmak için, İngilizcemi geliştirmek için geldim buraya' demişti. Ortamını çok sevmemişti. 'Bize göre değil buranın ortamı' diyordu." dedi. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler 2'nci sınıf öğrencisi Furkan Kocaman (21), Erasmus Değişim Programı kapsamında gittiği Polonya'nın Wroclaw kentinde geçen cumartesi günü bir alışveriş merkezinde uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitirdi. Yaklaşık iki hafta önce Polonya'ya giden Furkan Kocaman'ın, üniversitesinde ise üzüntü yaşanıyor. Kocaman'ın üç yıldır sıra arkadaşlığını yapan Buse Özge Çiçek, arkadaşını şu sözlerle anlattı: "Furkan kelimelere sığmayacak bir insandı. Hayatımda tanıdığım en iyi, en temiz, en doğru en olgun insandı. Biz üç yıldır İngilizce hazırlık sınıfından beri beraberiz. Sıra arkadaşımdı. Üç yıl boyunca ağzından kötü bir laf duymadım. ya da beni bir kez bile incitmedi. Kelimeleri seçerken bile özenle seçen bir insandı. Hatta bazen yanlış konuştuğunda Buse ben böyle dedim; ama bu anlama geliyor, kırmadım demi seni diyen bir insandı."



POLONYA'DAKİ ORTAMI ÇOK SEVMEMİŞTİ



Furkan'ın Polonya'yı sadece kariyerindeki özgeçmişine yazabilmek ve İngilizcesini geliştirmek için gittiğini belirten Çiçek, iki gün önce telefonla görüştüğünü ve Polonya'daki ortamı sevmediğini dile getirdiği ifade etti. Çiçek, şunları söyledi:



"Erasmusa gitmeyi sadece özgeçmişini doldurmak içindi. İleride iş imkanı olunca özgeçmişimde dolsun diye. Hatta iki gün önce konuştuğumuzda, ' O kadar sıkılıyorum ki, burada yapacak bir şey yok, sadece kariyerimdeki özgeçmişin de bu çalışmayı doldurmak için, İngilizcemi geliştirmek için geldim buraya' demişti. Ortamını çok sevmemişti. 'Bize göre değil, buranın ortamı. Sakinliğe alışmamışım. Konya'yı, Türk yemeklerini çok özlüyorum. İki haftadır korna sesini bile özledim, duyamıyorum' diyordu."



Kendisi de Erasmusa hazırlandığı için tavsiyeler almak için aradığını belirten Çiçek, "Bende Erasmusa hazırlanıyordum. Onun hakkında konuştum. Bana tavsiye eder misin, dedim. Oda 'Burası çok küçük, İngilizceni burada geliştiremezsin, buraya gelme tavsiye etmem. Ben İngilizcemi kendim çalışıyorum. Burada herkes Türkçe konuşuyor' diyordu." dedi.



KİMSEYİ KIRMAYAN, EFENDİ BİR İNSANDI



Furkan Kocaman'ın kimseyi kırmayan, efendi bir insan olduğunu da belirten Buse Özge Çiçek, "O kadar sessiz bin insandı ki; en yakın arkadaşı olmama rağmen, ben selam vermeden başını kaldırıp bana selam vermeyen bir insandı. Biri laf atsa bile dönüp cevabını verecek bir insan değil, susardı. O kadar efendiydi ki; herhangi bir karşı söz söyleyeceğini düşünmüyorum. Her gün mesajlaşıyoruz, konuşuyoruz buna rağmen bir tane kötü bir özelliğini söyleyemem. Çünkü yok." dedi.



BİRLİKTE DÜKKAN AÇALIM DİYORDUK



Beraber dükkan açma hedefleri olduğunu da belirten Çiçek, "Hedefi hakkında, 'Bakalım zaman ne gösterecek' diyordu. Kafasında kesin bir şey yoktu. Bizim hep hayalimiz ileride bir dükkan açalım, işletelim, orada börekler olsun, el açma börekler olsun hep öyle hayaller vardı kafamızda. Ne zaman arasam odada yalnız oturuyorum, film izliyorum, burada kendim çalışıyorum diyordu. Yapacak bir şey yok diyordu. Vakit geçsin diye spora yazılmıştı. Yürüyüş yapıyordu. Hak etmediği şekilde ölüm haberini aldık. Umarım gereği yapılır." diye konuştu.



Furkan Kocaman'ı, Polonya'daki gittikten sonra odasına Türk bayrağı astığı öğrenildi.



Furkan Kocaman'dan geriye 4 aydır içerisinde bulunduğu fakültenin korosunda saz çaldığı görüntüleri kaldı.



Türkiye Varşova Büyükelçiliği tarafından dün twitter hesabından yapılan açıklamada Faruk Kocaman'ın bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirdiğini saldırganın Türk vatandaşı olduğuna ilişkin bilginin henüz resmi teyit edilmediğini, Kocaman'ın cenazesinin nakli konusunda da savcılıktaki prosedürlerin ardından gerçekleşeceğini açıkladı.



Görüntü Dökümü



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Fakultesi binasının dışından detay



Buse Özge Çiçek röp.



Korada saz çalması



(Haber- kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))



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2)JANDARMADAN TARİHİ ESER OPERASYONU



ANTALYA'nın Kemer ilçesinde jandarmanın durdurduğu otomobilde tarihi eserler ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Ö.Ö. (48) adliyeye sevk edildi. Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çamyuva Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışmaları neticesinde dün saat 21.00 sularında 15 DH 962 plakalı otomobil Çamyuva Mahallesi D400 karayolu üzerinde durduruldu. Ekipler araçta bulunan Ö.Ö.'nün üzerinde ve otomobilinde yaptıkları aramalarda tarihi eser niteliğinde horoz figürlü kandil kapağı, fes altını, haç figürlü mini kılıç, yüzük, eski para ile farklı ülkelere ait paralar ele geçirdi.



Jandarmanın gözaltına aldığı Ö.Ö. jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.



Görüntü Dökümü



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Jandarmanın gelişi



Hükümet Konağı yazısı



Jandarmanın Ö.Ö.'yü adliyeye getirmesi



Jandarma yazısı



Ele geçirilen tarihi eser ve paraların fotoğrafı detay



103 MB/// 00.55"



HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya),



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3)YÜKSEKOVALI ÖĞRENCİLER DOĞA YÜRÜYÜŞÜ YAPIP, DEREDE YÜZDÜ



HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinin İran sınırında bulunan Esendere beldesinde yaşayan bir grup öğrenci, öğretmenleri öncülüğünde, kentin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Derecik ilçesine gezi düzenledi. Terörden temizlenen Balkaya Dağlar'nın eteklerinde piknik ve doğa yürüyüşü yapan öğrenciler, ayrıca, havaların ısınmaya başladığı bölgede dereye girerek yüzdü.



Tatil ve hafta sonlarını çeşitli etkinlik ve doğa yürüyüşü yaparak değerlendiren Esendere Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, bu kez de havaların ısınmaya başladığı bölgede, Irak sınırına gezi düzenledi. Öğretmenleri Kahraman Ayten ve Emrah Kayhan ile birlikte yola çıkan 30 öğrenci, kendilerine 153 kilometre uzaklıkta bulunan Irak sınırındaki Derecik ilçesine araçlarla geldi. Öğrenciler ve öğretmenler, buradan da bir zamanlar adı terörle anılan Balkaya Dağları'nın eteklerinde bulunan Koçyiğit köyü ve Silo Saylası'na doğa yürüyüşü düzenledi. Grup, terörden temizlenen bölgede piknik ve bol bol yürüyüş yaptı. Bazı öğrenciler de dereye girerek yüzdü. Kar kalınlığının halen yaklaşık 1 metreyi bulduğu İran sınırındaki Esendere beldesinden, bahar aylarının yaşandığı Irak sınırına gelmenin kendilerine büyük keyif yaşattığını anlatan öğrenciler, 153 kilometre arayla yaşadıkları iki mevsimin ve derelere girip yüzmenin tarif edilmesi imkansız bir duygu olduğunu söyledi. Öğretmenler ve öğrenciler, Türkiye'de yaşayan herkese Hakkari'ye gelip bu mutluluğu yaşamasını tavsiye etti.



Görüntü Dökümü



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-Öğrencilerin Derecik ilçeyesine gelmesi



-Öğrencilerin yürüyüşü



-Şilo şalesinin önünde mola verilmesi



-Çevreden genel detaylar



-Öğrencilerin dönüşü



-Derede yüzüen öğrenciler



-Bağlama eşliğinde şarkıların söylenmesi



-Dron görüntüsü



-Genel detaylar



Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN-Abdullah KAYA/DERECİK-DHA



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4)SARIGÖL'DE İSTİKLAL MARŞI'NIN KABULÜ KUTLANDI



MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, İstiklal Marşı'nın kabulünün 98'inci yıl dönümü kutlanıp, İstiklal Marşı'nın yazarı, milli şairi Mehmet Akif Ersoy anıldı.Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında program düzenlendi. Sarıgöl Belediye Düğün Salonu'ndaki program, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından öğrenciler, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatından video görüntüleri eşliğinde kesitler sunup, İstiklal Marşı'nın yazılışını canlandırdı. İlçedeki ilk ve ortaokullar arasında düzenlenen İstiklal Marşı'nı en güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç tarafından çeşitli hediyeler dağıtıldı. Etkinliğe Sarıgöl Belediye Başkan Vekili Muammer İmer, Sarıgöl İlçe Müftüsü Mehmet Ceyhan, daire amirleri, okul müdürleri ve vatandaşlar da katıldı.



Görüntü Dökümü



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-Anma töreninden görüntü



-Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç'ın İstiklal Marşı'nı en güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini dağıtmasından görüntü



-Genel ve detay görüntüler



(Haber - Kamera: Vehbi SARIHAN/ SARIGÖL, (Manisa),







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5)OSMANİYE'DE İSTİKLAL MARŞININ KABULÜ KUTLANDI



OSMANİYE'de, İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98'inci yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle program düzenlendi. İmam Hatip Okulları'ndaki İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen program öncesinde, protokol üyeleri salon girişinde, Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan Mehmet Akif Ersoy konulu resim sergisini gezdi. Ardından ney dinletisi gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından, Türk bayrağı baskılı tişörtler giyen bir gurup minik öğrenci, salondakilerle birlikte İstiklal Marşı'nı işaret diliyle söyledi. Devamında okul öğrencilerinden Rıdvan Durukan tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.



Şehit Mehmet Karacatilki Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmeni Kemal Dağdelen tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından şiirler okundu, öğrenciler tarafından Mehmet Akif Ersoy'u anlatan oyun sahnelendi. Törene, Vali Ömer Faruk Coşkun, Belediye Başkanı Kadir Kara, Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, Milletvekili İsmail Kaya, Vali Yardımcıları, Kurum Müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri, şehit polis Mehmet Karacatilki'nin eşi, annesi ve babası ile çok sayıda öğrenci katıldı.



Program, kentte düzenlenen yarışmalarda derece alan öğrencilere protokol tarafından ödüllenilmesi ile sona erdi.



Görüntü Dökümü



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Resim sergisinin gezilmesi



Ney dinletisi



Salondaki öğrenciler



İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu



İşaret diliyle İstiklal Marşı söyleyen öğrenciler



Kur'anı Kerim Tilaveti



Şair Mehmet Akif Ersoy'un özgeçmişinin okunması



Şiirlerin okunması ve tiyatro gösterisi



Dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesi



BOYUT: 119 MB SÜRE: 03'46"



Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

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