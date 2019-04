Dha Yurt Bülteni -13

Niğde şehidi toprağa verildiSuriye'de teröristler tarafından Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye yapılan havanlı saldırıda yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Uzman Onbaşı Halis Sayın (23), memleketi Niğde'de toprağa verildi.

Suriye'de teröristler tarafından Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye yapılan havanlı saldırıda yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Uzman Onbaşı Halis Sayın (23), memleketi Niğde'de toprağa verildi.



Suriye'nin Azez ve Afrin bölgeleri arasındaki Melkiye'de Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye 31 Mart'ta teröristler tarafından havanlı saldırı gerçekleşti. 1 askerin şehit olduğu saldırıda yaralanan Uzman Onbaşı Halis Sayın, Gaziantep Üniveristesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. 10 gündür tedavi altında olan Sayın, şehit oldu.



GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ



Nişanlı oluduğu belirtilen şehidin cenazesi, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından askeri helikopterle getirildiği memleketi Niğde'nin Orhanlı beldesindeki baba evine götürüldü. Helallik alınmasının ardından belde meydanında cenaze töreni düzenlendi. Törene, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu'nun yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin babası Yüksel Sayın, annesi Şerife Sayın, kardeşleri ve yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Rahatsızlanan şehit yakınlarına sağlık görevlileri müdahale etti. Niğde Müftü Vekili Ali Çetin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından, şehidin naaşı belde şehitliğine defnedildi.



Haber-Kamera: Ali KADI - Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, -



İntikam için, Hatay'dan İzmir'e gelmiş



İzmir'in Çiğli ilçesinde, damatları Mehmet C. (32) tarafından öldürülen Süleyman Demir (40) ve Ayşe Demir (53) çiftinin cenazeleri, memleketleri Niğde'de toprağa verilmek üzere,yakınlarınca teslim alındı. Olayda ağır yaralanan Ayşe Demir'in kızı Gülden C.'nin hayati tehlikesi ise sürerken, Mehmet C.'nin, yaklaşık 4 ay önce kendisini av tüfeğiyle yaralayan Süleyman Demir'den intikam almak için memleketi Hatay'dan İzmir'e geldiği öğrenildi.



Hatay'da oturan Gülden C. (26), bir süredir anlaşmazlık yaşadığı eşi Mehmet C.'yi terk ederek, İzmir'de oturan üvey babası Süleyman Demir ve annesi Ayşe Demir'in evine geldi. Hatay'dan İzmir'e gelen Mehmet C., eşinin ve yakınlarının oturdukları evi buldu. Mehmet C., dün (salı) saat 19.20 sıralarında, Çiğli 8790/1 Sokak'ta, evlerine doğru yürüyen Gülden C., annesi Ayşe ve babası Süleyman Demir'e pompalı tüfekle peş peşe ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Ayşe ve Süleyman Demir çifti ile Gülden C. kanlar içerisinde yere yığılırken, Mehmet C. ise hızla olay yerinden uzaklaştı.



Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ayşe ve Süleyman Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Gülden C. ise ambulansa alınarak Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Gülden C.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.



UŞAK'TA YAKALANDI



Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, saldırıdan sonra kaçan Mehmet C.'yi yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından, Uşak ilinde olduğunu tespit ettikleri Mehmet C.'yi yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Mehmet C.'nin sorgusu sürüyor.



YAKINLARI CENAZELERİ TESLİM ALDI



Süleyman Demir ile Ayşe Demir'in cansız bedenlerine ise, savcının incelemesinin ardından getirildikleri İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı. Çiftin cenazeleri, otopsinin ardından, memleketleri Niğde'de toprağa verilmek üzere yakınlarınca teslim alındı.



İNTİKAM İÇİN HATAY'DAN GELMİŞ



Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, Mehmet C. ile kayınpederi Süleyman Demir'in, geçen yıl 12 Aralık'ta da kavga ettikleri ortaya çıktı. Demir'in Mehmet C.'yi pompalı tüfekle vurarak yaraladığı, bu suçtan dolayı girdiği cezaevinden kısa bir süre önce çıktığı belirtildi. Mehmet C.'nin, kendisini yaralayan Demir'den intikam almak için, Hatay'dan İzmir'e geldiği öğrenildi.



Parası biten 40 göçmen Diyarbakır otogarında kalıyor



İran üzerinden Türkiye'ye giriş yapan yaklaşık 40 göçmen, parası bitince Diyarbakır'da kaldı. Geçici izin belgeleriyle 10 gündür otogarda kendilerine verilen küçük bir odada kalan ve İstanbul'a gitmek isteyen göçmenler, çaresiz bekliyor.



Aralarında Pakistan, Afganistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kazakistan uyrukluların bulunduğu 40 dolayında göçmen, 10 gün önce İran'dan Van'a, oradan da Diyarbakır'a geldi. Göçmenler, burada paraları bitince mahsur kaldı. İstanbul'da, yanlarına gidecekleri yakınlarından para isteyen göçmenler, geçici izin belgeleriyle Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde kendilerine ayrılan küçük bir odada kalıyor. Kentteki çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılamak için destekte bulunduğu göçmenler, İstanbul'a gidebilmek için gerekli ulaşım masraflarını karşılamaya yetecek miktarda paranın gelmesini bekliyor.



Yerde oturan göçmenler



Yerde uzanan göçmenler



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Emrah KIZIL-Selim KAYA/DİYARBAKIR,



İki öğrenci servisi çarpıştı: 4 yaralı



Muğla'nın Yatağan ilçesinde, iki öğrenci servisinin çarpıştığı kazada 4 öğrenci yaralandı.



Kaza bugün saat 12.30 sıralarında Madenler Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Kontrolsüz şekilde anayola çıktığı belirtilen Süleyman Kulaksız'ın kullandığı 48 S 0029 plakalı öğrenci servisi, İzzet Başar yönetimindeki 48 S 5267 plakalı öğrenci servisine sol yan tarafından çarptı. Her iki servis aracısında da maddi hasar meydana gelirken, ilkokul öğrencileri Mustafa Kemal Fırat, Elif Göksal, Jasmin Azra Fırat ve Selin Şahin yaralandı. Yaralanan 4 öğrenci ambulanslarla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralı öğrencilerin durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.



Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.



-Kaza yerinden görüntü



-Kaza yapan servis araçlarının görüntüsü



-Jandarma ve sağlık ekiplerinden görüntü



Haber - Kamera: Burak Alper KUŞ/ YATAĞAN (Muğla),



16 ilde FETÖ operasyonu: 32 gözaltı



Gaziantep merkezli 16 ilde, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 32 kişi gözaltına alındı.



Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen, FETÖ/PDY'nin 'TSK yapılanması' soruşturması kapsamında, 32 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı. Polis ekiplerinin ?Gaziantep merkezli 16 ilde, eş zamanlı düzenlediği operasyonda, aralarında muvazzafların da olduğu 22 kişi, dün gözaltına alındı. Bugün devam edilen operasyonlarda 10 kişi daha gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin, 'mahrem imamlar' tarafından ankesörlü telefonlarla ardışık olarak arandığı belirlendi. Emniyette 32 kişinin işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.



GAZİANTEP, -

