DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

İranlı turistlerin geldiği Van'da, koronavirüs tedbirleri(2)

SINIRDA KORONAVİRÜS'E KARŞI TEDBİR ALINIYOR

İran'ın Kum kentinde koronavirüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası Van'nın Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı'nda tedbirle alınırken, İranlı turislerin de giriş ve çıkışları da devam ediyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, değerlendirme toplantısının ardından konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Bilmez, kentte gerekli önlemlerin alındığını söyledi. Şüpheli vakalar olması halinde tecrit edilmesi için sınır kapısında özel oluşturulacak sağlık odasına alınacağını ve tahsil edilecek özel ambubansla da Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edileceğini ifade etti. Sağlık Müdürlüğünün daha önce ilçelerdeki sağlık personeline virüsle ilgili eğitim verdiğini aktaran Vali Bilmez, ilçelerdeki sağlık görevlilerinin karar gereği göçmenlerle muhatap olan askeri birlikler, jandarma, emniyet ve ilgili kurum personellerine bilgilendirme yapacağını belitti.

Her türlü tedbir alındığını da kaydeden Vali Bilmez, "Kapıköy Sınır Kapısı'ndan giren turistlerin sağlık açısından ateşini ölçen cihazlar Ankara'dan talep edildi. Geldiğinde sınırdan geçişlerde kişilerin uzaktan ateşini ölçen cihazlarımız kurulacak. Şüpheli vakalar olması halinde tecrit edilmesi için sınır kapısında özel oluşturduğumuz sağlık odasına alınacak, daha sonra bu iş için özel tahsis edilmiş ambulansla Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilecek. Hastanede bu tür vakalar için özel bölüm ayrıldı. Türkiye'de 20 hastane olası vakalara karşı pilot hastane seçilmişti. Bunlardan biri de Van'daki hastanemiz. Sağlık açısından her türlü önlemimiz ve altyapımız hazır."

Özalp ilçesinde basına yansıyan şüpheli vakanın tahlillerinin negatif çıktığını da söyleyen Vali Bilmez, "Bütün kurumlarımız bu konuda teyakkuz halinde. Bizimle İran arasında sınır geçişlerinde vize muafiyeti var. Burada bir sınırlamaya gidilip gidilmeyeceği konusu, İran'daki gelişmelere bağlı olarak sadece Van'da değil bütün kapılar için söz konusu olabilecek." dedi

Korona Virüsü vakasının 900 kilometre uzaklıktaki İran'ın Kum kentinde ortaya çıktığını anlatan Vali Bilmez, burasının Van'a uzak bir bölge olmasına rağmen, gerekli önlemleri aldıklarını dile getiren Vali Bilmez konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Risk durumuna göre tedbirlerin artırılması veya gevşetilmesi konusunda gerekli kararlar alınacak. Vatandaşlarımızın tedirgin olacağı bir husus yok. Gerekli önlemler alındı. Sağlık birimlerinin yaptığı açıklamalara riayet etmeleri ve hijyen konusuna önem vermelerini istiyoruz. Personelimizi de bu konuda uyardık. Okullarda da bu konuda alınacak önlemler konusunda eğitim çalışmalarına hızlı şekilde başlıyoruz. Bölgede panik yaratmak isteyen, kentimizin ekonomisine zarar verebilecek davranışlardan uzak durmamız lazım. Van turizmle ön plana çıkan bir kent. Yaklaşan nevruz nedeniyle hareketlilik beklentisi söz konusu. Gelişmeleri takip edeceğiz. Alınması gereken tedbirler konusunda gerekeni yapacağız ve bu süreçte kamuoyunu düzenli olarak bilgilendireceğiz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------

-Vali Mehmet Emin Bilmez'in açıklaması

-Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı

-Sınırda giriş ve çıkış yapanlar

-İranlı turistlerden genel ve detaylar

-Muhabir anonsu

-Detaylar

-Muhabir anonsu

-Valizlerini taşıyan iranlı turistler

Haber-Kamera: Feyat ERDEMİR-Behçet DALMAZ/VAN-DHA)

============================

Yasa dışı bahis dolandırıcıları, engellinin de parasını almış

ADANA'da yasa dışı bahis yalanıyla 95 kişiyi 2 milyon 165 bin lira dolandırıp, lüks villalarda yaşayan çetenin, Engelliler Günü'nde engelli eşine ev alarak sürpriz yapmak isteyen engelliyi de dolandırdıkları ortaya çıktı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, yasa dışı bahis oynatmak vaadiyle vatandaşları dolandırılan çetenin peşine düştü. Bir ay süren teknik ve fiziki takip sonunda deşifre edilen çeteye yönelik operasyon yapıldı. Adana ile Mersin ve Bartın'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskında, çete lideri Mahsun Ş. ile 19 adamı yakalandı. Şüphelilerin bahis oynayacak kişileri, "Senin adına 300 liralık bahis oynayacağız, bu kupon tutarsa 50 ila 150 bin lira arasında para kazacaksın" diyerek ikna edip, ardından da "Oynadığımız kupon tuttu. Ancak havale parasını ödemen gerekiyor" diyerek dolandırdıkları belirlendi. Aynı yöntemle 95 kişiden 2 milyon 165 bin liralık vurgun yapan çete üyelerinin 5 lüks aracına el konuldu. Çete lideri Mahsun Ş. ile Onur D. ve Taha G.'nin dolandırıcılıktan kazandıkları paralarla gece kulüplerinde eğlenirken görüntüleri ortaya çıktı. Yakalanmamak için şehir şehir gezerek, lüks villalar kiralayan şüphelilerin yüklü miktarda paralarla çekilmiş fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştıkları da tespit edildi.

Şüphelilerden çete lideri Mahsun Ş., Onur D. ve Önder A. tutuklandı. 17 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ENGELLİ EŞİNE SÜPRİZ YAPACAKTI, DOLANDIRILDI

Çetenin mağdurlarından birinin de engelli G.T. (31) olduğu ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, G.T., kendisi gibi engelli olan eşi R.T.'ye 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde ev alarak, sürpriz yapmak için para biriktirdi. Ancak, sosyal medyada 300 liraya 60 bin lira para kazandırıldığı videosunu izleyip, şüphelilere 300 lira gönderdi. 'Kazandınız' videosuyla yanıt alan G.T., 60 bin lirayı alabilmesi için istenilen 2 bin lirayı da şüphelilere gönderdi. İkinci kez 2 bin lira istenen G.T.'yi eşi, uyardı. G.T. parayı yatırmayınca, dolandırıcılar bu kez bir avukatın ismini kullanıp, kimlik fotoğrafını sms olarak göndererek, icra takibi başlatılacağı tehdidinde bulundu. G.T. ise polise şikayetçi oldu.

Görüntü Dökümü

-------------------------

Dolandırılan engelli G.T.'nin elinde telefon ile görüntüsü

Telefonundan dolandırıcıların videosunu göstermesi

G.T. ile röp.

SÜRE: 02'25" BOYUT: 268 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

===================

Bursa'da 2 kilo esrara 3 gözaltı

Bursada polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kilo esrar ile 160 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmayla F.G., A.T. ve S.Ç.'nin kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği belirlendi. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, dün sabah saatlerinde şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üst aramalarında 2 kilo esrar, 160 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız silah, 2 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

------------------------------

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

Süre: 00.35 Boyut: 66 MB

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

=======================

Bozyazı'da yatağa bağımlı hastaların yararına gece düzenlendi

MERSİN'in Bozyazı İlçe Kaymakamı Arif Yalçın, her ay yeni bir dezavantajlı grup için başlattığı destek gecesinin bu ayki bölümünü Bozyazı'da yaşayan yatağa bağımlı 70 kişi için gerçekleştirdi.

Kaymakamlığın başlattığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün organize ettiği gece, Bozyazı Öğretmenevi'nde gerçekleştirildi. 25 liradan 500 biletin satıldığı gecede, 12 bin 500 lira gelir elde edildi. Gecede bir konuşma yapan İlçe Kaymakamı Arif Yalçın, başta ilçede birlik beraberliği sağlamak için bu etkinlikleri devam ettirileceğini söyledi. Mart ayında yapacakları etkinliğin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle ihtiyaç sahibi kadınlar için yapılacağını kaydeden Yalçın, Nisan ayında ise Bozyazı da yaşayan sokak hayvanları için böyle bir organizasyon yapacaklarını söyledi. Yalçın, "Bu organizasyonlarda bir çok amacımız vardı. Ama bunlardan en önemlisi ilçede birlik beraberliği sağlamak. Partisi ne olursa olsun, görevi unvanı ne olursa olsun, esnaf da olsa müdür de olsa, kaymakam da olsa ayın belli günleri bir araya gelelim. Küçücük bir ilçe, birbirimizi kaybedecek bir durumumuz yok. Onun için birlik ve beraberliği sağlamalıyız" dedi.

Bu toplantıların bir de anlamı olması gerektiğinin altını çizen Yalçın, bu etkinliklere anlam kazandıran konunun ise dezavantajlı gruplara yardımcı olmak olduğunu söyledi.

Yaklaşık 500 kişinin katıldığı gecede yöresel sanatçı Ali Ünlü ve ekibinin birbirinden güzel türküleri damgasını vurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

Geceden görüntüler

Genel ve detaylar

Kaymakamın konuşması

Ali Ünlü ve türküler

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR,(Mersin),

============================================

İranlı iş insanının kasasını soyan 3 İranlı yakalandı

Antalya'da yerleşik yaşayan İran vatandaşı S.N.'nin evindeki çelik kasadan 110 bin dolar, 500 bin lira tutarında ziynet eşyası, 17 bin 235 lira ile 8 bin 500 İran Riyali çalan İranlı 3 kişi, operasyonla yakalandı.

Hırsızlık olayı 2 Şubat günü saat 22.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'nde meydana geldi. Antalya'da yerleşik yaşayan İranlı iş insanı S.N., evinde bulunan çelik kasadaki 110 bin dolar, yaklaşık 500 bin lira tutarında ziynet eşyası, 17 bin 235 lira ile 8 bin 500 İran Riyali'nin çalındığını belirterek şikayetçi oldu. İhbarın ardından harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı araştırma başlattı.

Bölgede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin İranlı M.A.Z.P., S.A.Z.P. ve E.M. olduğunu belirledi. 3 şüphelinin Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir evde olduğunu belirleyen polis, operasyon düzenledi. Polis, 3 şüpheliciyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda 110 bin dolar, çalınan ziynet eşyasınını bir bölümüyle bir tabanca ele geçirildi.

Sağlık kontrolü sonrasında Antalya'ya getirilen şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------

Şüphelilerin emniyet müdürlüğünden çıkışı

Birlikte arabaya yürümeleri

Ekip arabasına binmeleri

Aracın hareket etmesi

Emniyet dış plan

143 MB// 1 DK 13 SN'

HABER -KAMERA: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,