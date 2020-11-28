DHA YURT BÜLTENİ- 14 - Son Dakika

Koronavirüsü yenen midyeciyle önce dalga geçti, ardından saldırıp yaraladı- Yeniden

İZMİR'in Bornova ilçesinde, seyyar tezgahında midye satan Murat Dal (32), yakalandığı koronavirüsü yenip, karantina sürecini tamamladıktan sonra gittiği markette, kendisine "Bize hastalığı getirmek zorunda mısın?" diyerek sataşan Gökhan Ö.'nün saldırısına uğradı. Ekmek dolabına çarpan eli, kırılan cam nedeniyle kesilen Murat Dal'ın şikayeti üzerine gözaltına alınan Gökhan Ö., ifadesinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Olay, marketin güvenlik kameralarına yansırken, Dal, "Koronavirüse yakalanan insanların hor görülmemesi lazım" dedi.

Seyyar tezgahta midye satan Murat Dal, bir süre önce koronavirüse yakalandı. Evde izole olan Dal, iyileşip karantina süresini tamamladığı 22 Ekim günü, normal yaşamına döndü. 3 gün sonra Kamil Tunca Bulvarı Yavuz Selim Caddesi'ndeki markete giden Dal'a müşterilerden Gökhan Ö., "Bize hastalığı getirmek zorunda mısın?" dedi. Çıkan tartışma sırasında Gökhan Ö., Murat Dal'a saldırdı.

Yaşanan boğuşma sırasında Gökhan Ö.'nün ittiği Dal'ın eli, marketin ekmek dolabının camına çarptı. Kırılan dolabın camı sol elini kesen Dal, kanlar içinde kaldı. Market sahibi tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Murat Dal'ın eline 18 dikiş atıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Dal, polis merkezine gidip, şikayetçi oldu. Polis tarafından polis merkezine çağrılan Gökhan Ö., ifadesi alındıktan sonra savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada olay anı, marketin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, markette müşteri olarak bulunan Gökhan Ö.'nün "Meşhur koronavirüslü midyeci bu değil mi?" diye sorduğu, Dal'ın, "Evet benim neden gülüyorsun ki" karşılık vermesi üzerine de "Döverim seni" dediği yer aldı. Görüntülerin devamında Dal'ın "Niye döveceksin ki, neye dayanarak döveceksin" demesi üzerine Gökhan Ö.'nün "Hem dikkat etme hastalık kap, ondan sonra şey yap. Elimde kalırsın, gırtlağını keserim senin, öldürürüm seni" dediği duyuluyor. Boğuşma sırasında Dal'ın elini ekmek dolabına çarpıp, yaralanması da görüntülerde yer aldı.

Görüntüler izlendiğinde marketteki tek maskeli kişinin kendisi olduğunun görüleceğini belirten Murat Dal, "Koronavirüse yakalandım. Evde izolasyon sürecimi tamamladıktan sonra normal yaşantıma döndüm. 3 gün sonra alışverişe gittim. Markete gelen bir müşteri benimle alay edercesine, 'Koronavirüs olan meşhur midyeci sen misin? Neden dışarı çıkıyorsun? Bizim sağlığımızı neden tehlikeye atıyorsun?' gibi laflar etti. İzolasyon sürecimi tamamlayıp öyle çıktığımı söyledikten sonra bana 'Seni döverim, sen bize hastalığı getirmek zorunda mısın?' tarzında şeyler söyledi. O esnadan sonra tartışmamız başladı. İtişmelerden sonra beni ekmek dolabının camına itti. Dengemi kaybettikten sonra ekmek dolabına düştüm. Elimi kestim. 18 dikiş atıldı. Tendonum koptu. 1 aydır çalışamıyorum. Koronavirüse yakalanan insanların küçük, hor görülmemesi lazım" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Kadir ÖZEN- Sibel DALLI/İZMİR,

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Sakarya'da denetim ve önlemlere rağmen vaka artışı yaşanıyor

SAKARYA'da alınan önlem ve denetimlere rağmen koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanıyor. Vatandaşlar kısıtlamaların getirilmesinden memnun olduklarını, ancak insanların gerekli kurallara uymadığını ve dikkatsiz davranmaları nedeniyle vaka sayısının arttığını belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayılarında yüzde 100 artış görülen iller arasında Sakarya'nın da bulunduğunu açıkladı. Polis, jandarma ve zabıta ekipleri denetimlerde bulunurken, kurallara uymayanlara cezalar kesiliyor. Ancak alınan tüm önlemlere rağmen vaka sayılarında artış yaşanmasını yorumlayan vatandaşlar, insanların gereken kurallara uymadığını ve kalabalık ortamlarda bulunarak dikkatsiz davrandığını dile getirirken, kısıtlamaların olmasını savundu.

Sakarya'da yaşayan Mustafa Başoğlu,öVakaların artışı bizim vatandaşlarımızdan kaynaklanıyor. Sosyal mesafeye uymuyoruz. Maske takmıyoruz, burnumuzdan aşağıya indiriyoruz. Kapalı mekanlarda oturuyoruz. Bence vakaların artışı bundan kaynaklanıyor.ö dedi.

Ömer Başer ise, "Her yer kapansa piyasaya bir dert, kapatmasa da niye kapatmıyor oluyor. Ne yapılabilir ki. Halk bu kurallara uymadığı sürece artış devam eder. Cezalar kesilmeye devam eder ve insanlarımız para kazanmıyorum üstüne bir de ceza yiyorum diye kızar.ö diye konuştu.

İnsanların gereken tedbirleri almadığını söyleyen İrem Bilge, "İnsanlarımız maskesiz gezerek sürekli temas halindeydiler. Kafelerde çok kalabalık ortamlarda sürekli bulunmalar ve yine aynı şekilde maskesizdi. Söylenilen kurallara hiçbir şekilde uymadılar.ö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Çark caddesi detay Polis ekipleri detay Mustafa Başoğlu röp. Ömer Beşer röp. İrem Bilge röp.

Polis ekipleri tarafından yapılan denetim

HABER-KAMERA: ONUR GÜDEN/ADAPAZARI (Sakarya),

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Bursa'da iki grup arasında silahlı çatışma: 4 yaralı

BURSA'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, 3 kişi tabancayla vurularak, 1 kişi ise darp sonucu yaralandı. Polis, kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi 9. Başaran Sokak'ta meydana geldi. Araçlarıyla seyir halinde olan iki grup, yolda karşılaşınca durdu. Araçlardan inen iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek, silahlı kavgaya dönüştü. Gökhan E. ve Ahmet E. isimli şüpheliler, araçlarından aldıkları tabancayla karşı gruba ateş açtı. Aynı aileden Hasan Ç., Ferdi Ç. ve Veli Ç. tabancayla vurularak, yaralandı. Kavgada Elmas Ç. ise darp edildi. Öte yandan, taraftarlara ait olduğu tespit edilen 16 JH 536 ve 01 ANN 02 plakalı iki araca da çok sayıda kurşun isabet etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi ve Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, Gökhan E. ve Ahmet E.'yi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.