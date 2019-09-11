Dha yurt bülteni - 15

HDP önündeki eylemde 9'uncu gün; aile sayısı 23 oldu (5)

KAYIP OĞLUNA SES KAYDIYLA SESLENDİ

Diyarbakır'da, HDP il binası önünde, 10 Eylül Salı günü oturma eylemine başlayan Salih Aylu, oğlu Mehmet'in (21), HDP'li olduğunu iddia ettiği M.I. tarafından tehdit edilerek, dağa kaçırıldığını ileri sürdü. 21 Mart günü düzenlenen nevruz kutlamalarından sonra haber alamadığı oğlu Mehmet'in bulunmasını isteyen Salih Aylu, M.I. ile yaptığı telefon görüşmesini kaydettiğini, bu kayıtta M.I.'nın oğluna karşı kendisinden 700 dolar istediğini ifade etti. Mehmet'e dönmesi yönünde çağrıda bulunan baba, oğlunun Kandil'in Metina bölgesine götürüldüğünü öğrendiğini söyledi.

'TEHDİT EDİLDİM'

Oğlunu kaçırdığını ve HDP'li olduğunu öne sürdüğü M.I. tarafından tehdit edildiğini savunan, Salih Aylu, şöyle konuştu:

"Ayın 22'sinden sonra oğluma bir daha ulaşamadın. M.I. tarafından oğlum dağa kaçırıldı. Ben bu kişiye ulaştığım zaman, bana oğlumun Kandil Metina bölgesinde olduğunu, kod adının 'Tekoşer' olduğunu söyledi. Ondan sonra kendisini polise neden şikayet ettiğimi sordu. 'Ben Türkiye Cumhuriyeti'nden korkmuyorum. Senden mi korkacağım. Elinden geleni ardına koyma' dedi. Defalarca HDP'ye gidip, orada çözüm bulmamı istedi. HDP'ye geldiğimde de bana, boşuna geldiğimi, siyasi bir parti oldukları, bu konularla ilgilenmediklerini söylediler.

Dedim ki 'Bana yardımcı olun, en azından nerede olduğunu bileyim, başka yerde aramayayım.' Bana yardımcı olamayacaklarını söylediler. Tartışıp çıktım il binasından. Bir daha da gitmedim." 'TERÖRİST 'OĞLUM TERÖRİST OLMASIN'

Terörist babası olmak istemediğini vurgulayan Aylu, "Ben oğlumu geri istiyorum. Ben ne terörist babası olmak istiyorum ne de oğlumun terörist olmasını istiyorum. Benim çocuğum iyi bir insandı. Siyasetle hiç alakası yoktu. Bu çocuğu kandırıp, bir şekilde dağa götürdüler. 6 aydır da hiçbir bilgi alamadım. Dağa götüren şahıslar bana orada olduğunu söylediler. Benim çocuğumu arayarak, tehdit ederek nevruza götürüyor. Ertesi günden sonra da oğluma ulaşamadım. Bir an önce benim oğlumu geri getirsinler. Oraya gitmenin hiçbir çözümü yok. Ne kendisine ne polisimize ne askerimize zarar gelmesini istemiyoruz. Bir an önce evine dönsün. Orası ölüm yeridir. İnşallah benim sesimi duyar. Gören duyan varsa Allah rızası için bize yardımcı olsun. Oğlumu çok özledik" dedi.

"İnşallah evine dönersin" diyen Aylu, sözlerine şöyle devam etti:

"Annen baban olarak seni çok özledik. Oranın sonu yok. Oğlumun götürülmesine aracılık eden kişi ile konuşmamı kaydettim. Bu kayıtta, 'Ben senden korkmuyorum. Beni polise şikayet etmişsin, Türkiye Cumhuriyeti'nden de korkmuyorum' diyor. Kabul ediyor oğlumun götürülmesine aracılık ettiğini. Hatta benden 700 dolar para da istedi. 'Kaçakçılar senin oğlunu getirip götürebilir. Sen bana 700 dolar gönder biz de gidip oğlunu getireceğiz' dedi. Ben bütün bu kayıtları polise verdim. Ondan sonra telefonu kapattı. Bir ay sonra, bir şekilde ulaştım ona. Buluştuk onunla. Oğlumun orada olduğunu söyledi."

TELEFON KAYDI: GEÇ KALDIN

Baba Salih Aylu'nun oğlunun kaçırılmasına aracılık ettiğini iddia ettiği kişiyle yaptığı telefon görüşmesinde, telefondaki kişi, "Kalkıp polise veriyorsun, sonra numara istiyorsun. Geç kaldın. Polise vermeyecektin. Ben sana yardımcı olacağımı söyledim. Sen kalkıp polise verdin" diyor.

Görüntü Dökümü

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HDP il binası önü

Baba Salih Aylu'dan detay

Kayıp oğlunun fotoğrafı

Aylu'nun konuşması

Telefon görüşmesi kaydı

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 912 MB

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU, Güven USTA, Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR,

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İşe gitmeyen kadın, evinde 50 yerinden bıçaklanmış ölü bulundu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, iş yerine gitmeyen Tülin Beygirci (48), yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. Beygirci'nin cesedinde yapılan ilk incelemelerde, 50'nin üzerine bıçak darbesine rastlandı.

Olay, öğlen saatlerinde, Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Tülin Beygirci, çalıştığı fabrikaya gitmeyince mesai arkadaşları meraklanıp, kendisini aradı. Aramalara cevap vermeyen Beygirci'yi kontrol etmek için evine, servis şoförü gönderildi. Evine gelen servis şoförü, kapıyı çalmasına rağmen açan olmayınca durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Bursa Cumhuriyet Savcısı'ndan alınan karar ile kapıyı kırdı. Eve giren polisler, Tülin Beygirci'nin kanlar içinde yerde yattığını gördü. Yapılan kontrolde, Beygirci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede, ceset üzerinde yaklaşık 50 bıçak darbesine rastlandı. İncelemenin ardından ceset, Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, polis ekipleri cinayet şüphelisini tespit etmek için soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kadının evinden detaylar (3. Kat)

-Kadının fotoğrafları

Süre: 37 saniye, Boyut: 87 MB

Haber-Kamera: Feyzi SARIKAYA/GEMLİK,(Bursa),

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Uzman çavuş, kazada hayatını kaybetti

ŞANLIURFA'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Uzman Çavuş Ozan Can Erdem (25), hayatını kaybetti.

Kaza, Şanlıurfa- Diyarbakır karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Kent merkezinden Diyarbakır yönüne giden Uzman Çavuş Ozan Can Erdem'in kullandığı 21 GK 103 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Erdem, otomobilin camından çıkarak refüje savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Erdem'in hayatını kaybettiğini belirled. Uzman Çavuş Erdem'in cansız bedeni otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kazaya karışan otomobil

Yol ortasında hayatını kaybeden uzman çavuşun cesedi

Kaza yerinde çalışma yapan ekipler

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 134MB

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Denize atık boşaltırken yakalandı

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde, balık taşıyan kamyonun denize pis su bırakması vatandaşlar tarafından görüntülendi. Denize kamyonun kasasındaki pis suyu boşaltan sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bugün, Kurucaşile ilçesinde bulunan limanda 61 K 22316 plakalı balık taşıma kamyonu, limanda kasasını denize doğru yanaştırarak tahliye borusundan denize pis suyu boşalttı. Kasasındaki pis suyu ve küçük hamsileri denize boşaltan kamyonu gören balıkçılar, cep telefonlarıyla görüntü çekerek, sürücüye kokuya neden olması ve denize atık bırakması nedeniyle tepki gösterdi. Vatandaşların haber vermesi üzerine Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ve Tarım ve Orman Müdürlüğü kamyon sürücüsü hakkında yasal işlem başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Denize atık bırakan kamyon

-Vatandaşların tepkisi

-Polisin limana gelmesi

Süre: 1.36 Boyut: 49,8 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

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Kayseri'de okullarda gıda denetimi

KAYSERİ'de zabıta ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul kantinlerinde gıda denetimi yaptı.

Kocasinan ilçe belediyesi zabıta ekipleri, 2019-2020 eğitim-öğretim döneminin açılmasının ardından, okullarda gıda satışına ilişkin denetim gerçekleştirdi. Ekipler, okul kantinlerinde satılan ambalajlı ürünleri kontrol etti. Ürünlerin son kullanma tarihlerine bakıldı. Bunun yanında çalışanlar hijyen konusunda uyarıldı. Eğitim kurumlarının çevreleri de seyyar satıcı bulunup bulunmadığı yönünde kontrol edildi. Denetimlerde uygunsuz satışa rastlanmadı.

Zabıta amiri Yener Deliktaş, "Okullarımızın açılmasından dolayı bizim çalışmalarımız biraz daha hız kazandı. Okullarımızın önünde seyyar satıcı bulundurmuyoruz. Kantinlerimizde üzeri açık, günü geçmiş gıdalara bakıyoruz. Çalışan kişinin önlüğünün, bonesinin ve eldiven kullanıp kullanmadığını inceliyoruz. Ürünler kapalı olarak satıldığı için herhangi bir sıkıntı yok" diye konuştu.

Okul kenarlarına bazen aralıklarla seyyar satıcıların geldiğini kaydeden Deliktaş, "Arkadaşlarımız kontrol ettiği için, okul alanlarında bu seyyar satıcılara müsaade etmiyoruz. Denetimlerimiz sürekli devam edecek" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Zabıta ekiplerinin çalışma yapması

Zabıta ekiplerinin ürünleri incelemesi

-Zabıta karakol amiri Yener Deliktaş ile röportaj

-Diğer detaylar

Süre: 4.20 Boyut: 484MB

KAYSERİ

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