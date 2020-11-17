Eve çağırdıkları seyyar satıcıyı dövüp, görüntülerini kaydettiler - Son Dakika

Eve çağırdıkları seyyar satıcıyı dövüp, görüntülerini kaydettiler

17.11.2020 15:06
Eve çağırdıkları seyyar satıcıyı dövüp, görüntülerini kaydettiler, System.String[]

BURDUR'da bir grup genç eve çağırdıkları seyyar satıcı Osman Oflaz'ı (42) tekme ve tokatla dövdü.

BURDUR'da bir grup genç eve çağırdıkları seyyar satıcı Osman Oflaz'ı (42) tekme ve tokatla dövdü. Osman Oflaz'ı döverken görüntüleri ortaya çıkan gençlerden 4'ü yakalanıp, serbest bırakılırken, birinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Dövülen Osman Oflaz, "Benim bir kadının kızını sattığını söylediğimi iddia edip darp ettiler. Şikayetçi oldum" dedi.

Burdur'da 12 Kasım günü öğle saatlerinde meydana gelen olayda bir grup gencin bir adamı darp ettiği ihbarında bulunuldu. Bunun üzerine harekete geçen Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Olayın faili olduğu belirlenen R.D., A.D.K., S.D. ve U.G. adlı 4 şüpheli polisin çalışması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında 'silahla kasten yaralama' suçundan işlem yapıldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı. Darp edilen kişinin ise kentte seyyar satıcılık yapan Osman Oflaz olduğu belirlendi. Oflaz'ın kendisini darp eden kişiler hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.

ÖNCE KAFA ATTI, SONRA TEKME TOKAT DÖVDÜOlay sırasında çekilen cep telefonu görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, 3'ü kadın toplam 7 kişinin bulunduğu bir evde, genç erkeklerden birinin, önünde duran Osman Oflaz'ı iki eliyle boynundan tutarak beklediği, bu sırada kadınlardan birinin 'Aşkım' diye seslendiği duyuldu. Ardından gencin, "Ne olur, ben sana şunu söyleyeyim. Bak ne olur biliyor musun?" dediği, ellerini karnında birleştirmiş vaziyette gencin önünde bekleyen Osman Oflaz'ın ise "Öldürür müsün?" dediği duyuldu. Bunun hemen ardından gencin Osman Oflaz'a önce kafa attığı ardından da yere düşmesi sonrası tekme tokat dövdüğü görüldü. Hemen ardından diğer iki gencin de Oflaz'a doğru hücum ederek tekme ve tokatlarla saldırdığı görüntülerde, genç kadınlardan birinin de adama tekme attığı yer aldı.'HAYIR, HAYIR' DİYE HAYKIRDIYere düşen Osman Oflaz'a tekme ve tokatlarla saldırmaya devam eden gençlerden birinin daha sonra eline aldığı sopayla geri geldiği görülürken, yaşlı adamın bunun üzerine "Hayır, hayır" diye haykırdığı anlar görüntülere yansıdı. Görüntüde gencin sopayla Osman Oflaz'a vurduğu görülmezken, tekmelerle saldırmaya devam ettiği anlar anbean kaydedildi. Olay anında iki ayrı görüntü çekildiği görülürken, bunları ortamdaki iki genç kadının çektiği, bunlara göre nispeten yaşlı görülen diğer kadının ise duvara yaslanıp, çömelerek olayları takip ettiği görüldü.'ŞİKAYETÇİ OLDUM'

Olayda darp edilen Osman Oflaz yaşananları Demirören Haber Ajansı'na anlattı. Kendisinin tuzağa düşürüldüğünü söyleyen Osman Oflaz, "Bir akşam telefon açıp eve çağırdılar. Sonra da darp ettiler. Benim bir kadının kızını sattığını söylediğimi iddia edip darp ettiler. Şikayetçi oldum. Valilik olayın peşinde. Kardeşimle tartıştığımız için daha önce cezaevine girmiştim. Koronavirüs nedeniyle Burdur Açık Cezaevi'nden çıktım" dedi.


Eve çağırdıkları seyyar satıcıyı dövüp, görüntülerini kaydettiler
Eve çağırdıkları seyyar satıcıyı dövüp, görüntülerini kaydettiler
Eve çağırdıkları seyyar satıcıyı dövüp, görüntülerini kaydettiler
Eve çağırdıkları seyyar satıcıyı dövüp, görüntülerini kaydettiler
Eve çağırdıkları seyyar satıcıyı dövüp, görüntülerini kaydettiler
Eve çağırdıkları seyyar satıcıyı dövüp, görüntülerini kaydettiler
Eve çağırdıkları seyyar satıcıyı dövüp, görüntülerini kaydettiler
Eve çağırdıkları seyyar satıcıyı dövüp, görüntülerini kaydettiler

Seyyar Satıcı, Valilik, Burdur, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eve çağırdıkları seyyar satıcıyı dövüp, görüntülerini kaydettiler - Son Dakika


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