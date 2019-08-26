Dha yurt bülteni-17

Muharrem İnce, görevden alınan Ahmet Türk'ü ziyaret etti

CHP'li Muharrem İnce İçişleri Bakanlığı'nca hakkındaki terör soruşturması nedeniyle görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Ahmet Türk'ü ziyaret etti.

Mardin'e gelen CHP eski milletvekili Muharrem İnce, Ahmet Türk'le HDP İl Başkanlığı binasında bir araya geldi. Görüşmenin ardından konuşan İnce, milletvekillerinin dokunulmazlıkların kaldırılmasında CHP'nin hata yaptığı söyledi. Ahmet Türk'e destek olacağını aktaran İnce, şöyle devam etti:

"Var gücümüzle geleceği inşa etmek için uğraşmalıyız. 'El alem ne der?' diyerek siyaset yapılmaz. 'Bu mahalle ne der?' diyerek siyaset yapılmaz. Yaptığımız iş doğru mu, değil mi? Biz buna bakacağız. Mesela geçmişte sizin partiniz de benim partim de hatalar yaptı. Dokunulmazlıklar konusunda benim partim hata yaptı. Ben yapmadım. Ben oy vermedim, tavır koydum. Ama 2010 referandumunda da sizin partiniz hata yaptı, boykot ederek. Şimdi bunları bir kenara bırakmak, önümüze bakmak lazım. Desteğim sizinledir. Desteğim demokrasiyledir. Desteğim sandıkladır. Sandık demokrasinin namusudur. Sandıktan çıkanı kabul edeceğiz hepimiz, kim çıkarsa. Erdoğan çıktı sandıktan, ben aradım kendisini kutladım. Ben çıktığımda da o beni tebrik etmeli. Sayın Ahmet Türk çıkmışsa da onu hazmedeceksin. Onun için gönlümüz, yüreğimiz sizinle birliktedir."

İnce'ye ziyaretinden dolayı teşekkür eden Ahmet Türk ise demokrasi ve özgürlük mücadelesi verdiklerini ifade ederek, "2014 yılında da seçildiğimizde kayyum olayıyla karşı karşıya kaldık. Bugün de aynı fotoğrafla karşı karşıyayız" dedi.

Görüntü Dökümü

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Ziyaretten görüntü

İnce'nin açıklamaları

Genel ve detay görüntüler

Haber Kamera: Nezir GÜNEŞ/ MARDİN

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Yağmur suları, dağdaki taşları ve çalıları mahalleye taşıdı

Erzurum'un Oltu ilçesinde, sağanak nedeniyle taşlar ve çalılar sürüklendi. Mahalle sakinleri, her yağmur sonrası evlerini su basacak korkusu yaşadıklarını söyledi.

Oltu'da, saat 17.00 sıralarında, etkili olan sağanak hayatı olumsuz yönde etkiledi. Halitpaşa Mahallesi'nde sağanak kısa sürede sele dönüştü. Sitare Dağı'ndan gelen sel suları sokaklara, taşları ve çalıları doldurdu. OItu Belediye ekipleri, sel sularının ardından hemen iş makinesiyle temizlik çalışmalarına başladı. Mahalle sakinlerinden biri, "Her yağmurdan sonra evlerimizi su basacak diye korkuyoruz. Yetkililerin bizim mahalleye bir çözüm bulmalarını istiyoruz" dedi.

Halitpaşa Mahallesi Muhtarı Orhan Kul, sağanak sonrası sokakların tahrip olduğunu söyleyip, çözüm bulunmasını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Dolu yağış anı

-Selin cep telefonu görüntüsü

-Sel sonrası detaylar

-Vatandaşlarla röp.

-Sokaklardan detay

-İş makinası çalışması

-Mahalle muhtarı Orhan Kul ile röp.

Haber-Kamera: Murat AYDIN/ OLTU (ERZURUM),

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Futbol antrenmanına götürdüğü oğlu kazada öldü, anne yaralandı



Konya'nın Seydişehir ilçesinde, oğlunu Konyaspor Futbol Okulları antrenmanına götüren Hanım Arıcıoğlu'nun (42) otomobili karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada, Arıcıoğlu yaralanırken, oğlu Enes Arıcıoğlu (14) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 18.00 sıralarında, Ulukapı Mahallesi Necati Kalaycıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Konyaspor Futbol Okulları'nda eğitim gören oğlu Enes Arıcıoğlu'nu antrenman götüren Hanım Arıcıoğlu yönetimindeki 42 ZB 130 plakalı otomobil, antrenmanın yapılacağı tesise 250 metre kala karşı yönden gelen Ferhat Yıldız yönetimindeki 42 BEZ 50 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Arıcıoğlu'nun otomobili kaldırıma çıkıp, şarampole düştü. Kazada, sürücü Arıcıoğlu yaralanırken, oğlu Enes otomobilden fırlayıp kanlar içinde kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Enes Arıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Hanım Arıcıoğlu olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan Ferhat Yıldız da polis tarafından gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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Kaza yerinden detay

Cesetten detay

Genel ve detay

Haber- Kamera: Yaşar COŞKUN KONYA DHA))

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105 yaşındaki Sabayi nine, bastonuyla halay çekti

Sivas'ın Gölova ilçesine bağlı Demirkonak köyünde yaşayan 8 çocuk ve 27 torun sahibi Sabayi Öz (105) torununun düğününde bastonuyla halay çekti.

Gölova ilçesine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Demirkonak köyünde yaşayan 8 çocuk, 27 torun sahibi Sabayi Öz, hafta sonu evlenen torunu Selami Öz'ün düğününde halaya kalktı. Elinde bastonuyla halay çeken Sabayi nine performansıyla beğeni topladı. Sabayi ninenin halay performansı düğüne gelen davetlilerden uzun süre alkış aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.

Görüntü Dökümü

-Sabayi ninenin halay çekmesi

Haber: Uğur YİĞİT/SİVAS,