DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika

Kayak yapan çocukların 'çığ'a yakalandığı o anlar kamerada

BİNGÖL'de, çocukların tepeden kayak yaptığı anda çığ düştü. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Genç ilçesine bağlı Keklikdere köyünde meydana geldi. Kar yağışını fırsat bilen bir grup çocuk, yüksek kesimde kayak yakmak istedi. Köydeki yüksek alana çıkan çocuklar, kayma girişiminde bulundukları sırada çığ düştü. Çığ düşme anı ise çevredekilerin cep telefonu kamerasında kaydedildi. Görüntülerde, çocuklar kayak yapmaları sırasında çığa yakalandıkları anlar yer aldı. Çığda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

(Cep telefonu)

Çocukların kayak yaptığı anlar

Çığ anı

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/ BİNGÖL,

==================================

'Koca Yusuf Operasyonu' tamamlandı (4)

DEZENFEKTE ÇALIŞMASI BAŞLADI

Milli Savunma Bakanlığı, 42 yolcunun Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk işleminin ardından, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki KBRN uzmanlarınca, uçakta ve havaalanında dezenfekte işlemlerine başlandığını duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Dezenfekte çalışmasından görüntü

Haber: ANKARA,

==================

Yanan evini gözyaşlarıyla izledi

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 4 katlı binanın giriş katında yangın çıktı. Evi yanan Aysun Arıkan, "Ben 8 yıl önce ne emeklerle bu evi yaptım" diyerek ağladı.

Gece saatlerinde Kavaklık Mahallesi Çayır Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki Cafer Arıkan 'a(27) ait evde yangın çıktı. Cafer ve Aysun Arıkan çifti, misafirliğe gitmeden önce 8 aylık çocukları eve geldiklerinde üşümemesi için elektrikli battaniyeyi prize taktı. Yaklaşık 1 saat sonra evlerine gelen çift, yatak odalarında yükselen alevi fark etti. Genç çift çevredeki vatandaşlardan yardım isterken, itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangını söndürmek için eve giren Cafer Arıkan ile mahalle sakinlerinden Kemal Doğan dumandan zehirlendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Arıkan ve Doğan'a ambulansta oksijen vererek müdahalede bulundu.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Evini yanarken görünce gözyaşlarını tutamayan Aysun Arıkan'ı komşuları sakinleştirmeye çalıştı. Polis ekiplerine maddi zorluklar içinde evlerini yaptıklarını anlatan Aysun Arıkan, "Ben 8 sene ne emeklerle bu evi yaptım. Ereğli'de iş yok kocam gurbet ellerde çalışarak bu evi yapmıştık." diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Komşuları Kaan Kurtal da alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale ettiğini ancak söndüremediklerini anlattı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Dumandan zehirlenen Cafer Arıkan ve Kemal Doğan'a müdahale

-Aysun Arıkan'ın gözyaşlarıyla konuşması

-Yanan ev

-İtfaiye ekiplerinin evde yaptığı müdahale

-Kaan Kurtal ile röportaj

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),

=====================================

Bakan Soylu, depremzede çocuklarla basketbol oynadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ Yakup Kılıç Spor Kompleksi'nde kalan depremzedelerle basketbol oynadığı görüntüleri Twitter hesabından paylaştı. Maçı 4- 2 kaybettiklerini belirten Soylu, paylaşımında, "Tuana, Melek, Bora, Denizhan 4, Emir, İlayda, Aleyna, Süleyman (ben) 2. Bizim takım yenildi. Ama onurlu bir mağlubiyet" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Bakan Soylu'nun çocuklarla basketbol oynaması

Haber: ANKARA,

==================

Hatay'ın Suriye sınırına askeri sevkıyat

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Hatay'ın Suriye sınırına obüs, zırhlı personel taşıyıcısı (ZPT) ile komando ve mühimmat sevkiyatı sürüyor.

Suriye sınır hattına çeşitli birliklerden TIR'lara yüklü obüsler, komando ve mühimmatlardan oluşan askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleriyle Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı. Sabah saatlerinden bu yana süren sevkiyatta askeri araç, komando ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerine konuşlandırılacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Askeri araçların ilçe merkezinden geçişi

Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK/ KIRIKHAN(Hatay),

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

=====================================