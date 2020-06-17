DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika

BAKAN PAKDEMİRLİ: HELİKOPTERİN 4 KATI SU ALIM GÜCÜ

Bakan Pakdemirli: Hobi bahçeleri yasalara uygun olmayan bir faaliyet (4)

HELİKOPTERİN 4 KATI SU ALIM GÜCÜ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangın söndürme uçaklarının denendiği tatbikatın ardından Adnan Menderes Havalimanı'nda gazetecilere açıklama yaptı. Rusya'dan Türkiye'ye getirilen iki adet 'Be-200ChS' amfibi uçağı daha önce Rusya'da denediklerini söyleyen Bakan Pakdemirli, uçakların manevra kabiliyetiyle birlikte özelliklerinin dört dörtlük olduğunu ifade etti. Birinci atışta 8 ton, ikinci atışta 10 ton su atabildiklerini anlatan Pakdemirli, "Uçakların manevra kabiliyeti, iniş performansı, Türkiye'nin coğrafyasına uyumluluğu son derece iyi. Geçen yıl da 10 gün civarında Türkiye şartlarına uygun olup olmadığını denemiştik. Bu uçağı, Türk Hava Kurumu vasıtasıyla kiraladık. Onlardan hizmet alıyoruz ama inşallah envantere 1 uçak alma konusunda savunma sanayinde ihale devam ediyor. En iyi makine ve teçhizat konusunda çalışmalarımız sürüyor. İnanıyorum ki orman yangınlarıyla mücadelede bu uçaklar bize önemli katkı sağlayacak" dedi. Çeşme Ildırı'da bir yangın ihbarı aldıklarını ve tam oraya yönelecekken yangının söndüğünü öğrendiklerini söyleyen Pakdemirli, tatbikatta ilk olarak denedikleri uçakla ilgili şu bilgileri verdi: "İlk alışta 8 ton, ikincide 10 ton su aldık. Bu normalde helikopterin 4 mislidir. Biz normalde helikopterle çalışıyoruz. Ama yeni jenerasyon uçakların ek bir katkısı oluyor. Bugün itibariyle bu yeni uçaklar görevde."