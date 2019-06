DHA YURT BÜLTENİ - 19

2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Nusaybin ilçesi kırsalında 11 Haziran günü terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen 'Kılıç 1329 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirilirken, teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada ele geçirilen 2'si Kalaşnikof 3 tüfek, 2 tabanca, gece görüş dürbünü, 2 el bombası, 12 şarjör, 208 fişek, elektrikli 17 fünye, telsiz, radyo, güneş paneli, sırt çantası ve çok sayıda yaşam malzemesi imha edildi.

Görüntü Dökümü

--------

Hava destekli operasyon ve askerlerden görüntü

Sığınak ve mağaraların imha edilmesi

Ele geçirilen malzemeler

Haber: MARDİN,

===================

19 yaşındaki genç 'yan bakma' kavgasında bıçaklandı

KONYA'da, iki grup arasında çıkan 'yan bakma' kavgasında Yusuf Ç. (19), bacağından bıçaklanarak yaralandı. Şüpheli Mücahit Ç. (20) evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 15.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Bedir Mahallesi Adaklı Sokak'ta meydana geldi. Birbirini tanıyan Yusuf Ç. ve Mücahit Ç. arasında iddiaya göre, 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Mücahit Ç., yanındaki bıçakla Yusuf Ç.'yi sol bacağından yaraladı. Yusuf Ç., kanlar içerisinde yere yığılırken, Mücahit Ç., ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Yusuf Ç., Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yusuf Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Şüpheli Mücahit Ç. ise polis ekipleri tarafından olay sonrası saklandığı evinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

---------------------------------

-Yaralının hastaneye getirilişi

-Şüphelinin sağlık kontrolünden geçirilmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK/KONYA, )

======================================

Kamyondaki saman balyaları elektrik tellerine takıldı

MARDİN'de, kamyona yüklenen saman balyaları, elektrik tellerine takıldı. Mahalle sakinleri, tahta çubuklarla balyaları tellerden kurtardı.

Olay, öğle saatlerinde Yeşilli ilçesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonun kasasında bulunan saman balyaları, elektrik tellerine takıldı. Balyalarının elektrik tellerine takıldığını fark eden sürücü, kamyonu durdurup aşağı indi. Durumu gören mahalleli, balyaları tellerden kurtarmak için tahta çubuklar kullandı. Mahallelinin çalışmasıyla tellerden kurtarılan kamyon, yoluna devam ederken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntü Dökümü

----------

Elektrik tellerinin altında kalan kamyon

Evin balkonundan kamyonun görüntüsü

Vatandaşın tahta direklerle telleri havaya kaldırması

Kamyonun ilerlemesi

Genel ve detay görüntüler

Haber: Nezir GÜNEŞ-Kamera: MARDİN,

============================

Motosikletli timler yaka kamerası uygulamasına geçti

ESKİŞEHİR Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı motosikletli polis timlerine görüntü ve ses kaydedebilen yaka kameraları dağıtıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Tim Amirliği, Aselsan tarafından üretilen yaka kamerası uygulamasına geçti. Motosikletli timler, yakalarındaki kameraları çalıştırarak uygulama ve toplumsal olayları kayıt altına alacak. İlk uygulamasını İsmet İnönü 1 Caddesi'nde yapan motosikletli timler, yakalarında kameranın yanı sıra 'görüntü ve ses kaydı yapılmaktadır' yazılı uyarı yazısı da yer aldı. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, yaka kamerası uygulamasıyla vatandaşlardan gelen itirazları en aza indirmek ve olayları kayıt altına almak istediklerini ifade etti.

Görüntü Dökümü:

-Emniyet Müdürlüğü tabelası

-Yaka kameraları

-Polislere teslim edilmesi

-Yakalarına kamera takmaları

-Ekiplerin müdürlükten ayrılması

-Motosikletli timler detay

-Uygulamaya başlamaları

-Yaka kamerası görüntüsü

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,-

=======================

Karne hediyesi olarak fidan aldılar

OSMANİYE'de, eğitim öğretim sezonunun sona ermesi ile karnelerini alan öğrencilere, hediye olarak fidan dağıtıldı.

Dede Korkut İlkokulundan mezun olarak diplomaların alan öğrencilere, 30 fıstık çamı, 35 selvi ve 100'er gramlık 100 adet kuru mama dağıtılıp, hayvan ve doğa sevgisinin amaçlandığı kaydedildi.

Okul Müdürü Tahsin Şentut, "Öğrencilerimize son ödevlerini verdik. Bundan sonraki yaşamlarında yeşili seven ve bizlere emanet edilen canların koruyucusu olacaklarından hiç şüphemiz yok" dedi.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise bilinenin aksine sadece kedi ve köpeklerle ilgilenmediklerini, tüm doğa etkinliklerine destek vermekte olduklarını kaydetti.

Öğrenciler ise aldıkları fidanları bahçelerine dikeceklerini ve mamalarla ise besleme yapacaklarını ifade ettiler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Öğrencilere fidanların dağıtılması

-Karne ve fidanları gösteren sıradaki öğrenciler

-Okul Müdürü Tahsin Şentut ile röportaj

-HAYTAP İl Temsilcisi Ali Laçinbala ile röportaj

-Öğrencilerle röportaj

BOYUT: 103 MB SÜRE: 03'18"

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE,

=========================

Suriyeli öğrencilerin karne heyecanı

EDİRNE'deki İstiklal Ortaokulu'nda, 2018- 2019 eğitim ve öğretim yılının son ders zili çalarken, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak, Türkiye'ye gelen Suriyeli öğrenciler de karne aldı. Çoğu takdir ve teşekkür alan 15 Suriyeli öğrenci, kendilerini yabancı hissettirmeyen okul yönetimi ve arkadaşlarına teşekkür ederken, derslerindeki başarıyı gelecek yıl da sürdürmek istediklerini dile getirdi.

Edirne'de sona eren 2018- 2019 eğitim ve öğretim yılı kapsamında, yaz tatiline giren 55 bin 287 öğrenci arasında ülkelerindeki iç savaştan kaçıp, gelen Suriyeli çocuklar da karne heyecanı yaşadı. Merkez Mithatpaşa Mahallesi'nde bulunan İstiklal Ortaokulu'nda 352 öğrenci, karnelerini alarak, yaz tatiline başladı. Okulda gerçekleştirilen karne töreninde 15 Suriyeli öğrencinin çoğu, takdir ve teşekkür aldı. Heyecanlarını arkadaşlarıyla paylaşan öğrenciler, başarılarını gelecek yıl da sürdürmek istediklerini söyledi.

Takdir alan 6-C sınıfı öğrencisi Suriyeli Namad Tatbuki, "Yaklaşık 4 yıl önce Suriye'den Şam'ın küçük bir köyünden geldik. Okuldan çok memnunum, gayet iyi davranıyorlar bize ve hiç yabancılık hissettirmiyorlar. Bu yıl da takdir aldım ve çok mutluyum. Bu başarıyı gelecek yıllarda da sürdürmek istiyorum" dedi.

5-A sınıfından teşekkür belgesi alan Muhammed Seber ise arkadaşlarının kendisine yabancılık hissettirmediğini aktararak, "Arkadaşlarım bana çok iyi davranıyor, yabancılık çekmiyoruz burada. Hatta beni sürekli koruyorlar. Bana 'Suriyeli' diyenlere de kızıyorlar. 'Artık o Türk' diyorlar. 2016'nın sonlarında Suriye'den geldik ailemle. Artık kendimi Türk gibi hissediyorum. Bize bu imkanı tanıyan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bu yıl mezun olan 8-A sınıfından Muhammed Tadburi de "Şam'dan geldim. Arkadaşlarım arasında dışlanmıyorum. Hocalarım da sağ olsun bize hiç yabancılık çektirmedi. Her şey çok güzel gidiyor. Artık kendimizi yabancı hissetmiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Okul bahçesinde toplanan öğrenciler

İstiklal Marşı

Öğrencilerin sınıflara girmesi

Karne alan Suriyeli öğrenciler

Öğrencilerle röp

Okul bahçesindeki öğrenciler

Haber-Kamera: Olgay GÜLER/EDİRNE, -

==========================

Foça kıyılarında önce insan zinciri oluşturdular, sonra temizlik yaptılar

İZMİR'in Foça ilçesinde Foçaya Sahip Çıkıyoruz (FSÇ) Platformu öncülüğünde kıyı ve deniz temizliği etkinliği yapıldı. Sahil ve sığ sularda gerçekleştirilen etkinlikte deniz ve sahili kullananların temizlik konusunda dikkatleri çekildi. Kumsaldan ve deniz kıyısından torbalar dolusu izmarit, kuruyemiş artıkları, plastik ve metal içecek kutuları ile naylon poşet toplandı.

Daha önce Foça Büyükdeniz sahilinde gerçekleştirdikleri temizlik eylem ve etkinliğini bu kez ilçeye bağlı Yenifoça sahilinde gerçekleştiren FSÇ Platformu üyelerine, Türk Kadınlar Birliği Foça Şubesi üyeleri, Foça Belediyesi meclis üyeleri ve çalışanları ile Yenifoçalı vatandaşlar destek verdi. Bugün sahilde toplanarak insan zinciri oluşturan platform üyelerine ne yaptıklarını soran bazı vatandaşlar da gönüllü olarak temizlik çalışmalarına katıldı. Hemen her yerinde izmarit, yiyecek ve içecek alıntıları bulunan halka açık kumsalda başlayan temizlik çalışması, sahile yapılan oturma yerleri civarındaki çerez kabuklarının süpürülerek toplanması ile devam etti. Etkinliğe katılan bazı üyeler denizin içine girerek sığ yerlerdeki içecek kutuları ve naylon poşetleri topladı.

'DENİZDEN YARARLANAN BU PİSLİĞİ YAPMASIN'

15 kadın üye ile temizlik çalışmasına destek verdiklerini belirten Türk Kadınlar Birliği Foça Şubesi Başkanı Nur Gündüz, temzilik açısından sahilin durumunun çok üzücü olduğunu söyledi. Gündüz, "Sigara izmaritinden, bira şişesi kapaklarından geçilmiyor. Vatandaşlarımızın biraz daha duyarlı olmasını rica ediyoruz. Biz burada izmarit toplarken bile yanımızdan sigara içerek geçen bir kadın izmaritini biraz ileride yere attı. Başkasının attığını temizleyen aramızda gerçekten yaşı ilerlemiş insanlar da var" dedi.

TEMİZ BİR ÇEVRE OLMADAN TEMİZ TOPLUM OLMAZ

Geçen yıl Foça'da gerçekleştirdikleri temizlik etkinliğini bu yıl Yenifoça'da yaptıklarını belirten FSÇ Platformu Sözcüsü Gökalp Müstecaplıoğlu da geçen yıl ki etkinliğin olumlu etkileri olduğunu ve çok değişik grupların kendilerinin ardından değişik mevkilerde benzer çalışmalar yaptıklarını söyledi. Müstecaplıoğlu, "Bizim temel derdimiz temiz bir Foça'da sağlıklı, mutlu ve huzur içinde yaşamak. Bu da en başta hijyenden ve temizlikten geçiyor. Bunlarda sadece belediyenin altından kalkabileceği konular değildir. Bu yüzden vatandaşlar olarak biz de sorumluluk alıyor ve taşın altına elimizi koyuyoruz. Her şeyin özü temizlik yapmak değil, çöp atmamak anlayışına dayanıyor. Eğer çöpler atılmasaydı bizler de burada toplanmak zorunda kalmayacaktık. Atalarımız ne güzel söylemiş. 'Herkes kapısının önüne temizlese bu sorunlar çözülür.' Bizim de temel dileğimiz bu duyarlılığı en uçtaki vatandaşa kadar aktarabilmek. Belediye Başkanımızın desteği var belediye meclis üyelerimiz sahada bizimle birlikte temizlik yapıyor. Duyarlık yaratmak için bu eylemleri zincir oluşturarak her mahallede, her semtte yapmayı planladık. Temiz çevre olmadan temiz toplum olamaz. Bu bilincin yükseltilmesi için mücadele veriyoruz "dedi.

3 saat süren deniz ve kıyı temizliğinin ardından toplanan çöpler Foça Belediyesi'nin tahsis ettiği römorklu traktöre yüklenerek çöp istasyonuna gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yenifoça sahilinden görüntü

-Oluşturulan insan zincirinden görüntü

-Kumsal ve denizin içindeki temizlik çalışmalarından görüntü

-Foçaya Sahip Çıkıyoruz (FSÇ) Platformu Sözcüsü Gökalp Müstecaplıoğlu ile röp.

-Türk Kadınlar Birliği Foça Şubesi Başkanı Nur Gündüz ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir),