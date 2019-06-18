DHA YURT BÜLTENİ -19

Silifke'de selde yollar çöktü

MUT'TA SEL HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Mersin'in Mut ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nde aşırı yağmurla birlikte meydana gelen sel hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezine 28 kilometre uzaklıktaki mahallenin hal olarak kullanılan alanına yağmurla birlikte dağdan gelen sel, alanda bulunan araçlar hasar gördü. Evlerde herhangi bir hasarın bulunmadığı mahallede, yağmurun devam ettiği belirtildi.

YOLLAR ÇÖKTÜ

Erdemli ilçesinde de meydana gelen sağanak yağış, yolların hasar görmesine neden oldu. İlçeye bağlı Karahıdırlı, Köserelli, Küstülü, Hüsametli ve Kızılen mahallelerinde etkili olan yağmur sele neden oldu. Sel sularının yolları patlatması nedeniyle bu mahalleler ulaşıma kapatıldı. Bu bölgeler de, bazı araçlar güçlükle yollarına ilerlerken, bir çok araçta geri dönmek zorunda kaldı.

Yaylaya giden Halil Topçu, "Aniden Devrent mevkiinde yağmur şiddetlendi. Birden yağmur suları sele çevirdi. Yağmur sularının sele dönüşmesi ile birlikte sular yollara taştı. Selin şiddeti nedeniyle asfaltlarda hasar meydana geldi. Asfalt yarılarak yollar ulaşıma kapandı. Bizler güçlükle yolumuza devam ettik" dedi. Yolların kapandığının bildirilmesi üzerine Karayolları 5'nci Bölge Müdürlüğü 52'nci Şube Şefliği ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi ekipleri yol açma çalışması başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Yağıştan genel görüntüler

-Sel sularında sürüklenen araçlar

-Detaylar

SÜRE: 03'55" BOYUT: 490 MB

Haber: Murat SÖZERİ-Mehmet DOĞANER-Kamera: MUT,(Mersin),

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Bursa'da sağanak; enerji iletim hattına yıldırım isabet etti (2)

GÖLE DÖNEN CADDEDE YÜZÜP, BALIK AĞI SERDİLER

Aniden başlayan sağanak, İnegöl ilçesinde de etkili oldu. Bazı sokak ve caddeler göle dönerken alt geçitleri su bastı. Bir kişi suyla dolan yola dikkat çekmek için dalgıç kıyafeti ile yüzerken, bir kişi de eline aldığı balık ağını göle dönen caddeye attı.

Görüntü Dökümü

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-Göle dönen sokaklardan ve alt geçitlerden görüntüler

Süre: 1.54 Boyut: 213 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,

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Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer Ödemiş'te kooperatifçiliği anlattı



İzmir Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer, Ödemiş ilçesinin kırsal Kaymakçı Mahallesi'nde 'Koop-tuk Geliyoruz' sloganı ile düzenlenen etkinlikte köylülere kooperatifçiliği anlattı. Etkinlik kapsamında Kaymakçı'daki çocuklar ve yaşlılar ortopedik muayene ve sağlık kontrolünden geçirildi, çocukların 'Bir Hayalim Var' adı altında hayallerini çizmeleri sağlandı.

İzmir'in ilçelerindeki kırsal mahalleleleri tek tek gezerek kooperatifçiliği anlatan İzmir Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer'in İzmir'in Tire ilçesinin ardından bu seferki durağı Ödemiş ilçesinin kırsal Kaymakçı Mahallesi oldu. İzmir Köy-Koop, İzmir Veteriner Hekimleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ve bir sigorta şirketinin iş birliğiyle, 'Koop-tuk Geliyoruz' sloganı ile düzenlenen etkinlikte bir bankanın mobil TIR'ı Kaymakçı Mahallesi'nde konuşlandı. Mobil Tır'da Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Kamuran Asım Demirulus ve Dr. Serpil Demirulus tarafından mahalledeki çocuklar ortopedik muayeden geçirildi. Ardından çocuklara kağıt kalem dağıtılıp, hayallerini çizmeleri istendi. Daha sonra mahalle meydanındaki bir kahvehanede, İzmir Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer, köylülere kooperatifçiliği anlattı. Kooperatifleşmenin üretim sürekliliği ve pazar bulma açısından önemine değinen Soyer, Kaymakçı'daki kadınların evlerinde yaptıkları el emeklerini değerlendirmek için kooperatifleşmesi gerektiğini söyledi. Soyer, erkeklere de kuracakları kooperatifler kanalıyla ürünlerindeki alın terinin değerlendirilmesi için Köy-Koop olarak tüm imkanlarını seferber etmeye hazır olduklarını söylemesi uzun süre alkışlandı.

'KOOPERATİF KAZANÇ DEĞİL GÜÇ KAPISI'

Kaymakçı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Raşit Tatlı da kooperatifçiliğinin önemini yeterince anlaşılamadığına dikkati çekerek, "Kaymakçı'nın bamyası meşhurdu. Eskiden büyük fabrikalar burada sıraya giriyordu. Ama şimdi yok. Şapkamızı önümüze koyup, 'Neyi, nerede yanlış yapıyoruz' diye sorgulamamız lazım. Maalesef, kooperatifçilik kazanç kapısı olarak görülüyor. Ama aslında kooperatifçilik güç kapısıdır. Aslında el ele verirsek her şeyi başarırız, bunu görmemiz gerekiyor. Daha önce yöremizde üretilen patatesi kooperatifler olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne vermiştik. Şimdi de bunu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ile devam ettireceğiz" dedi.

Ödemiş İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş da dünyanın önemli üç üretim havzasından birinde olduklarını belirterek bu şansın iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Altıntaş, tarım ve Orman Bakanlığı'nın üreticinin kooperatif çatısı altında örgütlenmesi için sunduğu olanak ve sağladığı avantajlarla ilgili de üreticileri bilgilendirdi.

Görüntü Dökümü

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-Çocuklara ve yaşlılara sağlık taraması

-Çocukların hayallerini resmetmeleri

-İzmir Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer'in üreticilere koopertifçiliği anlatması

-Kaymakçı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Raşit Tatlı'nın konuşması

-Ödemiş İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Yüksel BALCI/ ÖDEMİŞ (İzmir),

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Apartman girişindeki yılanı, itfaiye ekipleri yakaladı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, bir binanın girişinde görülen yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanıp, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Alata Mahallesi'ndeki 5 katlı Gül Apartmanı'nda yaşayan vatandaşlar, çocukların kapı girişine bıraktıkları oyuncakların arkasında yılan görünce itfaiyeden yardım istedi. Binaya gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı özel bir kıskaç ile yakaladı.

Yılan doğal yaşam alanına bırakılırken, yetkililer, son günlerde sıkça yılan görüldüğüne dikkat çekerek, vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Görüntü Dökümü

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-Yılanın yakalanması

-Yakalanan yılanın görüntüsü

SÜRE: 01'40" BOYUT: 177 MB

Haber: Mehmet DOĞANER - Kamera: ERDEMLİ(Mersin),

