DHA YURT BÜLTENİ-20 - Son Dakika

Ev karantinasından kaçtı, polis yakaladı

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, yurt dışından geldiği için koronavirüs tedbirleri kapsamında, 14 gün evinde karantinada kalması gereken bir kişi, dışarı çıktığını gören komşularının haber vermesi üzerine polis tarafından yakalanarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kısa süre önce yurt dışından Başiskele'ye gelen adı açıklanmayan kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün evden çıkmaması gerektiği bildirildi. Ancak, bu kişi, bugün, karantina altında olması gereken evden çıkıp, otomobiline bindi. Durumu fark eden komşuları, polisi aradı. Polis, takibe aldığı otomobili İzmit Cumhuriyet Caddesi'nde durdurdu. Olay yerine gelen koruyucu kıyafetler ile gelen 112 Acil ekibi, otomobilinden indirilen kişiyi, ambulans ile hastaneye götürdü.

14 gün kuralına uymayan kişiye, idari para cezası verileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli),

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Gaziantep'te kanser ilaçlarının üretildiği tesis kuruluyor

GAZİANTEP'te kanser hastalığının teşhisinde kullanılan nükleer tıp ilaçlarıiçin 31 milyon 400 bin TL'lik yatırımla ilaç üretim tesisi kuruluyor.

Gaziantep Üniversitesi'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca desteklenen Radyo Aktif İlaç Üretim Merkezi kurulmasına ilişkin protokol imzalandı. İmza törenine bakanlık adına Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ve İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz katıldı.

Proje kapsamında Gaziantep Üniversitesi bünyesinde radyofarmasötik ilaçların üretildiği bir tesis ve aynı zamanda kanser ilaçlarının araştırılıp geliştirileceği Ar-Ge merkezi kurulacak. 31 milyon 400 bin TL yatırımla 18 ayda tamamlanması hedeflenen merkezde üretilecek olan ilaçların iç ve dış piyasaya sunulması planlanıyor.

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, henüz yapım aşamasında olmasına rağmen projeye birçok ülkeden ortaklık tekliflerinin geldiğini söyledi. Projenin yerli ve milli medikal sanayisi anlamında önemli bir atılım olduğunu vurgulayan Rektör Gür, "Radyofarmasötik en çok kullanıldığı merkezlerin başında Gaziantep Üniversitesi geliyor. Bu projenin buraya verilmesinin ana sebeplerinden birisi de hem burada kullanılacak hem de Ortadoğu Doğu Avrupa, Balkanlar ve Orta Asya olmak üzere bölge ana lojistik merkezi olacak ve buradan temin edilecek. Bu proje başlama aşamasında olmasına rağmen uluslararası yatırımcıların gözdesi oldu. Bir taraftan Japon firmalar bir taraftan Amerikan firmaları bizimle ortaklık kurarak bir fabrika ve işletim sistemi kurmak istiyorlar" dedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise bu tür projelerin ilaç sanayisi anlamında ülkeye çok faydalı olacağına dikkat çekerek "Yaklaşık 1 yıllık süreçte bu projeye hazırlanırken bu projeye herkes inandı. Yerli ve milli sanayi oluştururken en nemli ayaklarından birisi de ilaç sanayisi. Gaziantep'in bu anlamda hedefleri vardı. Bu proje bunun ilk adımı oldu. Projenin bütçesi Türkiye'de kalkınma ajanslarının bir seferde verdiği en yüksek rakama denk geliyor. Bu şu demek oluyor ki iyi proje her zaman finansmanını buluyor" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından projeye ilişkin protokol imzalandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Katılımcılar

Protokolün imzalanması

Davut Gül'ün konuşması

Ali Gür'ün konuşması

Burhan Akyılmaz'ın konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

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'Polisiz' diyerek aradıkları ev hanımının 20 bin liralık altınını aldılar

SİVAS'ta telefonda kendilerini polis olarak tanıtan kişiler, ev hanımı Turunç Y.'nin (66) evde bulunan 20 bin liralık ziynet eşyasını aldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında İstiklal Mahallesi 22'nci sokakta meydana geldi. İddiaya göre Turunç Y.'yi telefonla arayan bir kişi kendisini komiser olarak tanıtarak evine geldi. Evde Turunç Y.'ye ait ziynet eşyası olup olmadığını sordu. Şüpheli kadının getirdiği 20 bin lira değerindeki altınları alarak evden uzaklaştı. Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden Turunç Y., polise haber verdi. Olay yerine gelen Sivas Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Turunç Y.'yi polis merkezine götürerek ifadesine başvurdu. Büyük şok yaşayan Turunç Y., telefonla arayan kişilerin kendilerini polis ve komiser olarak tanıttığını belirterek, "Eve gelip bütün ziynet eşyalarımı götürdüler" dedi.

Polis ekipleri dolandırıcılık şüphelilerinin bulunması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-Kadının görüntüsü

-Polis merkezine götürülmesi

-Konuşmaları

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL/SİVAS,

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Sürücülerin kavgasına yakınları da katıldı

DİYARBAKIR'da 'yol verme' nedeniyle tartışan 2 sürücü, kavga etti. Sürücülerin yakınlarının da katılmasıyla büyüyen kavgayı, polis ekipleri güçlükle ayırdı.

Kavga, öğle saatlerinde Kooperatifler Mahallesi'nde meydana geldi. Aracıyla ara sokaktan caddeye çıkmak isteyen sürücü ile sokağa girmek isteyen başka bir aracın sürücüsü arasında yol nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Araçlardan inen sürücüler, bir süre sonra tekme- tokat kavga etmeye başladı. Sürücülerin, çevredeki yakınlarının da gelmesiyle kavga büyüdü. Sokakta bulunan polisler, kavga eden taraflara müdahale etti. Tarafları güçlükle ayıran polis, bazı kişileri gözaltına aldı. Koronavirüs tehlikesine rağmen vatandaşların oluşturduğu kalabalık ise polislerin uyarıları sonrası dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri

Kavga eden taraflar

Polisin müdahalesi

Polisin önlem alması

Toplanan kalabalık

Gözaltılar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN- Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

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Fabrikanın çatısından düşen kaynak ustası yaralandı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, bir fabrikanın çatısına onarım için çıkan kaynak ustası Temel Demircan (46) ağır yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Bölücek Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre, onarım için fabrikanın çatısına çıkan kaynak ustası Temel Demircan dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten iş makinelerinin üzerine düştü. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekibi ağır yaralanan Temel Demircan'a ilk müdahalede bulundu. Özel bir hastaneye kaldırılan Temel Demircan tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hastane acil servisi

-Temel Demircan'ın acile alınması

-Acil serviste ağlayan arkadaşları

-Temel Demircan'ın röntgene götürülmesi

-Hastane önünden detaylar

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),

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Aksaray Belediyesi, 60 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor

AKSARAY Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturduğu ekiple, risk grubunda yer alan 60 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Belediye Başkanı Evren Dinçer tarafından oluşturulan ekip, kent genelindeki 60 yaş üstü evde kalan vatandaşlara kolonyadan maskeye, gıda ihtiyaçlarından günlük yemeklerine kadar tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Dinçer ve beraberindekiler, Pınar Mahallesi'nde yaşayan Dudu Düzenli'yi (71) ziyaret ederek gıda paketi ve öğlen yemeğini verdi. Dinçer, ziyaret sonrasında, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm Türkiye'de olduğu gibi Aksaray'da da koronavirüse karşı tedbirlerin alındığın söyledi. Belediye olarak tüm tedbirleri aldıklarını belirten Dinçer, şunları kaydetti: "Şehrimizin muhtelif yerlerini, toplu taşıma araçlarını, okul servislerini, kamuya açık kullanım alanlarını dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarına hızlı bir şekilde yaptık. Bunu da hala devam ettiriyoruz. Bu salgına karşı halkımızı bilinçlendirmek çok önemliydi. Broşürlerimizi bastırıp zabıtalarımızla tüm halkımıza Sağlık Bakanlığı'nın 14 kuralını anlatmaya çalıştık. Fırsatçılara mahal vermemek adına zabıta ekiplerimizden bir tim kurduk. Gelen şikayetlerimizi bu arkadaşlarımız inceliyor ve gereğini yapıyor. Hükümetimizin açıkladığı 65 yaş üzerindeki bakıma muhtaç vatandaşlarımıza gıda yardımı ve ihtiyaçlarının görülmesiyle ilgili de belediye olarak da biz bu çalışmaların içerisindeyiz. Daha önce başlatmış olduğumuz 60 yaş üzeri bakıma muhtaç vatandaşlarımıza yardım kampanyasını devam ettiriyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu musibetten kurtulacağımızı ümit ediyoruz. Şehir olarak bu mücadeleye girişmiş bulunmaktayız."

Başkan Dinçer'in ziyaret ettiği Dudu Düzenli ise bu uygulamadan çok memnun olduğunu ifade ederek, "Allah devletimize güç kuvvet versin. Yemeğim geliyor, alışverişimi yapıyorlar. Allah razı olsun. Çevre temizliğimizi yapıyorlar. Ben de evde kalıyorum dışarıya çıkmıyorumö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Belediye ekiplerinin kolonya ve maske dağıtması

-İhtiyaç sahiplerine yardım kolisi vermesi

-Belediye başkanı ve vatandaş röp

HABER-KAMERA: Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,

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Elazığ'da evden çıkamayanların ilaçlarını jandarma götürdü

ELAZIĞ'da koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üzeri ile kronik hastaların ilaçları, jandarma ekiplerince alınarak teslim edildi.

İçişleri Bakanlığı, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik hastaların sokağa çıkmalarını yayımladığı genelge ile yasakladı. Genelgenin ardından Elazığ'da bu kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması için güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri görevlendirildi.

Elazığ Valiliği bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarına devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilaç ihtiyaçlarını bildirenlerin ihtiyaçlarını karşılamak için merkeze bağlı Sarıyakup ve Yünlüce köylerine gitti. Buradaki vatandaşlardan gereken ilaç bilgisi alındıktan sonra sağlık ocağında ilaçlarını yazdırıp, eczaneden alan jandarma ekipleri ilaçları teslim etmek üzere köylere geri döndü. İlaçlarının alındığı görenler, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Yünlüce köyünde yaşayan 65 yaşındaki Sahibe Demirtağ, rahatsız olduğunu dile getirerek, "40 senedir ben bu hastalığı çekiyorum ama beyim dışarıya gitmiş ben sahipsizim. Askerlerimiz bize yardım etmiş. Allah rahmet ile beraberinde olsunlar, Allah yar yardımcıları olsun benim acil ilacımı getirdiler" dedi.

Sarıyakup köyünde 78 yaşındaki eşi Mücübe Şimşek için jandarmadan ilaç talep eden Fettah Şimşek (85) ise, "Jandarmayı aradım. Bizim ilaçlarımızı getirdi, bize teslim etti. Allah razı olsun" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Jandarma tarafından taleplerin alınması

Jandarmanın vatandaşların taleplerini dinlemesi

Jandarmanın giderek sağlık ocağından ilaçları yazdırıp eczaneden alması

Jandarmanın köylere geri dönerek ilaçları teslim etmesi

Sahibe Demirtağ'ın röportajı

Fettah Şimşek'in röportajı

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ahmet ÇÖTELİ-Kamera: ELAZIĞ,

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İtfaiyecilerden 'Evde kal' mesajı

ZONGULDAK'ta, Ereğli Belediyesi itfaiye personeli, çektikleri video ile sağlık çalışanlarına teşekkür ederek 'Evde kal Türkiye' mesajı verdi.

Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, farkındalık oluşturmak amacıyla bir video çekti. İstasyon önünde meşaleler yakan itfaiye erleri, hortumlarla 'Evde kal Türkiyem' yazdı. Siren çalarak sağlık çalışanlarını alkışlayan itfaiye erlerinin o anlar drone ile havadan görüntülendi. Ereğli Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Sağlık çalışanlarımızı, kamu personelimizi, askerlerimizi büyük özverilerinden dolayı alkışlıyoruz. Teşekkür ediyoruz." denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İtfaiye erlerinin videosu

Haber-Kamera: ZONGULDAK,

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'Evine git' belediye başkanına bastonlu karşılık

İZMİR'in Foça Belediye Başkanı CHP'li Fatih Gürbüz'e, koronavirüs nedeniyle evine gitmesi için uyardığı 65 yaş üstü bir kadın vatandaş bastonla karşılık verdi. Gürbüz, tepki karşısında kahkaha atarken; vatandaş yanındaki yakınıyla evine gitti.

Foça Belediye Başkanı CHP'li Fatih Gürbüz kent cadde ve sokaklarını gezerken, bir yakının yanında yürüyen 65 yas üstü bir kadın vatandaşı gördü. Sokağa çıkmamaları istenen yaş grubundaki kadını uyaran Başkan Gürbüz, bastonlu tepki karşısında kahkaha attı. Yaşlı vatandaş, elindeki bastonla hafif bir şekilde Başkan Gürbüz'ün ayağına vurdu. Çevredeki vatandaşları da gülümseten o anlardan sonra, yaşlı kadın yanındaki yakınıyla birlikte evine gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Başkan Gürbüz ile yaşlı kadın arasında geçen gülümseten anlar

Haber- Kamera; İZMİR,