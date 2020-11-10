DHA YURT BÜLTENİ - 21 - Son Dakika

Tekirdağ'da devrilen kamyonda 3 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde ev eşyası taşıyan nakliye kamyonu, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada kamyon içinde sıkışarak yaralanan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, Malkara - Keşan karayolunun Danışment Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan Çanakkale'ye ev eşyası taşıyan Seyfi Karabiçek (52) yönetimindeki 07 BUN 82 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Seyfi Karabiçek ile yanında bulunan Türkmenistan uyruklu Baba Murat Kadirov (44) ve Rozi Murat Kadirov (44) devrilen kamyonda sıkıştı. Haber verilmesiyle olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince güçlükle çıkartılarak ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.