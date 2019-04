Dha Yurt Bülteni-22

Arguvan'da 4.0 büyüklüğünde deprem MALATYA'nın Arguvan ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Arguvan ilçesi olarak belirlediği 4.0 büyüklüğündeki deprem, saat 20.38'de meydana geldi. Yerin 7.00 kilometre derinliğinde olan deprem, Arguvan'ın yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.



KADIN MOTOSİKLETLİ BETON MİKSERİ ALTINDA KALDI, O ANLAR KAMERADA







MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, beton mikseri ile yolun sağına park eten otomobil arasında sıkışan kadın motosiklet sürücüsü Meral Bacınoğlu (40), feci şekilde can verdi. Kaza, bölgede bulunan işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.



Kaza, Saat 17.30 sıralarında Yokuşbaşı Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde meydana geldi. Meral Bacınoğlu, cadde üzerinde bulunan marketten alışveriş yaptıktan sonra 48 VU 317 plakalı motosikleti ile hareket etti. Bacınoğlu otoparktan çıktığı sırada, arkasından gelen G.Ç. yönetimindeki 48 U 2805 plakalı plakalı beton mikseri ile cadde üzerinde hatalı park yaptığı iddia edilen otomobilin arasında kaldı. Önce beton mikserine daha sonra da hatalı park yapan araca çarpan Bacınoğlu, dengesini kaybetti. Bacınoğlu, beton mikserinin altında kaldı. Kazayı görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kafasında kask olan Meral Bacınoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Bacınoğlu'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, beton mikserinin şoförü G.Ç. ise gözaltına alındı.



KAZA ANI SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASINDA



Kaza anı ise saniye saniye bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, alışveriş sonrası kaskını takan Bacınoğlu motosikletine bindikten sonra hareket ediyor. Bacınoğlu caddeye çıktığı sırada, arkasından gelen beton mikseri ile yol üzerinde hatalı park ettiği iddia edilen otomobilin arasında kalıyor. Önce beton mikserine daha sonrada otomobile çarpan Bacınoğlu, dengesini kaybederek devriliyor. Bacınoğlu beton mikserinin altında kalıyor.



Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu, mazbatasına aldı







KIRKLARELİ'de Bağımsız Belediye Başkanı seçilen Mehmet Siyam Kesimoğlu, mazbatasını alarak görevine başladı. Kesimoğlu, "Biz birlikte tarih yazdık. Bu tarihi yazacağımızı söylemiştik. Ancak baktığımda sadece tarih değil coğrafya da yazdık" dedi.



Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin aday göstermemesi üzerine partisinden istifa ederek bağımsız belediye başkan adayı oldu. Geçen pazar günü yapılan seçimlerde Mehmet Siyam Kesimoğlu, 17 bin 176, Cumhur İttifakı'nın adayı MHP'li Derya Bulut 16 bin 928 oy aldı. AK Parti ve MHP'nin oyların yeniden sayılması için en son başvurduğu YSK, 170 sandıktaki oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Oyların yeniden sayıldığı Kırklareli'de Kesimoğlu, 112 oy farkla ikinci kez belediye başkanlığına seçildi.



Kesimoğlu, belediye önünde toplanan kalabalıkla birlikte yürüyerek gittiği Adliye binasında mazbatasını Kırklareli Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Mehmet Kalkandelen'den aldı. Kalkandelen, Kesimoğlu'na görevinde başarılar dileyerek belediyecilikte başarılı çalışmalara imza atacağına inandıklarını söyledi.



Kesimoğlu, mazbatasını aldıktan sonra oluşturulan kortej ile birlikte Atatürk Evi önüne yürüdü. Burada kalabalığa seslenen Kesimoğlu, zaferin Kırklareli halkının olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Kırklareli engin demokrasi kültürünün birikiminin olduğu bir şehirdir. Biz sevgiyle başardık. Başarımızın gerekçesinin ne olduğu sorulduğunda, 5 harfli bir kelime söyledim sevgi. Paylaştıkça çoğalan bir sevgi. İnanın sevgi etrafında toplandık. Biz birlikte tarih yazdık, bu tarihi yazacağımızı söylemiştik. Ancak baktığımda sadece tarih değil coğrafya da yazdık. Bu alınan sonucun karşılığını Türkiye'de yankı bulacağını söylemiştim. Kırklareli denilince herkesin aklına hak, hukuk, adalet, gelecek. Türkiye bundan feyz alacak. Demokrasi anlayışı olan herkes artık Kırklareli'ni örnek gösterecek. Kırklareli gerçeğinde buluşan herkese teşekkür ediyorum. Büyük Kırklareli ailesidir. Bu ailenin reisi olmaktan, Belediye Başkanı olmaktan mutluluk duyuyorum. Demokrasinin en güzel halini yaşamaya devam ediyoruz. Seçimde yer alan tüm partilere ve Derya Bulut'a kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Kendisine bundan sonraki yaşantısında başarılar diliyorum. Başarılı olacağına da inanıyorum. Şimdiye kadar partilerle kişilerle yarıştık, şimdi halkımızla birlikte yolumuza devam edip en güzel hizmetleri vermeye devam edeceğiz. Bu demokrasinin bir zaferidir. Bu Kırklareli halkının bir başarısıdır. Doğruluğun, adam gibi adam olmanın sonucudur."



Çok mutlu olduğunu ifade etmek istediğini söyleyen Kesimoğlu, "Bu başarıda benim en yakın takipçim, benim çekirdek ailem eşim ve oğlum onlara teşekkür ediyorum. Benim geniş bir ailem var, kardeşlerim var onlara teşekkür ediyorum. Bu süreçte 91 yaşındaki annem Kırklareli Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi görüyor. Anneciğime şifalar diliyorum. Kırklareli Belediyesi'nde 5 yıldan beridir beraber görev aldığım ve birlikte mücadele ettiğimiz arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Teşekkürlerin, alkışların en güzelini, en büyüğü her fırsatta söylediğim gibi Kırklareli halkınındır. Onlar benim en geniş ailemdir. Onlarla birlikte yürüdük, onlarla birlikte kazandık. Bundan böyle artık herkesin belediye başkanıyım. Biz anlayışımı şimdi daha tecrübeyle ve halktan aldığımız yeni ve tazelenen bir güvenle daha güzelliklere doğru taşıyacağız. Yeniden bir heyecan, yeniden bir güven, yeniden bir sinerji kazandık. Yolumuz açık ve aydınlık olsun iyi ki varsın Kırklareli'm" dedi.



Kavga ettiği kişiyi ağır yaralayıp kaçtı, ailesinin olduğu ilçenin polisine teslim oldu



SAMSUN'da işlettiği markete gelen Serkan A.'yı ağır yaraladıktan sonra olay yerinden 40 kilometre uzaklıkta bulunan Bafra ilçesinde emniyete giderek teslim olan Selim D., "Ailem Bafra'da olduğu için orada teslim oldum" dedi.



Olay, dün İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Selim D., iddiaya göre, marketine gelen ve 2 gün önce kardeşleriyle kavga ettiği Serkan A.'ya tabanca ve pompalı tüfekle ateş açtı. Koltuk altı, kasığı ve bacaklarından ağır yaralanan Serkan A., kanlar içinde yere yığıldı. Selim D. ise olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyup, gelenlerin ihbarı üzerine markete sağlık ekibi sevk edildi. Serkan A., sağlık görevlilerince ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Serkan A., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



POLİSE TESLİM OLDU



Olay sonrasında kaçan Selim D., olay yerinden 40 kilometre uzaklıktaki Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, teslim oldu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cezaevine götürülmek üzere adliyeden çıkarılan şüpheli, bir basın mensubunun "Neden Bafra'da teslim oldun' soruna "Ailem, eşim, dostum Bafra'da. Bu yüzden orada teslim oldum" diyerek cevap verdi.



Husumetlisini, kendisinden aldığı bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı



SAMSUN'da montundaki etiketi kesmek için istediği bıçakla önce etiketi kesip ardından husumetlisi Kemal Akkaya'yı (30) öldüren Yaşar Şeker (34) tutuklandı.



Olay, dün İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Yabancılar Pazarı'nda telefon dükkanı olan Kemal Akkaya, arkadaşıyla birlikte pazarın dış kısmında sohbet ederken yanlarına gelen Yaşar Şeker, (34) Akkaya'dan kendi montunda bulunan etiketi kesmek için bıçağı olup olmadığını sordu. Bıçağı alan şüpheli, etiketi kestikten sonra bir anda bıçağı Akkaya'nın göğüs bölgesine vurmaya başladı. Kanlar içinde koşmaya başlayan Akkaya, dükkanının önüne geldiği sırada yere yığıldı. Yaralı, çevrede bulunan esnafın ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Akkaya, burada yapılan tüm müdehalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaşar Şeker ise cinayet bürosu ekiplerince Bahçelievler Mahallesi'nde yakalandı. İşlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Mersin'de, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü coşkusu



MERSİN'de, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu. Müzik eşliğinde dans eden roman vatandaşlar eğlenerek vakit geçirdi.



Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu tarafından kent merkezindeki Turgut Reis Mahallesi'ndeki etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Federasyon Başkanı Ali Daylam ve çok sayıda Roman vatandaş katıldı. Hürriyet Gazetesi Yazarı ve pop müzik sanatçısı Ömür Gedik'in de katıldığı etkinlikte yerel sanatçılar ve grupların verdikleri konserler büyük beğeni topladı. Roman havaları ve hareketli parçalarda dans eden Romanlar renkli görüntüler oluşturdu. Kendilerini müziğin ritmine bırakanlar gönüllerince eğlenme şansı buldu.



Etkinlikte konuşan Federasyon Başkanı Ali Daylam, "Romanlar birinci sınıf vatandaş değillerdi. Yasalar önünde çok ciddi problemler ve ayrımcılık vardı. 34 yasasında Romanların birinci sınıf devlet memuru olma şansı yoktu ama günümüzde çok şükür bütün sorunları atlattık. Bugün çok değerli bir gün. Ülkemize ve şehrimize bahar geldi" dedi.



Popçu Ömür Gedik ise "Eğlence her Roman eğlencesinde olduğu gibi yine tavan yapmış durumda. Roman eğlencelerine daha çok Edirne ve Trakya tarafında katılmıştım. Mersin'de de böyle bir eğlence olduğunu duyunca buraya gelip görmek istedim. Değişik bir tecrübe oldu benim için de. Trakya'dan sonra ülkenin başka biryerinde, Mersin'de bir Roman eğlencesine şahit olmak güzel bir tecrübeydi" diye konuştu.



Çukurca'da yaralı halde bulunan kızıl akbaba tedaviye alındı



HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde yol kenarında yaralı halde bulunan kızıl akbaba, Doğa Koruma ve Milli Parklar Hakkari Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek, tedaviye alındı.



Hakkari-Çukurca yolunda Köprülü Köyü yakınında yoldan geçenler tarafından nesli tükenmekte olan kızıl akbaba yaralı halde bulundu. Kızıl akbabayla ilgilenenler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Hakkari Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, yaralı akbabaya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, tedavi için Hakkari'ye götürdü. Tedavisinin ardından yaralı akbaba doğaya bırakılacak.



Adıyaman'da minibüsler denetlendi



ADIYAMAN Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, şehir içi yolcu taşıyan minibüsler ile halk otobüslerini denetledi.



Atatürk Bulvarı ve Demokrasi Parkı önünde denetim noktaları oluşturan polis ekipleri, şehir içi yolcu taşımacılığı minibüsler ve halk otobülerine yönelik denetim yapıldı. Araçların mevcut yönetmelik esaslarına uygunluğu ve gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları kontrol edilirken sürücüler uygulamadan memnun olduklarını söylediler. Ekipler denetimlerde eksiklikler bulunan araç sürücülerine uyarıda bulundu.



