Dha Yurt Bülteni-4

1)AÇILIŞTA 'İNDİRİM' İZDİHAMIERZURUM'da hizmete giren bir alışveriş merkezinde açılış nedeniyle yapılan indirim izdihama neden oldu.

ERZURUM'da hizmete giren bir alışveriş merkezinde açılış nedeniyle yapılan indirim izdihama neden oldu. Görevliler, müşterileri sık sık sıraya girmeleri ve sakin olmaları konusunda uyardı.



Merkez Yakutiye ilçesindeki alışveriş merkezinin açılışına Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, merkez Aziziye İlçesi Belediye Başkanı Mahammed Cevdet Orhan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (ETSO) Lütfi Yücelik ve çok sayıda davetli katıldı. Dua ve kurdele kesimiyle yapılan açılış sonrası halk üç katlı alış-veriş merkezine akın edince zaman zaman izdiham yaşandı. İzdiham nedeniyle mağaza görevliler halkı sık sık uyarmak zorunda kaldı. Erzurum'da 6, Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise 9'uncu şubeyi açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Nurettin Emiroğlu, "Pazar İstanbul ailesi olarak büyümeye devam ediyoruz. Şu an 9'uncu şubemizi açıyoruz. 200'ün üzerinde çalışanımızla uygun ve kaliteli hizmeti müşterilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Firmamızın temel prensibi 3 E kuralı. Bunlar Estetik, Ergonomik ve Ekonomik ürünleri müşterimizle birleştirmek. Biz aynı zamanda İstanbul merkezli plastik üretici firmasıyız. Mağazamızda sattığımız bir çok ürünü kendimiz yapıyoruz. Ürünleri, direk fabrikadan halka ulaştırıyoruz" diye konuştu



2)ANAHTARI OLMAYAN KÖPRÜDEN GEÇEMİYOR



RİZE'nin İkizdere ilçesi Şimşirli köyü Çumra mezrası sakinleri, İkizdere Deresi üzerine yaptırdıkları çelik halatla asma yaya köprüsünden çobanların geçirdiği sürülerin tarım ürünlerine zarar verdiğini görünce, ilginç bir tedbir aldı. Köprü üzerine kilitli bir kapı yaptıran köylüler, anahtarı 6 ev sahibine dağıttı. Köylüler, dağıtılan anahtarla kapıyı açarak köprüden geçip mezraya gidip, geliyor. İkizdere ilçesi Şimşirli köyü Çumra mezrasında evleri bulunan 6 aile, İkizdere deresi üzerine yaptırdıkları 21 metre uzunluğundaki çelik halatla asma yaya köprü ile ulaşımlarını sağlamaya başladı. Yaz aylarında kaldıkları evlerin yakınında tarım ürünleri yetiştiren aileler, yaylalara gidiş ve dönüşlerde çobanların köprüden geçirdiği sürülerin ürünlere zarar verdiğini görünce, ilginç bir tedbir aldı. Köprü üzerine kilitli bir kapı yaptıran köylüler, anahtarı 6 ev sahibine dağıttı. Köylüler, dağıtılan anahtarla kapıyı açarak köprüden geçip 600 metre mesafedeki mezraya gidip, geliyor. Mezradaki evlere ziyarete gelenler ise telefonla ev sahiplerine ulaşıyor, onlarda köprüye inerek kapıyı açıyor, misafirlerini içeri alıyor. Çok uzak bir patika yol dışında başka girişi olmayan mezradaki kapılı köprü görenlerin de ilgisini çekiyor.



'KİLİTLİ KAPI SORUNLARI ÇÖZDÜ'



Çumra mezrasında evi bulunan Abdurrezzak Uzun, doğup büyüdükleri mezralarında yaz aylarında kaldıklarını belirterek "Eskiden evlerimize gidebilmek için ormanlık alandan bulunan patika bir yoldan geçiyorduk. Zamanla o yol kullanan olmadıkça otlarla kaplandı. Heyelan ve yaban hayvanlarının tehlikesi var. Bizde mezra alanında bulunan 6 hane ile toplanıp kendimize daha güvenli geçiş için bu köprüyü yaptık. Mezra alanını site gibi düşünün, bu köprüde bulunan kapı ise sitenin dış kapısı. Yaşam alanımızı yabancılardan ve çobanların sürülerinden korumak için demir kapı yaptırıp, kilit taktık. Yazın buralar şenlik oluyor ama kışın kimse yok. Evlerimizin yanlarında tarım ürünleri yetiştiriyoruz. Yaylalara gidiş ve dönüşlerde çobanların köprüden geçirdiği sürüler tarım ürünlerimize zarar veriyorlardı. Bu kilitli demir kapı bütün sorunlarımızı giderdi dedi.



Mezrada bulunan evlerine gelen misafirlerin telefonla ya da bağırarak geldiklerini duyurduğunu söyleyen Uzun, "Ansızın evimize misafirliğe gelen kişiler genellikle telefonla arayarak ya da bağırarak geldiklerini duyuruyorlar. Evlerde müsait olan kişi de gelip kapıyı açıyor. Karadeniz'in coğrafyasında zaten insanlar bağırarak iletişim kurarlar. Bize normal geliyor bunlar ama yabancı biri gelince şaşırıyorlarö dedi.



3)'BABO BU ADAM 5 YIL ÖNCE NEREDEYDİ?' DEYİP KIYAFETİNİ YIRTTI



AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Şanlıurfa Taraftarlar Derneği'nde konuşurken bir taraftar, "Babo bu adam 5 yıl önce neredeydi? Kurban olurum böyle başkana ne kadar da güzel konuşuyor" deyip, üstündeki kıyafeti yırttı. AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül, seçim çalışmaları kapsamında Şanlıurfaspor Taraftarlar Derneği'ni ziyaret etti. Beyazgül ile beraberindeki AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, sarı-yeşilli taraftarlar tarafında davul- zurna ve meşaleli sevgi gösterisiyle karşılandı.



Burada taraftarlara hitap eden Beyazgül, kendisinin de Şanlıurfaspor taraftarı olduğunu söyledi. Taraftarların sık sık tezahüratlarla konuşmasını kestiğini Zeynel Abidin Beyazgül'ün yanına gelen bir taraftar, "Babo bu adam 5 yıl önce neredeydi? Kurban olurum böyle başkana ne kadar da güzel konuşuyor" diyerek üstündeki kıyafeti yırttı. İsmi öğrenilemeyen taraftarı, Beyazgül sakinleştirdi. Beyazgül konuşmasını tamamlayarak dernekten ayrıldı.



4)KALKAN BALIĞI ENSTİTÜDE ÜRETİLECEK



ANTALYA'nın Demre ilçesindeki Akdeniz Su Ürünleri Üretim, Eğitim ve Araştırma Enstitüsü'nde, kalkan balığının üretim çalışması başlatıldı. Merkezi Demre'de bulunan Akdeniz Su Ürünleri Üretim, Eğitim ve Araştırma Enstitüsü ile Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) işbirliğinde 2007 yılında başlatılan Yassı Balık Üretimi Projesi ile Trabzon Su Ürünleri Enstitüsü'nden getirilen kalkan balığı yavruları enstitüde büyütüldü. Proje başarıyla uygulanıp, 2012 yılında sonlandırılırken, 15-20 ayda kalkan yavruları 1.5- 2.5 kilo ağırlığa ulaştı. Beymelek'teki Acısu'dan alınan ve deniz suyuyla karıştırılan suda üretilen kalkan yavruları o dönem satışa sunuldu. Bu süreçte kalkan balıkları üzerinde beslenme, büyüme, hastalık gibi konularda araştırma yapıldı.



YAVRULAR ANAÇ OLDU



Projenin başarısının ardından 2012 yılında Akdeniz Su ürünleri Enstitüsü'nde kalkan balığı anacı üretimine başlandı. Anaç için 30-40 gram olarak alınarak beslenen yavrular, 2018 yılı sonunda 4 ile 6 kilograma kadar ulaştı. Beymelek Dalyanı'nın ana su kaynağı olan Acısu'dan kanallarla getirilen 16-17 derelik su ile deniz suyu karıştırılarak binde 17 tuzluluk oranındaki suda yavrular büyütüldü ve anaç haline geldi. Anaçlardan uygun olanlar, özel olarak hazırlanan kapalı alanda, yassı balık yetiştirme ünitesine alındı. Yassı balık yetiştirme ünitesinde fototermo periyot uygulamasına geçildi. Bu uygulamayla ışıklandırma süresiyle su ısısı üzerinde Karadeniz koşullarını sağlayacak sistem kuruldu. Yetiştirme ünitesindeki anaçlardan alınan yumurtalarla larva üretim çalmaları sürüyor. Bu yöntemle kalkan yavrusu üretimi enstitüde gerçekleştirilecek. Böylece Karadeniz kalkan balığı Akdeniz'deki acı sularda üretilmiş olacak.



Enstitü Müdürü Rızvan Süyek, "2004 yılında Türk hükümetiyle Japon hükümeti arasında yapılan anlaşma gereği, Japon İşbirliği Kalkınma Ajansı ile enstitümüz arasında yassı balık üretim projesi başlatılmıştı. Bundan sonraki aşamada beslediğimiz yavrulardan elde ettiğimiz anaç adaylarını beslenme ortamına aldık. Bunlardan üretimi gerçekleştirme çalışmaları başlattık. Bunun için Karadeniz suyunun ortamını sağlamak amacıyla kuluçkahanemizde fototermo uygulamasını başlattık. Bu teknolojik geliştirmeyle yavru üretimi çalışmalarını başlattık ve devam ettirmekteyiz. Böylece Karadeniz'de yetiştirilen kalkan balığını Akdeniz'de de yetiştirerek belli bir başarı elde etmek istiyoruz" dedi.



5)LİSELİNİN TASARLADIĞI CİHAZLA, CİNAYETLER DAHA HIZLI ÇÖZÜLECEK



RİZE'de lise son sınıf öğrencisi Berkant Alperen (17), 'Olay Yeri İncelemede Zaman Tayin Aracı' adını verdiği cihaz geliştirdi. Cinayetlerde mağdurların vücut ısıları üzerinden kesin ölüm saatini belirleyecek cihaz sayesinde olayın gerçekleştiği saat tespit edilerek suçlunun kaçabileceği mesafe hesaplanabilecek. Patent başvurusuna hazırlanan öğrencinin geliştirdiği cihaz, TÜBİTAK'ın araştırma projeleri yarışmasına davet edildi.



Fatma-Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezi son sınıf öğrencisi Berkant Alperen, öğretmenleri ile ısı iletimi konusunu değerlendirme yaptığı sırada düşündüğü cihaz için harekete geçti. 2 yıl üzerinde çalışan Alperen, 'Olay Yeri İncelemede Zaman Tayin Aracı' adını verdiği cihaz tasarladı. Cihaz olay yeri incelemesi yapan polis ve jandarma ekiplerinin hızlı ve hassas ölçüm yapmalarına olanak sağlayacak. Cinayetlerde mağdurların vücut ısıları üzerinden kesin ölüm saatini belirleyecek cihaz sayesinde olayın gerçekleştiği saat tespit edilerek suçlunun kaçabileceği mesafe hesaplanabilecek. 150 liraya mal ettiği cihaz için patent başvurusuna hazırlanan öğrenci, Erzurum'da düzenlenecek TÜBİTAK'ın araştırma projeleri yarışmasına davet edildi.



'KISA ZAMANDA OLAY ZAMANI ÖĞRENİLEBİLECEK'



Öüm gerçekleştiğinde vücut sıcaklığının 26 dereceden düşüşe geçtiğini anlatan Berkant Alperen, "Bu değişim ortamdaki rüzgara, cesedin temas ettiği yüzeyin soğukluğuna göre değişiyor. Geliştirdiğimiz metot vücuttaki soğuma süresini kısa zamanda ölçerek sonuca hızla ulaştırıyor, ölüm zamanı hakkında bilgi veriyor. Ekipler olay yerine girdiği zaman hemen ölçüm alıp vücudun ne zaman soğumaya başladığını ölçebiliyor. Ölüm zamanı tespit edilerek suçlunun ne kadar zaman önce olay yerinde olduğu ve geçen sürede ne kadar mesafe kaçabileceği de tespit edilebilecek. Ürettiğim cihazla hiçbir adli kimya bilgisi olmayan bir görevli olay yerine gittiğinde, hızlı ve hassas bir şekilde ölçümlerini yaparak olay zamanı hakkında yaklaşık bir sonuca varabilecekö dedi.



'HEM ÖĞRENDİM HEM YAPTIM'



2 yıldır cihazı geliştirmek için çalıştığını belirten Alperen "İlk başladığımda elektroniği yeni öğrenmeye başlamıştım. Öğrendim, öğrendiğimi bu cihazda uyguladım. Delikli plakette lehimlediğim devre ve programlama bana ait. Bunların hepsini süreç içerisinde öğrendim. Proje bana çok fazla şey kattı. İleride geliştireceğim farklı projeler için ilk adım oldu. Cihaz üzerindeki sensörler ile ister cesedin yüzeyinden ister daha derin bir yerinden ölçümler alarak denklemi yapan cihaz ile 2 farklı zamanda yapılan ölçüm arasındaki değerlerle soğuma hesaplanabilir. Projede kullandığım sensörün tıbbi hassasiyetle ölçebileni var. Ben maddi olarak karşılayamadığım için alt sürümünü kullandım. Bu şekilde geliştirmeler yapılarak ürün daha hassas çalışır hale getirilebilir. Programında da çok fazla geliştirmek istediğim yerler var. Rahat bir menü tasarımı yapabilirsem kullanımı çok daha kolay olacaktırö diye konuştu.



'DESTEK GÖRÜRSE DAHA DA İYİ OLUR'



Danışman Öğretmen Halil İbrahim Dönmez ise bir matematik denklemiyle başlayan süreçte bu aşamaya gelinmesi ve öğrencisinin bunu başarmasının kendilerini onurlandırdığını belirterek "Projemizin üretim ve yönetim sürecine bir soru üzerine başladık. Soru ilk önce bir matematik denklemiydi. Programlarla, elektronik devrelerle öğrencinin üretim yaptığı bir süreç işledi. Şu anda projenin patent süreci var. Patent başvurusu yapılacak, evrak süreci devam ediyor. 12 aylık takip süreci sonunda uygun görülürse patent alınacak. Öğrencimiz üniversitede elektrik elektronik mühendisliği hedefliyor. Muhtemelen daha fazla projelere üniversitede imza atacaktır. Bu proje amacına ulaşacaktır. Daha büyük destekler görürse daha iyi olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



6)İZMİT'İN BAĞIMSIZ BELEDİYE BAŞKAN ADAYINDAN MANDA YOĞURDU VAADİ



İZMİT'te bağımsız belediye başkan adayı olan Turan Bayrak(58), belediye başkanı seçilmesi halinde unutulmakta olan meşhur manda yoğurduyla ilgili büyük bir projesi olduğunu belirterek, "İlk seçim vaadim Kandıra yoğurdunu dünyaya tanıtmak olacak.Her yere ihraç edeceğiz manda yoğurdunu" dedi.İzmit'te bağımsız belediye başkan adayı olan Turan Bayrak vaatlerini açıkladı. Kandıra'nın köylerinde yaşayanların bir zamanlar önemli geçim kaynaklarından biri olan manda yoğurdunun her geçen gün üretiminin azaldığını söyleyen Turan Bayrak, manda yoğurduğunu dünyaya tanıtacağını belirtti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden emekli olan, 2 çocuk babası Turan Bayrak, "Belediye başkanı olmam durumunda Türkiye'ye ve dünyaya Kandıra'nın meşhur manda yoğurdunu tanıtacağım. Gerekirse Amerika'ya, Japonya'ya, Rusya, Ukrayna, Gürcistan, Moldova, Romanya gibi ülkelere ihraç edip Kandıra yoğurdunu tanıtmak istiyorum. İlk seçim vaadim Kandıra yoğurdunu dünyaya tanıtmak olacak.Her yere ihraç edeceğiz manda yoğurdunu. Bizim projelerimiz var bu konuyla ilgili. Veterinerlerimiz, gıda mühendislerimiz var onların sayısını çoğaltıp 5-10 bin hayvan kapasiteli Yassıbağ bölgesinde çok büyük bir manda çiftliği açmak istiyoruz. Orada derelerimiz var, manda hayvanı dereyi ve sulak alanları sever. Mandalar orada yatıp yuvarlanacak tesisimiz de onlara uygun olacak. Orada mevcutta ormanımız da var. 10 bölgede de keçi besleyeceğiz onların sütünden de faydalanacağız. Arz-talep meselesine bağlı olarak dünyaya ve Türkiye'nin her tarafına Kandıra yoğurdunun tanıtılmasında yardımcı olacağız. En büyük vaadim manda yoğurdunun dünyaya tanıtılması, gayemiz ve hedefimiz bu." dedi.



EMEKLİYE KONUT VAADİ



Emekliler için de konut projesi yapmayı düşündüğünü açıklayan Turan Bayrak, şöyle konuştu:



"10 bin konut projesi yapmayı düşünüyorum. Emekliye, esnafa, kira öder gibi ev sahibi olma şansı tanıyacağız. İzmit'in Kuruçeşme, Mehmet Ali Paşa, Yenişehir, Yeşilova, Çayırköy mahallelerinde konut alanlarımız var, oralarda bu konut projesini yapacağız. Bu arada İzmit Belediyespor'un profesyonel liglerde futbol takımı yok, onun da projesini yapacağız. Eski Kocaelispor döneminden hocalarımız var, onlarla beraber istişare yaparak bütün branşlarda da olmaya çalışacağız. Önceden bir bisiklet takımımız vardı, biz de voleybolda, basketbolda bütün branşlarda mücadele edeceğiz. Ben kendim de güreşçiyim, ata sporumuz yağlı güreş ve serbest güreş yapıyorum. Başkan olma yolunda iddialıyım, 1 Nisan'da Nevzat Doğan başkandan İzmit Belediyesi'ni alıyorum. İddialıyım başka rakip tanımıyorum kendime. Ben de eski belediyeciyim 11 sene önce emekli oldum. Ekibimizle başkanlık için mücadele ediyoruz. Devamlı hareket halindeyiz. Ev toplantıları, kahve toplantıları yapıyoruz. Spor kulüplerini, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek istişare halindeyiz. İnşallah başkan olacağım."



