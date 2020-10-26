Basketbol potasına çıkıp, inemeyen gencin imdadına arkadaşları yetişti
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, parktaki basketbol potasına tırmanan genç inemedi. Genç, arkadaşlarının yardımıyla dakikalar süren çabanın ardından potadan indi.
Manavgat'ın Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Kaan Metehan Parkı'na 2 arkadaşıyla birlikte bisikletle gelen adı öğrenilemeyen genç, parkta bulunan basketbol potasına tırmandı. Potanın çemberi üzerinde bir süre oturan genç, aşağı inmek istedi ancak başarılı olamadı. Dakikalarca potanın üzerinde aşağı inme denemesi yapan genç, yükseklikten dolayı inemedi.Arkadaşlarından yardım isteyen genç, uzun çabaları sonucu aşağı inmeyi başardı. Gençler daha sonra bisikletlerine binerek parktan ayrıldı.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika