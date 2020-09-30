DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

TIR çarpan servis minibüsü yan yola devrildi, 26 tarım işçisi yaralandı

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüse, aynı yöne giden TIR çarptı, 26 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 06.00 sıralarında, Alaşehir - Denizli karayolunun Sarıgöl ilçesi Ahmetağa Mahallesi yakınlarında, meydana geldi. Manisa'nın Alaşehir ilçesinden Denizli yönüne giden Kazım Çelebi'nin kullandığı tarım işçilerini taşıyan 45 J 4784 plakalı servis minibüsüne Oğuz Gülicak'ın (51) kullandığı 34 ZC 7090 plakalı TIR, arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan servis minibüsü, yaklaşık 2.5 metre yükseklikten yan yola devrildi. Minibüs şoförü Çelebi ve 25 tarım işçisi yaralandı. Yaralılar, Alaşehir ve Salihli ilçesindeki hastanelere sevk edildi. TIR şoförü Gülicak ise kazayı yara almadan atlattı. Yolda, kaza nedeniyle bir süre tek şeritten verilebilen trafik araçların çekilmesinin ardından normal seyrine döndü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.