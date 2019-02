Dha Yurt Bülteni -6

Tarihi Uzunköprü'de tehlikeli çatlaklar oluştuEdirne'nin Uzunköprü ilçesinde UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde bulunan dünyanın en uzun taş köprülerinden Uzunköprü'nün kanatlar ve tabanında çatlaklar oluştu. Uzunköprü Kent Konseyi Başkanı Mehmet Akbal, tarihi köprünün yıkıma terk edildiğini savunarak, "Tarihi Uzunköprü ne yazık ki, yıkıma terk edilmiş durumda. Yıllardan beri onarılması için çeşitli mücadeleler yapılmasına rağmen karayolları hala köprüyü ulaşım amacıyla kullanmakta ve daha önce ihale kararları alınmasına rağmen köprünün onarımına başlamamıştır" dedi.Uzunköprü ilçesiyle aynı adı taşıyan ve dünyanın en uzun taş köprülerinden biri olma özelliğini taşıyan tarihi Uzunköprü, dökülen taşları çatlayan tabanıyla tehlike yaratmaya başladı. 575 yıllık tarihe sahip köprü, geçen yıl Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'nda yer alması için yapılan incelemede 1306.2 metre olduğu tespit edildi. 174 kemeri bulunan ve 2015 yılında, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne alınan tarihi köprünün en son 1970 yılında tadilat gördüğü belirtildi.'UZUNKÖPRÜ, YIKIMA TERK EDİLMİŞ DURUMDA'Uzunköprü Kent Konseyi Başkanı Memet Akbal, tarihi köprünün yıkıma terk edildiğini öne sürerek, "UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesine alınan, yaklaşık 575 yıl önce yapılan Uzunköprü ne yazık ki, yıkıma terk edilmiş durumda. Yıllardan beri onarılması için çeşitli mücadeleler yapılmasına rağmen karayolları hala köprüyü ulaşım amacıyla kullanmakta, Vakıflar Bölge Müdürlüğü de daha önce ihale kararları alınmasına rağmen köprünün onarımına başlamamıştır. Yüklü araçların geçişleri her ne kadar engellense de hala geçmekte olmaları, köprüye büyük zarar vermekte. Köprü orijinal halinden çok değişikliğe uğramış olduğu halde, bugün yine yıkımla karşı karşıya" dedi.Seller yaşanan doğal afetlerin köprüye zarar verdiğini belirten Akbal, "Orijinalde 5 metre 20 santim olan köprü genişliği, 6 metre 80 santime çıkarılmış, betonlanmış, yani orijinalliğini bir çok yönde yitirmiş ama Uzunköprü Kent Konseyi olarak, köprünün yıkılmadan tamamen yok olmadan, eski orijinal haline getirilmesini ve kültür varlığı olarak korunmasını istiyoruz. Bu konuda gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Kamunun da buna bir an önce el atıp onarmasını trafikten alıkoymasını, dünya kültür mirasına katmasını istiyoruz. Köprü güçlendirilmesine rağmen neredeyse her 50-60 metrede bir, yukarıdan aşağıya çatlaklar oluşmuş. Bir çok yerde kanatları kırılmış. 1964-71 yılları arasında köprünün altına demirli beton atıldığı halde bugün o demirli beton bile köprüyü tutamamakta. Köprüde kırılmalar, çatlaklar, kanat yıkıkları oluşmaktadır. Bu köprü hakkında danıştığımız arkadaşlar bu trafik devam ettiği sürece köprü onarılıp bakım yapılmazsa, çok uzun süre dayanamayacağını söylemektedirler" dedi.'KORUMA ALTINA ALINMALI'Trakya Platformu Dönem Sözcüsü, avukat Bülent Kaçar, köprünün, acilen koruma altına alınması gerektiğini ifade ederek, "Dünyanın en uzun taş köprüsü olan Uzunköprü, insanlık için önemli bir miras. Oysa bu kültürel miras bu güzellik 500 yıldır ayakta duran bu tarih günden güne ölüyor. Kanatlardaki köprünün üzerindeki ve altındaki çatlaklar, kopmalar hepsi bu tarihe sahip çıkamadığımızın bir kanıtı. Oysa bu bizim için hem trafik hem can güvenliği için çok önemli ulaşım yolu. Ancak diğer köprümüz açılmış olmasına rağmen, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne alınan bir tarihi varlığı hala koruyamamanın acısını yaşıyoruz, üzüntüsü içerisindeyiz. Oysa Uzunköprü'müzün derhal sahip çıkılması, tamir edilmesi, korunması ve gelecek kuşaklara çok iyi bir şekilde korunarak aktarılması gerekiyor. Yetkilileri bu konuda defalarca bu dünyanın en uzun köprüsünü acilen koruma altına alınmasını talep ettik. Ancak bu çağrılarımıza rağmen Uzunköprü'de etkin bir çalışma göremiyoruz" dedi.'KANATLARINDA YIKILMA VAR'Uzunköprü'de yaşayan Osman Üstüncü ise, Köprünün durumu kötü olduğunu kanatlarında ise yıkılmalar olduğunu söyledi. Üstüncü,"Köprünün durumu çok kötü. Nedenine gelecek olursak üstünden ağır araçlar geçiyor. Pek fazla denetim olmuyor, şu anda. Eskiden daha fazla denetim vardı ama şimdi denetim olmadığı için daha fazla araçlar ağır araçlar geçiyor. Köprümüzde çatlaklar ve kanatlarında yıkılma var. Köprüde tümsekler var. Onarılmasını istiyoruz, 575 yıldır ayakta duran köprümüzün bu hali bizi üzüyor"dedi.Edirne Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü yetkilileri, köprüyle ilgili rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin onaylandığı, uygulama ihalesi yapılması ile ilgili yetkinin Karayolları Genel Müdürlüğü'nde olduğu söyledi. Yetkililer, karayollarının projeleri ihaleye çıkarılmasından sonra onarım çalışmalarının başlatılacağını kaydetti.Görüntü Dökümü----------Uzunköprü drone ile havadan detaylarKöprüden detayDökülen taşlarıOluşan çatlaklarMemer Akbal ile röp.Detay görüntüBülent Kaçar ile röp.Farklı açıdan köprüMuhabir Ali Can Zeray anonsKöprü üzerinde seyreden araçlarVatandaş ile röp.Ergene Nehri ve köprü detaylarıHaber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,==================Tarihi kemer köprüde yıkılma riskiGümüşhane'de, çevresine inşa edilen istinat duvarlarıyla kullanılamaz hale gelen, 130 yıllık kemer köprü, yıkılma riski ile karşı karşıya kaldı. Çevre sakinleri, tarihi kemer köprünün restore edilerek, korunmasını istiyor. Tarihçi- yazar Serhat Doğan, "Burası defineciler tarafından defalarca kazılmış. Zaman içinde bakımsızlığa yenik düştü ve bugünkü haline geldi. Köprü, dere içinde yıkılmaya mahkum edildi. Bu eserleri koruyarak, gelecek kuşaklara bir şeyler kazandırmış oluruz" dedi.Özcan Mahallesi'nde bulunan, 130 yıllık tarihi kemer köprü, yapılaşma ve çevresindeki dere ıslah çalışmaları nedeniyle yıkılma riski ile karşı karşıya kaldı. Giriş- çıkışı istinat duvarlarıyla kapatılan köprü, görünmez hale geldi. Bir dönem definecilerin de kazı yaptığı bölgede köprü, tahrip edildi. Bölge sakinleri, Daltaban ve Güzeller semtlerini birbirine bağlayan kemer köprünün restore edilerek, korunmasını istiyor.Tarihçi- yazar Serhat Doğan, köprünün, iki tarafına da istinat duvarı yapılınca tamamen ulaşıma kapandığını ve kaderine terk edildiğini söyledi. Doğan, "Burası tarihi 'Güzeller Köprüsü', Süleymaniye Mahallesi'nin alt semtlerinden olan Daltaban ve Güzeller muhitlerini birbirine bağlayan, yaklaşık 130 yıllık tarihi kemer köprü. Kitabesi söküldüğü için tam bir tarih veremiyoruz. Köprü, Gümüşhane'nin eski yol güzergahı içinde olduğu için çok sık kullanılıyordu. 1925 yılında şehrin, Süleymaniye Mahallesi'nden Harşit Vadisi'ne inmesiyle birlikte köprü eski vasfını kaybetti. Duvarlar yapılana kadar mahalle sakinleri, köprüyü sıkça kullanıyordu. Köprü kullanıldığı için istinat duvarı köprüye ek olarak yapılmıştır. Sonrasında ise köprünün diğer tarafına da duvar yapılınca köprü tamamen kapandı. Köprü bakımsız kaldı ve kaderine terk edildi" diye konuştu.'KÖPRÜ, YIKILMAYA MAHKUM EDİLDİ'Kenarda kalmış tarihi miraslara sahip çıkılamadığını savunan Serhat Doğan, "Bu köprülerden çok az kaldı. Günümüzde restorasyon çalışmaları genellikle göz önünde olan eserlere yapılırken, kenarda kalmış tarihi miraslarımıza çok sahip çıkılmıyor. Bu köprü de kenarda kalmış bir kültür mirasımız. Burası defineciler tarafından da defalarca kazılmış. Zaman içerisinde ise bakımsızlığa yenik düştü ve bugünkü haline geldi. Köprü, dere içerisinde yıkılmaya mahkum edildi. Kenarda, köşede kalmış bütün varlıklarımızı korumak zorundayız. Bu eserleri koruyarak, gelecek kuşaklara bir şeyler kazandırmış oluruz" dedi.'DAHA SONRA İLGİLENECEKLERİNİ SÖYLEDİLER'Tarihi kemer köprüye sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan mahalle sakini Sevil Yılmaz ise "Biz köprüyü gördüğümüz zaman gerekli yerlere sorduk. Neden buraya bakım yapılmıyor ya da ilgi gösterilmiyor, diye. Yolun çökme ihtimali olduğu için duvarın yapılması gerektiğini daha sonra ilgileneceklerini söylediler. Başka bir bilgi vermediler. Köprünün bakımının yapılmasının, çevreye çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bu tarz tarihi köprülere çok sık rastlanmıyor. Bu köprünün bahtsızlığı şehrin içinde bulunması. Arzumuz, köprümüze sahip çıkıp, bakımının yapılmasıdır" diye konuştu.Mahallede oturan Mehmet Talip de "Tarihe sahip çıkılmasını isterim. Bir vatandaş olarak tarihin devamı canlı tutulması lazım ki geleceğe, aydınlık yarınlara bakabilelim. Çocuklarımızın da bu köprüleri görmesini isterim" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------Köprüden görüntülerİstinat duvarı görüntüleriÇevreden detaylarKonuşmalar genel detaylarHaber: Uğur AYDIN KAMERA: Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE,=====================Malatya'da iki otobüs çarpıştı: 1 ölü, 17 yaralı (Geniş haber)Malatya'nın Akçadağ ilçesi yol ayrımında şehirler arası yolcu taşıyan otobüs ile şehi içi yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2'si ağır 17 kişi yaralandı.Kaza, sabah saatlerinde ilçe yol ayrımındaki kavşakta meydana geldi. Battal Yardımcı yönetimindeki 44 EB 711 plakalı halk otobüsü ile Ali Uçar idaresindeki Malatya Zafer firmasına ait 58 AAC 917 şehirlerarası otobüs kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otobüslerde bulunan 18 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılar sıkıştıkları yerlerden çıkarılarak ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirilirken, Mehmet Mustafa Koza (51) ise doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.VALİ BARUŞ: HANGİ ARACIN KURAL İHLALİ YAPTIĞI TESPİT EDİLECEKOlay sonrası hastanelere kaldırılan yaralıları ziyaret eden Malatya Valisi Aydın Baruş daha sonra olay yerinde incelemelerde bulundu. Vali Baruş, kazanın saat 8.20'de meydana geldiğini kaydederek, şunları söyledi:"Ankara istikametinden Malatya'ya gelen bir firmamıza ait yolcu otobüsü ile Malatya'dan Akçadağ ilçemize gelmekte olan Büyükşehir Belediyemize ait bir yolcu otobüsü Akçadağ kavşağında maalesef üzücü bir kazaya karışıyor. İnşallah böyle üzücü kazalara bir daha şahit olmayız. Buradan tüm şoför arkadaşlarımıza tekrar sesleniyorum; lütfen can taşıdıklarının farkına varsınlar. Özellikle kavşak noktalarında dikkat etsinler. Bu tür karlı yağışlı havalarda fren mesafesinin azalmasından dolayı da kazalar sık sık meydana geliyor. Dolayısıyla trafikte daha ağır ve yavaş seyretsinler, süratlerini azaltsınlar, kavşak noktalarında iyice düşürsünler ki böyle üzücü kazalara meydan vermeyelim. İncelemeler yapılacak emniyet müdürlüğümüz trafik ekipleri incelemeleri yapacaklar. Neticesi daha sonra anlaşılacak. Hangi aracın trafik kuralı ihlali yaptığı tespit edilecek ve gerekli yasal işlemler başlatılacak."Polis kaza ile ilgili geniş çapta soruşturma başlattıGörüntü Dökümü-------------Olay yerinen görüntülerAraçlarJandarma ve polis ekipleriOtobüsün içinden detayVali Aydın Baruş ile Emniyet Müdürü Ömer Urhal'ın incelemesiVali Baruş'un açıklamasıGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 466 MBHaber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA==================Minik Fatmanur, ameliyatlar durdurulduğu için sessizliğe mahkumİzmir'de, beyin sapı implantı ile belli seviyede duyabilme şansına sahip olan, doğuştan işitme engelli Fatmanur Kalender (2,5), ameliyatların durdurulması nedeniyle mağdur oldu. Hamdiye Kalender (36), kızının, konuşmaya başlayabilmesi ve yaşıtlarından geri kalmaması için bir an önce ameliyat olması gerektiğini söyledi.Menderes ilçesinde yaşayan Hamdiye- Mustafa Kalender çiftinin en küçük çocuğu olan Fatmanur, 30 Eylül 2016'da işitme engeliyle dünyaya geldi. Fatmanur'a daha önce duyabilmesi amacıyla yapılan biyonik kulak (koklear implant) ameliyatı, sinirleri çok ince olduğu için işe yaramadı. Duyma yetisinin oluşabilmesi için beyin sapı implantı ameliyatı olması gerektiği söylenince Hamdiye Kalender, minik Fatmanur'u Ankara'daki Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Doktorlar, anneye, hastane ile bu implant cihazlarının temin edildiği firmanın anlaşmasının sağlanamaması nedeniyle ameliyatların durdurulduğunu söyledi. 13 yaşındaki kızı ve 11 yaşındaki oğlunun da kısmi görme engeli olduğunu belirten Hamdiye Kalender, Fatmanur'un bir an önce ameliyat olup, duymaya başladıktan sonra konuşmayı da öğrenmesi gerektiğini, çaresiz durumda olduklarını dile getirdi.'ÇOCUĞUMUN DUYMASINI İSTİYORUM'Fatmanur'un kritik yaşta olduğunu belirterek, bir an önce ameliyat olması gerektiğini vurgulayan Hamdiye Kalender, şunları söyledi:"Büyük kızım 13, oğlum 11 yaşında. İkisinde de kısmi görme engeli var. Fatmanur'a biyonik kulak takıldı ancak sinirleri çok ince olduğu için onunla da duyamadı. Doktorlar beyin sapı implantı olması gerektiğini söyledi. Bu ameliyat İzmir'de yapılmadığı için Ankara'daki Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne gittik. Fatmanur geçen ağustos ayında ameliyat olacaktı; fakat orada haziran ayında ameliyatlar durdurulduğu için yapılamayacağı söylendi. Ameliyatlar açılsa bile çok sıra bekleyeceğimizi söylediler. 7- 8 aydır bekliyoruz, hiçbir şey yapılmıyor. Çocuğumuz büyüyor, 3 yaşını geçtikten sonra çocuğum konuşamayabilir. Duysa da bir verim alamayacak. Acilen ameliyatın yapılması gerekiyor. Eşim günlük işlerde çalışıyordu; fakat çocukların hastalığıyla uğraşmaktan onu da yapamaz hale geldi. Ben de çalışmıyorum. Sadece büyük kızımın engelli maaşı var. Ameliyat ve cihaz ücretlerini nasıl karşılayacağız, bilmiyorum. Mağdur durumdayız. Devletimizden yardım istiyoruz. Ameliyat olamayan bir sürü çocuk var. Ben de çocuğumun ameliyat olup, duymasını istiyorum."'BEYİN SAPI AMELİYATLARINI BEKLEYEN ÇOCUKLAR ŞU AN MAĞDUR'Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği Başkanı Hatice Çankır ise biyonik kulak ameliyatlarına tekrar başlandığını; ancak beyin sapı implantı ameliyatları konusundaki mağduriyetin hala devam ettiğini söyledi. Çankır, şöyle konuştu:"İnsanlarımız biyonik kulak ile beyin sapı implantı ameliyatlarının farkını bilmiyor. Biyonik kulak ameliyatında iç kulakta duymayı sağlayan tüy hücreleri doğuştan olmayan veya sonradan kayıp olanlarda kulağa yerleştirilen iç parça ve elektrotlar sayesinde dıştaki konuşma işlemci ile duyma sağlanır. İç kulağı olmayan veya gelişmeyen, sinirleri çok ince olan hastalara santral sinir sistemindeki beyin sapına yerleştirilerek elektrotla hastanın duymasının sağlandığı sistem ise beyin sapı implantı olarak adlandırılır. Beyin sapı implantında kullanılan elektrot özel üretilir ama dış parçalar biyonik kulak ile aynıdır. Bu ameliyatlarda kullanılan cihazlar için Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) hastanelere ödenen ücrete yapılan zam diliminin, cihazı temin eden firmalar ile hastaneler arasında paylaşılamaması ameliyatların durmasına neden oldu. Beyin sapı ameliyatını bekleyen hastaları biyonik kulak ameliyatı geçiren çocuklardan daha zorlu ve uzun bir dil gelişimi süreci bekliyor. Temmuz ayında biyonik kulak (koklear implant) ameliyatları ile birlikte maalesef beyin sapı ameliyatları da durduruldu. Durdurulan biyonik kulak ameliyatları için Sağlık Bakanlığı'nın Devlet Malzeme Ofisi'ne görev vermesiyle 320 cihaz alımı ile geçici olarak çözüm sağlandı ancak beyin sapı ameliyatları ile ilgili henüz hiçbir gelişme yaşanmadı. Beyin sapı ameliyatlarını bekleyen çocuklar şu an sessiz ve mağdur durumda. Mağduriyetin giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılması çocuklar için büyük önem arz etmekte; çünkü yaşları ilerledikçe duymaları da zorlaşacak."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:----------------Kalender ailesinden genel ve detay görüntüler-Fatmanur'dan genel ve detay görüntüler-Hamdiye Kalender ile röpHaber: Melis KARAKUZULU-Kamera: Tekin GÜRBULAK/İZMİR,================Ceyhan Ziraat Odası Başkanı, başından vurulmuş halde ölü bulunduAdana'da geçtiğimiz pazar günü yapılan seçimlerde Ceyhan Ziraat Odası Başkanı olarak güven tazeleyen Muhammet Bulut (57), otomobilinin içinden başından vurulmuş halde ölü bulundu.Merkez Seyhan ilçesi Toros Mahallesi'nde Ceyhan Ziraat Odası Başkanı, Çukobirlik Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve aynı zamanda Ceyhan ilçesi Köprülü Mahallesi muhtarı Muhammet Bulut, iddiaya göre kendisini evinden almaya gelen özel şoförü A.Ş.'yi evin yakınlarındaki markete gönderdi. Bir süre sonra otomobile dönen A.Ş., Muhammet Bulut'u başından vurulmuş halde buldu. A.Ş.'nin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede Bulut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Bulut'un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Görüntü Dökümü----------------Aracın görüntüsüOlay yerindeki kalabalıkOlay yeri inceleme ekibinin çalışmasıAracın üzerini kapatmasıYakınlarının ağlamasıGenel görüntülerSÜRE: 01'16" BOYUT: 141 MBHaber: Akif ÖZDEMİR-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,================Hırsızlara, 'Para yok, camı kırmayın' notuKocaeli'nin Darıca ilçesinde, 2 kez camı kırılarak soyulan halk ekmek bayisinin sahibi Osman Özkaya, çareyi, cama 'Para yok, hiçbir şey yok, camı kırmayın' yazılı not yazmakta buldu.Darıca Bayramoğlu Mahallesi Ahmet Rasim Caddesi'nde bulunan halk ekmek bayisi, geçtiğimiz günlerde 2 kez camı kırarak içeri giren hırsızlar tarafından soyuldu. İlk hırsızlık olayında 86 TL çalınan halk ekmek bayisi, camı yenilendikten kısa süre sonra yeniden hırsızların hedefi oldu. İkinci kez camı kırıp içeri giren hırsız ya da hırsızlar, Özkaya'nın bir paket sigarasını alıp, kaçtı.Osman Özkaya da ikinci kez yenilettiği cama 'Para yok, hiçbir şey yok, camı kırmayın' yazılı bir not yazdı. Özkaya, "Bir seferinde camı kırdılar, içeride 86 TL para vardı onu aldılar. İkinci defa camı kırdıklarında ise bir paket sigaramı aldılar. Polisi çağırdım. Polis geldi, parmak izi aldıktan sonra gitti. Ondan sonra ben de cama uyarı yazısı yazdım" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------Hırsızlara karşı satıcının yazdığı uyarı yazısıHalk ekmek bayiinin genel görüntüleriOsman Özkaya'nın konuşmasıHaber-Kamera: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli),===================İzmir'de CHP'nin Selçuk ilçe yönetimi istifa ettiİzmir'de CHP Selçuk İlçe Başkanı Merve Çalışkan, bir yıldır sürdürdüğü görevinden istifa etti. Çalışkan, belediye meclis üyeliklerinin bile genel merkez tarafından belirlendiğini öne sürerek, yönetim kurulu, kadın ve gençlik kolları yönetimleri ile birlikte görevi bıraktıklarını açıkladı.CHP Selçuk İlçe Başkanı Merve Çalışkan, yaptığı yazılı açıklamada yönetim kurulu, kadın ve gençlik kolları ile birlikte evrensel demokrasi ve hukuk kurallarına bağlılılıklarından vazgeçmediklerini vurguladı. 28 bin seçmenli bir ilçenin belediye meclis üyelerinin dahi genel merkez tarafından belirlenmek istendiğini ileri süren Çalışkan, şunları kaydetti:"Bunun anlamı yerel demokrasi ve yerel örgütlenmenin tasfiyesinden başka bir şekilde açıklanamaz. CHP'li olmamızın tek sebebi evrensel demokrasi ve çağdaş hukuk talebimizdir. CHP bu taleplerinden hiçbir zaman vazgeçmeyecek bir parti olmakla birlikte Genel Merkez yöneticilerinin bir bölümünün bu ideallerden uzaklaştığı açıktır. Bu nedenle, antidemokratik bu süreçte ilçe başkanlığı görevini yürütemeyeceğimi kamuoyu ile paylaşıyorum. Yönetim kurulum, kadın kolları ve gençlik kolları başkan ve yönetim kurulları da bu koşullarda görevlerini devam ettiremeyeceklerini bildirmiştir. Partimizin ve ülkemizin hak ettiği demokrasi kültürüne ulaşması için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."İZMİR, -