Dha Yurt Bülteni -6

Otomobil evin bahçesine uçtu: 2 yaralıBalıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Hakan Aktaş'ın kullandığı otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak, bir evin bahçesine uçtu.

Otomobil evin bahçesine uçtu: 2 yaralı



Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Hakan Aktaş'ın kullandığı otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak, bir evin bahçesine uçtu. Sürücü ile beraberinde bulunan arkadaşı, sıkıştıkları otomobilden güçlükle çıkarıldı.



Kaza, dün saat 23.30 sırasında Burhaniye-Ören karayolunda meydana geldi. Ören Mahallesi'nden ilçe merkezine giden Hakan Aktaş'ın kullandığı 09 LG 124 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle Beyaz Durak yanında kontrolden çıktı. Çöp bidonuna çarpan otomobil, bir evin bahçesine uçtu. Sürücü Hakan Aktaş ile beraberinde bulunan arkadaşı Ahmet Berkan Yılmaz, otomobilde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, yaklaşık 40 dakika süren çalışmanın sonunda 2 yaralı arkadaşı otomobilden çıkardı.



Ambulans ile Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Hakan Aktaş, Edremit Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü



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Kurtarma çalışmaları



Yaralıların ambulansa taşınması



Detay görüntüler



Görgü şahidi Seyit Ali Gencan ile röportaj



Haber-Kamera: Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir),



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Hakkari'de 225 yerleşim birimi ulaşıma kapandı



Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 225 yerleşim biriminde ulaşım sağlanamıyor.



Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde, dün sabah saatlerinde başlayan ve gece boyunca devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kentte kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaşırken ulaşımda da aksamalar yaşanıyor. Kent merkezi ve Yüksekova ilçesine bağlı 81 köy ve 144 mezra yolunda ulaşım sağlanamazken, İl Özel İdaresi ekipleri, kardan kapanan köy ve mezra yollarını açmak için yoğun bir çalışma başlattı.



Görüntü Dökümü



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-Evlerin damlarını kar kürekleriyle temizleyen vatandaşlar



-Dteaylar



-Kent merkezi



Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, -



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Sahilde sıcak hava yoğunluğu



Antalya'da sıcak havayı fırsat bilenler soluğu sahilde aldı. Bazı tatilciler denize girerken bazıları güneşlenmeyi tercih etti.



Turizmin başkenti Antalya'da etkili olan sıcak hava nedeniyle kentte yaşayan tatilciler ve vatandaşlar, soluğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde aldı. Bazı tatilciler Akdeniz'in mavi sularında yüzerek denizin keyfini sürerken bazıları ise sahile uzanıp güneşlenmeyi tercih etti. Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda yürüyüş yapan ve bisiklet binenlerin de olduğu görüldü.



Emekliliğin keyfini Antalya'da sürdüğünü belirten Aynur Özhan, sıcak havanın ve hafta sonunun tadını deniz kenarında çıkardığını söyledi. Faruk Savur (66) ise Kırklareli'den birkaç günlüğüne tatil amaçlı geldiğini belirterek, deniz suyunun ve havanın çok sıcak olduğunu söyledi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte en düşük hava sıcaklığı 21 derece olurken deniz suyu sıcaklığı ise 18 derece olarak ölçüldü.



Görüntü Dökümü



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Sahilde oturanların görüntüsü



RÖP 1: Aynur Özhan



Denizde yüzen kişinin görüntüsü



RÖP 2: Faruk Savur



Sahilden detay



Palmiye ağacından güneş görüntüsü



Sahil bandında yürüyenlerden görüntü



327 MB/// 02.57ö



Haber: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,



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Gaziantep'te, öğretmenlerin duygulandıran İstiklal Marşı klibi



Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Pınarbaşı İlkokulu ve Ortaokulu öğretmenlerinin 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy anısına hazırladıkları klip sosyal medyada ilgi gördü.



İlçedeki Pınarbaşı İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Nejdet Dağcı'nın ve öğretmenlerin yer aldığı 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma kapsamında hazırladıkları İstiklal Marşı klibi sosyal medyada ilgi gördü. Klipte, UNESCO Dünya Miras Listesine girmeye hazırlanan Yesemek Açık Hava Müzesi, Tilmen Höyük Arkeoloji Parkı, Tarihi Hicaz demiryolu üzerinde bulunan Tarihi GAR ve şehitlikte yapılan çekimlerin yer alıyor. Okul Müdürü Nejdet Dağcı, "İstiklal Marş'ımızın kabulünün 98'nci yılını kutlamalarında farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir klip yaptık. Öğretmen arkadaşlarımızla anlamlı bir çalışmaya imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Bu çalışmaya katkı sağlayan tüm öğretmenlerime teşekkür ediyorum" dedi.



Görüntü Dökümü



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Pınarbaşı İlkokulu ve Ortaokulu



Öğretmenlerin İstiklal Marşını seslendirmesi



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 5,26 MB



Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)



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Bursa adayı Mustafa Bozbey, Osmangazi'de



Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Osmangazi ilçesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Yoğun ilgiyle karşılaşan Bozbey, yaşanabilir bir Bursa'yı birlikte oluşturmak için 31 Mart yerel seçimlerinde destek istedi.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Cumartesi gününün büyük bir bölümünü Osmangazi ilçesinde vatandaşlarla geçiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Bağlarbaşı Pazar Alanı'nı ziyaret etti. Bozbey bir ara tezgahın başına geçerek, mandalina sattı. Alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet eden Bozbey, 31 Mart yerel seçimlerinde destek istedi.



ESNAFIN ANKETİNDEN BOZBEY ÇIKTI



Bozbey daha sonra Gülbahçe ve Başaran mahallelerinde esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Gülbahçe'den Başaran Mahallesi'ne kadar esnaf ve kıraathaneleri tek tek gezen Bozbey'e vatandaşlar ilgi gösterdi. Bozbey, Gülbahçe Mahallesi'ndeki ziyaretleri sırasında ilginç bir olayla karşılaştı. Bir esnaf, kendisini ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey'e, müşterileri arasında 31 Mart yerel seçimleri için bir anket yaptığını belirtti. Yaptığı ankete göre Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey'in önde olduğunu belirten Gülbahçe esnafı, sonuçları da Bozbey ile paylaştı. Esnafa teşekkür eden Bozbey, "Hep birlikte başaracağızö dedi.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Ağrı İli ve İlçeleri Derneği'nin düzenlediği Birlik, Beraberlik ve Dayanışma Gecesi'ne de katıldı. Etkinliğe katılanlarla birlikte halay çeken Bozbey, yaşanan coşkuya da ortak oldu.



Bursa'nın yüzünü gülümsetmek için yola çıktıklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, "Allah'a şükür kimseyi ötekileştirmeden 20 yılda çocuklara, gençlere, kadınlara, yaşlılara, engelli bireylere ve her yaştan insana yönelik birçok proje hayata geçirdik. Derneklerimizle de çok çalışmalar yaptık. İnsan odaklı projelerimizle Nilüfer, Bursa'nın merkezi oldu. En kötü gününüz güzellikler içinde olsun" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



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-Bozbey'in esnaf ziyareti



-Vatandaşın Bozbey'le sohpeti



Bozbey konuşması



Süre: 5. 39 -Boyut: 633 mb



Haber-Kamera: Tahsin AYDIN/BURSA,

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