Dha Yurt Bülteni - 6

Baykal'dan ilk ziyaret, CHP Antalya İl Başkanlığı'naCHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, tedavisinin tamamlanmasının ardından ilk ziyaretini CHP İl Başkanlığı'na yaptı.

Baykal'dan ilk ziyaret, CHP Antalya İl Başkanlığı'na



CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, tedavisinin tamamlanmasının ardından ilk ziyaretini CHP İl Başkanlığı'na yaptı. Ankara'daki tedavisinin tamamlanmasının ardından geçen hafta Antalya'ya dönen CHP Milletvekili Deniz Baykal, kızı Aslı Baykal'ın evinden ilk kez dışarı çıktı. Baykal ilk ziyaretini, CHP Antalya İl Başkanlığı'na yaptı. Muratpaşa Belediyesi'ne ait bir araçla tekerlekli sandalye ile parti binasına gelen Baykal'a, kızı Aslı Baykal da eşlik etti. Partilileri selamlayan Baykal, yeniden örgütüyle buluşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul'a, Büyükşehir Belediyesi'ni yeniden kazandırdığı için adını tarihe yazdırdığını söyleyen Baykal, partililerle tek tek ilgilendi. Ziyarette CHP İl örgütü yöneticileri, İl Başkanı Ahmet Kumbul, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru da hazır bulundu. Baykal bugünkü ikinci ziyaretini, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yapacak.



Çanakkale'de suç örgütü çökertildi: 13 gözaltı



Çanakkale'de polis tarafından düzenlenen operasyonda, organize suç örgütü çökertildi, 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında aranan şüpheli O.S.'nin ise cezaevinde tutuklu bulunduğu belirlendi.



Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Çanakkale merkezinde baskı uyguladıkları esnafı, silahla tehdit ederek iş yerlerini ellerinden almak istedikleri iddia edilen şüphelileri takibe alındı. U.T.'nin liderliğini yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütünün, 'birlikte yağma, silahla tehdit, ölümle tehdit, kasten yaralama, mala zarar verme, silah teşhiri ve hakaret'in de aralarında bulunduğu 16 suç işlediği tespit edildi. 8 Nisan Pazartesi günü ekipler, Çanakkale ve Trabzon'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, örgüt lideri olduğu iddia edilen U.T. ile birlikte O.T., İ.B., Ü.G., B.B., C.K., A.A., Ü.U., A.S., Z.K., C.Ş., Z.K. ve Ü.U.'yu gözaltına aldı. Şüphelilerden O.S.'nin başka bir suçtan cezaevinde bulunduğu belirtildi.



Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 6 tabanca, 1 tüfek, silahlara ait 57 mermi, 7 av tüfeği kartuşu ve 1 muşta ele geçirildi. Şüphelilerin kullandıkları cep telefonlarına da el konuldu.



Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 13 şüpheliden Z.K. ve Ü.U. ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler U.T., O.T., İ.B., Ü.G., B.B., C.K., A.A., Z.K, Ü.U., A.S., C.Ş. ise emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.



Datça'da akademi önünde sergilenen tanrıça heykellerine saldırı



Muğla'nın Datça ilçesinde faaliyet gösteren Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi'nin (UKKSA) bahçesinde yer alan açık hava müzesinde sergilediği tanrıça heykelleri, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. 200 mermer heykelden 2'si tamamen, 2'si ise kısmen parçalanırken, jandarma ekipleri saldırganın belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.



UKKSA'da 9 yıldır oluşturulan ortak çalışma gruplarında yerli ve yabancı heykeltıraşlar, hayallerindeki tanrıça figürlerini mermerde şekillendirdi. Yapılan çalışmalarda ortaya koyulan heykellerden 200'ü, UKKSA'nın bahçesinde oluşturulan açık hava müzesinde sergilenip, satışa çıkarıldı. Dün gece heykellere, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler saldırıda bulundu. Güvenlik kamerasının bulunmadığı akademinin bahçesindeki heykellerden 2'si tamamen parçalanırken, 2'si devrilerek hasar gördü. Sabah durumun fark edilmesi üzerine akademi yetkilileri durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine akademiye gelen jandarma ekipleri, inceleme yaptı. Saldırıyı kimin yaptığının belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirdi. İstanbul'da bulunan ve telefonda DHA'ya açıklama yapan UKKSA Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Metin, olayın kaygı verici olduğunu belirterek, "Gerçekten çok şaşkınız. Böyle bir saldırıyı kim ya da kimler yapar bilemiyorum. Bu olayı münferit bir saldırı olarak görmek istiyoruz. Umarım, bir daha tekrarlanmaz. Meydana gelen zararın 40- 50 bin TL civarında olduğunu söyleyebilirim. En kısa sürede, akademinin çevresine güvenlik kameraları yerleştireceğiz. Açık hava müzemizde halen yerli ve yabancı sanatçılara ait 200'e yakın mermer heykel sergileniyor. Gelip gezenlerden ücret dahi talep etmiyoruz" diye konuştu.



Saldırıyı duyup olay yerine koşan sanatseverlerden yazar ve araştırmacı Ali Tiyar Gök (74), olayın üzüntü verici olduğunu, UKKSA'nın, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiğini vurgulayarak, "Binlerce yıllık tarihi bir geçmişe sahip olan bu topraklarda, sanatın yeniden yeşermesini sağlayan akademiye karşı yapılan bu çirkin saldırı hepimizi üzdü. UKKSA, her yıl tüm dünyadan gelen onlarca sanatçıya ev sahipliği yapıyor. Resim, heykel, seramik çalışmaları yapılıyor. Konserler düzenleniyor, sergiler açılıyor. Binlerce sanatsever her yıl buraya akın ediyor. Yaşananlar çok üzücü" dedi.



Başkan Sekmen, kendisi için sevinirken yanan İlim'i ziyaret etti



Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, seçimlerde kendisinin kazanmasına sevinirken yanan ortaokul öğrencisi İlim Balcı'yı hastanede ziyaret etti. Merkez Palandöken ilçesindeki Turgut Özal Ortaokulu öğrencisi İlim Balcı, 1 Nisan sabahı kahvaltı sofrasına çaydanlığı götürürken televizyonda, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı AK Parti'nin adayı Mehmet Sekmen'in kazandığını duydu. Bir anda heyecana kapılan Balcı, ani bir refleksle elindeki çaydanlığı unutup, sonucu alkışlayarak kutlamak istedi. Bu sırada demlikten dökülen sıcak su, Balcı'nın bacağını yaktı. Sağ bacağında ikinci derece yanık oluşan İlim Balcı, çağırılan ambulansla kaldırıldığı Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedaviye alındı.



DHA'nın haberi üzerine olayı duyan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen hastaneye giderek İlim Balcı'yı ziyaret etti. Balcı'nın sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Sekmen, "Evladımız bizim kazandığımızı duyunca sevinçten kendini yakmış. Üzüldüm tabiki. Kendisine geçmiş olsuna geldim. Anne ve babasının ayrı olduğunu duydum. Anneyi kısa bir süre sonra faaliyete geçireceğimiz tekstil atölyesinde işe başlatacağız. Böylelikle kimseye muhtaç olmadan ailesinin geçimini sağlayabilecek. Çocukların sevgisini kazanmak beni duygulandırdı. İyileştiğinde kendisini okulunda da ziyaret edeceğim" diye konuştu.



Hayranı olduğu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i karşısında görünce çok sevinen İlim Balcı, "Ailece sizi çok seviyoruz. Seçikleri kazanmanız için çok dua ettik. İyi ki yanmışım sizinle tanışma fırsatı buldum" dedi.



Yaralı kızıl şahine tedavi (ÖZEL)



Diyarbakır'da köylüler tarafından yaralı halde bulunan kızıl şahin, Veteriner Ömer Yaşar tarafından tedavi altına alındı. Klinik sahibi olan Yaşar, daha önce de yaralı yaban kuşları tedavi edip, doğaya saldı.



Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Ovabağ Mahallesi'nde vatandaşlar yaralı halde kızıl şahin buldu. Şahin, Veteriner Ömer Yaşar'a teslim edildi. Yaralı şahini kliniğinde tedavi altına alan Yaşar, "Hafta sonu olması nedeniyle kızıl şahini, Doğa Korumaya İl Müdürlüğü'ne vermek yerine kendim tedavi etmeye karar verdim. Çok bitkin ve açtı. Hemen beslemeye başladık. İlk etapta yeme eğilimi göstermedi. Şahinin sol kanadı ve sağ pençesinde yaralar var. Kanadındaki yara kurtlanmıştı. Daha fazla bekleme şansımız yoktu. Yaralarını pansuman ettik, serum taktık, güçlendi. Şu an et yiyebiliyor. Tedavi iyiye giderse hafta sonuna kadar doğal hayatına dönebilecek hale gelecek. Tedavisi tamamlandığında Hevsel Bahçesi'ndeki kuş cennetinde doğaya salacağım" dedi.



Göç mevsimi olması nedeniyle yaralı yaban hayvanlarına sıklıkla rastlanabileceğini belirten Yaşar, "Göç mevsimi nedeniyle bu tür vakalar bölgemizde yoğun bir şekilde yaşanıyor. Bilinçsizce avlanma yapılmaması lazım. Doğa eko sistemine faydalı olan bir hayvan. Bu dönemde tarlalarda farelerin, yılanların çoğalmasını engelleyecek olan hayvanlar bunlar. Bu eko sistemin bir parçası. Doğaya saygı duymamız lazım. Eko sistemi korumamız lazım" diye konuştu.



21 yıldır çadırda yaşıyor



Muş'ta eşinin maddi durumu iyi olmadığı için 21 yıl önce çadıra gelin gelen Gülsüm Tarhan (38), hiç elbise dolabı olmadığını, leğende çamaşırlarını, çeşmede de bulaşıklarını yıkadığını söyledi.



Kurtik Dağı eteklerindeki Ağıllı köyünde yaşayan Mehmet Selim Tarhan (58), 9 çocuğunun annesini kaybedince 21 yıl önce Gülsüm Tarhan ile evlendi. Mehmet Selim Tarhan'ın maddi durumu iyi olmadığı için çadıra gelin gelen Gülsüm Tarhan'ın 6 çocuğu dünyaya geldi. Yıllardan beri çadırda yaşayan ailenin 15 çocuğundan 6'sı, evlenerek yeni yuvalarına gitti. Ailenin 4 çocuğu ise Muş'ta yatılı okullarda eğitimini sürdürüyor. Tarhan çifti, Ağıllı köyünde kurdukları çadırda 5 çocuğuyla yaşam mücadelesi veriyor. Baba Mehmet Selim Tarhan, maddi durumları iyi olmadığı için kışın köydeki çadırda kaldıklarını, yaz aylarında ise yaylaya çıktıklarını söyledi.



Anne Gülsüm Tarhan ise çadırda yaşadıkları için hiç elbise dolabının olmadığını ifade etti. Bulaşıkları çeşmede, çamaşırları ise leğende yıkadığını anlatan Gülsüm Tarhan, "Bizim de bir evimiz olsun isterdim ama maddi imkanlarımız kısıtlı. Hayatımız yazın yayladaki, kışın ise köydeki çadırda geçiyor" dedi.



HDP'li başkan, örgüt üyeliğinden 7,5 yıl hapis cezası almış



Erzurum'un Karayazı ilçesinde belediye başkanı seçilen HDP'li Melike Göksu'nun, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7,5 yıl hapis cezası aldığı ortaya çıktı. Dosyası şu an Yargıtay'da olan Göksu hakkındaki gerekçeli kararda çarpıcı bilgilere yer verildi. Terör örgütü PKK'nın sözde mahkemesindeki yargılamalarda görev alan Melike Göksu'nun, öldürülen teröristlerden 'şehit' diye bahsettiği belirlendi. Dün mazbatasını alan Melike Göksu, bugün göreve başladı.



Erzurum'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Karayazı ilçesinde yüzde 61,83 oy alan HDP'nin adayı Melike Göksu, belediye başkanı seçildi. Melike Göksu'nun HDP Karayazı belediye meclis üyesiyken, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 10 Temmuz 2017'de tutuklandığı ortaya çıktı. 5 ay tutuklu kaldıktan sonra hükümle birlikte tahliye olan Melike Göksu ile meclis üyesi arkadaşı Türkan Sümbül, yargılandıkları Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 22 Aralık 2017'de 7'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.



32 sayfalık gerekçeli kararda Melike Göksu hakkında çarpıcı bilgilere yer verildi. Melike Göksu ile Türkan Sümbül'ün teknik takibe takılan 3 Mayıs 2016'de yapılan telefon görüşmesinde Kars'ın Kağızman ilçesindeki Çemçe bölgesinde gerçekleştirilen hava operasyonunda öldürülen PKK'lı terörist Murat Aras'tan 'şehit' diye bahsettiği tespit edildi. Birçok konuşmada farklı tarihlerde öldürülen terörist için 'şehit' ifadesini kullanan Melike Göksu'nun, bu teröristlerin cenazesini 'değer ailesi' kapsamında ailesi ve köylüleri ile birlikte teslim almaya gittiği belirlendi.



Belediyeden terör örgütü PKK üyelerinin defnedilmesi için kepçe ayarlanması istenilen Melike Göksu'nun 17 Mayıs 2016'da tarihinde bir kişiyle yaptığı konuşmada DBP Başkanı'nın gözaltına alınmasına tepki göstererek Cumhuriyet Savcılarına hakaret ettiği yer aldı.



KARARDA İTİRAFÇININ DA İFADELERİNE YER VERİLDİ



Gerekçeli kararda, itirafçı olan K.K.'nin ifadelerine de yer aldı. İtirafçı K.K., Melike Göksu ve beraberindekilerin terör örgütü üyelerine, yiyecek ve içecek getirdiğini söyledi. Melike Göksu'nun yanında getirdiği kıyafetleri kadın örgüt mensuplarına verdiğini aktaran K.K., sanığın milis/işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunan bir şahsı arayarak evine çağırdığını, 'Aşikar' kod isimli örgüt mensubunun talimatıyla örgüte yeni katılan kadın teröristin Muş'un Varto ilçesine üzerinden örgüte aktarımını sağladığını vurguladı. K.K. ifadesinde, "Bir gün Karayazı belediye encümenlerini, Karayazı HDP İlçe Başkanını, ilçe teşkilatından bazı şahıslar ile çevre köylerdeki bazı şahıslar bulunduğumuz mağaralar bölgesine çağırıldı. Çağırma amacımız 'Davut' olarak bildiğim örgüt mensubunun babası ile ilgili yapılacak olan mahkeme ile ilgiliydi. Gelenler arasında Melike Göksu da vardı. Davut'un babasını mağaralar bölgesine getirdikten sonra şahsın mahkemesi yapıldı. 'Aşikar' kod şahıs hakkında ölüm emri verdi. Ancak mahkeme heyeti içerisinde bulunlar 'Aşikar' kodun vermiş olduğu ölüm emrini, şahsın oğlu Davut'un örgüte katılması dolayısıyla ağır olduğunu düşündüler. Bu nedenle şahıs hakkında bölgeden sürgün edilmesine karar verildi. Mahkemenin vermiş olduğu karar sonrasında Davut'un babası serbest bırakıldı" dedi.



Melike Göksu'nun PKK/KCK terör örgütünün Karayazı ilçesi kırsalında bulunan silahlı mensupları ile görüştüğüne işaret edilen kararda, "Bu kişilere dönem dönem gıda ve giyim malzemeleri götürdüğü, yine örgütün alternatif olarak oluşturmaya çalıştığı komisyonlarla alakalı dağ kadrosu ile yapılan görüşmelere katıldığı gibi dağ kadrosunun gerçekleştirdiği sözde yargılamalarda da bulunduğu, dağ kadrosuna gerçekleştirilen yeni katılımlarda sanığın bulunduğu tespitlerine ulaşılmıştır" denildi.



Başkan seçilen Melike Göksu, dün mazbatasını alarak göreve başladı. Göksu'nun dosyasının Yargıtay'da olduğunu, yargılamanın halen devam ettiğini anımsatan avukatı, cezasının kesinleşmemesi nedeniyle müvekkilinin seçilmesine engel bir durum olmadığını söyledi.



Haber: Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, -

