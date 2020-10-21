DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

Kamyonet kasasındaki yangının söndürmek için seferler oldular

Antalya'da bir kamyonetin kasasında başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Sürücü ile çevreden yetişen sürücülerin yangını söndürmeye çalıştığı anlar, cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesi yakınlarında, Antalya- Burdur Karayolu üzerinde seyreden bir kamyonetin kasasında yangın çıktı. Sürücü, durumu fark edip aracı sağa çekerken, hem kendisi hem çevreden yetişen sürücüler, yangını söndürmeye çalıştı. Alevler kısa sürede büyüdü. Getirilen bir yangın tüpü de boş çıktı. Kamyonet sürücüsü yoldan aldığı toprakları alevlerin üzerine atıp söndürmeye çalıştı.

Yoldan aracıyla geçen ve o anları görenler, cep telefonu kameralarıyla yangını ve sürücünün çabalarını anbean görüntüledi.