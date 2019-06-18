Son Dakika Haberleri: DHA YURT - ORDU'DA HORTUM PANİĞİ
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DHA YURT - ORDU'DA HORTUM PANİĞİ

1 saat önce

ORDU'nun Fatsa ve Ünye ilçeleri mevkiinde Karadeniz açıklarında kıyaya yakın bir bölgede görülen hortum kısa süreli paniğe neden oldu.

DHA YURT - ORDU'DA HORTUM PANİĞİ, System.String[]

ORDU'nun Fatsa ve Ünye ilçeleri mevkiinde Karadeniz açıklarında kıyaya yakın bir bölgede görülen hortum kısa süreli paniğe neden oldu. Vatandaşlar cep telefonlarının kameralarıyla hortumu görüntüledi.
Ordu'da yer yer etkili olan sağanak yağmurun yanı sıra Fatsa ve Ünye ilçelerinde Karadeniz açıklarında görülen hortum kısa süreli korku yarattı. Karadeniz Sahil Yolu'nda seyreden araçlarda bulunan vatandaşlar kıyıya yakın bir bölgede görülen hortum nedeniyle kısa süreli panik yaşadı. Vatandaşlar cep telefonlarının kameralarıyla hortumu görüntüledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Vatandaşların çektiği hortumla ilgili cep telefonu görüntüleri

Haber: Nedim KOVAN/ ORDU,


Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:28 Kaynak: DHA
Ünye, Fatsa, Karadeniz, Ordu, Güncel
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