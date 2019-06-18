DHA YURT - ORDU'DA HORTUM PANİĞİ
1 saat önce
ORDU'nun Fatsa ve Ünye ilçeleri mevkiinde Karadeniz açıklarında kıyaya yakın bir bölgede görülen hortum kısa süreli paniğe neden oldu.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:28 Kaynak: DHA
ORDU'nun Fatsa ve Ünye ilçeleri mevkiinde Karadeniz açıklarında kıyaya yakın bir bölgede görülen hortum kısa süreli paniğe neden oldu. Vatandaşlar cep telefonlarının kameralarıyla hortumu görüntüledi.
Ordu'da yer yer etkili olan sağanak yağmurun yanı sıra Fatsa ve Ünye ilçelerinde Karadeniz açıklarında görülen hortum kısa süreli korku yarattı. Karadeniz Sahil Yolu'nda seyreden araçlarda bulunan vatandaşlar kıyıya yakın bir bölgede görülen hortum nedeniyle kısa süreli panik yaşadı. Vatandaşlar cep telefonlarının kameralarıyla hortumu görüntüledi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
-Vatandaşların çektiği hortumla ilgili cep telefonu görüntüleri
Haber: Nedim KOVAN/ ORDU,
Ordu Valiliği, Ekrem İmamoğlu'nun VIP krizi ile ilgili iddialarına cevap verdi
AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım: Saadet Partili kardeşlerimden özür diliyorum
Donald Trump açıkladı: Patrick Shanahan bakanlıktan vazgeçti
Askerliği 6 aya düşüren madde TBMM'de kabul edildi