Kendisini vuran kocasını elinde tüfekle fotoğraflayan 4 çocuk annesi konuştu - Son Dakika

Kendisini vuran kocasını elinde tüfekle fotoğraflayan 4 çocuk annesi konuştu

14.11.2020 08:38
Kendisini vuran kocasını elinde tüfekle fotoğraflayan 4 çocuk annesi konuştu, System.String[]

KARAMAN'da boşanm davası süren Hakan Karaman'ı (30) kendisini bacağından vurmadan önce elinde tüfekle fotoğraflayan 4 çocuk annesi Özgen Karharman (22), DHA'ya konuştu.

KARAMAN'da boşanm davası süren Hakan Karaman'ı (30) kendisini bacağından vurmadan önce elinde tüfekle fotoğraflayan 4 çocuk annesi Özgen Karharman (22), DHA'ya konuştu. Eşini, tüfeği hazırlarken kendisini öldüreceğini düşünüp, görüntülediğini anlatan Karharman, "'Çocuklarını göstereceğim' diye çağırdı eve.  Tüfeği çıkarınca beni öldüreceğini düşündüm. Başıma böyle bir olay gelirse diye, ispatlamak istedim ve fotoğrafını çektim" dedi.

Karaman'da 5 Kasım Perşembe günü boşanma davası süren eşi Hakan Karharman tarafından pompalı tüfekle bacağından vurularak, yaralanan Özgen Karharman, 8 gün sonra yoğun bakımdan çıktı. Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi devam eden Özgen Karharman, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Eşinden sürekli şiddet gördüğü için yaklaşık 8 ay önce evi terk edip İzmir'de yaşayan annesi Özlem Şahin'in yanına yerleştiğini belirten Özgen Karharman, "Boşanmak için dava açtım. İzmir'de görülecek olan boşanma davam, deprem nedeniyle ertelendi. Bunun üzerine Hakan'ın annesi ve ablası beni aradı. Karaman'a gelip imzaları atın anlaşmalı bitsin, dediler. Ben de tamam deyip, bindim otobüse Karaman'a gittim. Karaman Adliyesi'nde, anlaşmalı olarak boşanacağımıza dair dilekçe imzalayıp verdik. Hakan çocukları göstereceğini söyleyip eve çağırdı. Kabul ettim. Meğer beni vurmak için çağırmış. Çocuklarımı da göstermedi" diye konuştu.  'İSPATLAMAK İÇİN LARINI ÇEKTİM'Evde eşinin tüfeği aldığını görünce kendisini öldüreceğini düşündüğü anlatan Karharman, şunları söyledi: "Evde çocuklarım yoktu. 'Çocukları çağıracağım' dedi. Koltuğun altından silahı çıkardı. Beni öldüreceğini düşündüm. Önce etrafı kontrol etti. Bu sırada cep telefonu kamerasını açarak görüntülemek istedim. Başıma böyle bir olay gelirse ispatlamak istedim. Video da çekecektim; ama birçok kez telefonumu almaya çalıştı. Daha sonra silahı kalbimin üzerine, göğsüme dayadı. Gitmek istiyorum dedim, ama bırakmadı. Silahı bir iki kere tuttum, 'yapma' diye, ama ateş etti. Silaha müdahale etmeseydim kalbimin üzerinden vuracaktı. Belki şu an yaşamıyor olacaktım." 'DAHA ÖNCEDE BIÇAKLADI'Eşi Hakan Karharman'ın daha önce de kendisini bıçakladığını belirten Özgen Karharman, "Sürekli şiddet uyguluyordu ve 'Seni öldüreceğim' diyordu. Çok kıskançtı. Beni daha önce de bıçaklamıştı. Kayınvalidem, kazayla kendimin yaptığımı söylememi istemişti. Ben de korkup, onların söylediklerini gibi anlattım" dedi. 'HAMİLEYKEN DÖVDÜ'

Hamileyken bile dayak yediğini kaydeden Karharman, "Hamileyken de şiddet görüyordum. Doğuma kadar dayak yedim. Ailesiyle tartışır,  gelip beni döverdi. Bir an önce boşanmak istiyorum. Onun soyadını taşımak istemiyorum. En ağır cezayla yargılanmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.


Kendisini vuran kocasını elinde tüfekle fotoğraflayan 4 çocuk annesi konuştu
Kendisini vuran kocasını elinde tüfekle fotoğraflayan 4 çocuk annesi konuştu
Kendisini vuran kocasını elinde tüfekle fotoğraflayan 4 çocuk annesi konuştu
Kendisini vuran kocasını elinde tüfekle fotoğraflayan 4 çocuk annesi konuştu
Kendisini vuran kocasını elinde tüfekle fotoğraflayan 4 çocuk annesi konuştu
Kendisini vuran kocasını elinde tüfekle fotoğraflayan 4 çocuk annesi konuştu
Kendisini vuran kocasını elinde tüfekle fotoğraflayan 4 çocuk annesi konuştu

Boşanma, Şiddet, Çocuk, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kendisini vuran kocasını elinde tüfekle fotoğraflayan 4 çocuk annesi konuştu - Son Dakika


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