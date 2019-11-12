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Dicle'de Mevlid-i Nebi Haftası programı

6 saat önce

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, Mevlid-i Nebi Haftası nedeni ile konferans düzenlendi.

Dicle'de Mevlid-i Nebi Haftası programı, System.String[]

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, Mevlid-i Nebi Haftası nedeni ile konferans düzenlendi.


Dicle Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda gerçekleşen programa Diyarbakır Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Dicle Müftüsü Mehmet Sinan Akın, kamu kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.


Hz. Peygamber ve Aile temalı programda Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra, Dicle İlçe Müftüsü Mehmet Sani Akın, anma programının anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.


Daha sonra konuşan İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, bazı sahabelerin hayatı üzerinden peygamber, Kur'an-ı Kerim ve Allah sevgisini anlattı. Karabayır, "Sahabeler 10 ayet, 10 ayet ezberleyerek hayatlarını tatbik ederlerdi. Allah bize de nasip etsin. Peygamber efendimiz az konuşurdu ama öz konuşurdu. Onun ağzından çıkan söz, insanları etkilerdi. Neyi severseniz, ona benzersiniz. Biz aklımızı, elimizi kullanıyoruz belki, manevi duygularımızı kullanmasını bilmiyoruz. Buna da sahip çıkmamız lazım. Çocuklar para konuşuyorsa para, ilim irfan konuşuyorlarsa, o evde ilim, irfan konuşuluyordur. Peygamber efendimizin evine benzeyen evimiz olsun. Çocuk takip edilmeli, korkmamalı. Çocuklarımızı yetiştirirken Allah rızası için dikkatli olalım. Babası vefat eden kız çocuklarına şu kadar miras, bunu yapmıyoruz. Kıza miras veren ailelerin artması lazım. Allah ailemizi muvaffak etsin inşallah" dedi.


Program Dicle İlçe Müftüsü Mehmet Sinan Akın tarafından İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır'a plaket verilmesi ve toplu fotoğraf çekimleriyle sona erdi. - DİYARBAKIR

Selim Karabayır, Diyarbakır, Dicle, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:24 Kaynak: İHA
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