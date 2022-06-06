DİCLE NEHRİ'NE GİREN 3 LİSELİ BOĞULDU (4) - Son Dakika
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DİCLE NEHRİ'NE GİREN 3 LİSELİ BOĞULDU (4)

06.06.2022 00:15
DİCLE NEHRİ'NE GİREN 3 LİSELİ BOĞULDU (4)

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde serinlemek için girdikleri Dicle Nehri'nde akıntıya kapılarak gözden kaybolan ve vatandaşların yardımıyla cesetleri sudan çıkarılan Vali Aydın Arslan Fen Lisesi 10'uncu sınıf öğrencileri Osman Yetişgin (16) Silvan ilçesinde Karabehlülbey Mezarlığı'nda, Enes Can...

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde serinlemek için girdikleri Dicle Nehri'nde akıntıya kapılarak gözden kaybolan ve vatandaşların yardımıyla cesetleri sudan çıkarılan Vali Aydın Arslan Fen Lisesi 10'uncu sınıf öğrencileri Osman Yetişgin (16) Silvan ilçesinde Karabehlülbey Mezarlığı'nda, Enes Can (17) Şırnak'ın İdil ilçesinde Yeni Mahalle Şeyh Hasan Mezarlığı'nda ve Yunus Vural (16) ise Mardin'in Mazıdağı ilçesinde Gündoğan Mahallesi Mezarlığı'nda yüzlerce kişinin katılımıyla gözyaşlarıyla toprağa verildi.

WUSHUDA 4 KEZ TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLAN OSMAN'IN HEDEFİ DOKTOR OLMAKTI

Silvan ilçesinde toprağa verilen Osman Yetişgin'in 4 kez Wushu Türkiye şampiyonu olduğu ortaya çıktı. Wushu Milli Takım Antrenörü Nimet Kalkan, "Sporcumuz yaklaşık 9 yıldır halk eğitim merkezinde Wushu kursunda antrenman yapıyordu ve yıllar içerisinde 4 Türkiye şampiyonluğu, bir Türkiye 2'nciliği bir de Türkiye 3'üncülüğü elde etti. İller arası şampiyonada da bir çok başarılar kazandı. Spor kariyerinde olduğu gibi eğitimde de çok başarılı bir öğrencimizdi. En son bir ay önce ziyaretime geldiğinde 'ben doktor olacağım' diyorduö dedi.

ELELE ÖLÜME GİTMİŞLER

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yakınlarının gözyaşlarıyla toprağa verilen Yunus Vural'ın yakını Veysi Belli, öğrencilerin nehrin karşısına geçmek için el ele tutuşup suya girdiklerini öğrendiklerini belirterek, "Elele karşıya geçmeye çalışıyorlar. Sonra suda boğuluyorlar. Orada rahmet ediyorlarö dedi.

Liseli 3 gencin Dicle Nehri'nde boğularak yaşamını yitirmesi Türkiye'yi yasa boğarken, birçok siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu başsağlığı mesajı yayınlandı. Okudukları Vali Aydın Arslan Fen Lisesi'nin sosyal medya hesabından da, "Bugün 3 canımızı kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun" mesajı yayınlandı.

- Mardin
DİCLE NEHRİ'NE GİREN 3 LİSELİ BOĞULDU (4)
DİCLE NEHRİ'NE GİREN 3 LİSELİ BOĞULDU (4)
DİCLE NEHRİ'NE GİREN 3 LİSELİ BOĞULDU (4)
DİCLE NEHRİ'NE GİREN 3 LİSELİ BOĞULDU (4)
DİCLE NEHRİ'NE GİREN 3 LİSELİ BOĞULDU (4)
DİCLE NEHRİ'NE GİREN 3 LİSELİ BOĞULDU (4)
DİCLE NEHRİ'NE GİREN 3 LİSELİ BOĞULDU (4)
DİCLE NEHRİ'NE GİREN 3 LİSELİ BOĞULDU (4)
DİCLE NEHRİ'NE GİREN 3 LİSELİ BOĞULDU (4)
DİCLE NEHRİ'NE GİREN 3 LİSELİ BOĞULDU (4)
DİCLE NEHRİ'NE GİREN 3 LİSELİ BOĞULDU (4)
DİCLE NEHRİ'NE GİREN 3 LİSELİ BOĞULDU (4)
DİCLE NEHRİ'NE GİREN 3 LİSELİ BOĞULDU (4)
YORUMLAR
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Dicle Nehri'ne giren 3 liseli boğuldu (3) Dicle Nehri'ne giren 3 liseli boğuldu (3) Dicle Nehri'ne giren 3 liseli boğuldu (2) Dicle Nehri'ne giren 3 liseli boğuldu (2)
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DİCLE NEHRİ'NE GİREN 3 LİSELİ BOĞULDU (4) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: DİCLE NEHRİ'NE GİREN 3 LİSELİ BOĞULDU (4) - Son Dakika
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