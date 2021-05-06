Didier Drogba'nın final sevinci sosyal medyanın gündemine oturdu

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i eleyen Chelsea İstanbul biletini alan 2. takım oldu. Maviler, toplamda 3-1'lik skorla Real Madrid'i turnuvanın dışına iterek finalde Manchester City'nin rakibi oldu. İngiliz devinin efsane golcüsü Didier Drogba'nın sevinci ise sosyal medyada binlerce etkileşim aldı.

DROGBA'DAN BÜYÜK SEVİNÇ

Bir dönem Galatasaray forması giyen adını Chelsea tarihine altın harflerle yazdıran eski futbolcu Didier Drogba, Maviler'in finale yükselmesinin ardından sevinçten havalara uçtu. Efsane golcünün paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.