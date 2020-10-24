Didim açıklarında 28 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bindikleri lastik bot makine arızası nedeniyle Tekağaç Burnu açıklarında sürüklenen düzensiz göçmenlerin yardım istemesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu gönderildi.

Kasımpaşa-Göztepe maçında VAR incelemesinin uzun sürmesi tartışmalara neden oldu

Daha önce aynı erkekle sevgili olan iki kız tekme tokat birbirine girdi! O anlar kamerada