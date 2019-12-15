Didim AK Parti delegelerini belirlemek için sandığa gitti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Didim AK Parti delegelerini belirlemek için sandığa gitti - Son Dakika

Didim AK Parti delegelerini belirlemek için sandığa gitti

6 saat önce

AK Parti Didim İlçe Teşkilatı'nın 7. Olağan Kongresi öncesinde 8 bin parti üyesi delegeleri belirlemek üzere sandığa gitti.

Didim AK Parti delegelerini belirlemek için sandığa gitti, System.String[]

AK Parti Didim İlçe Teşkilatı'nın 7. Olağan Kongresi öncesinde 8 bin parti üyesi delegeleri belirlemek üzere sandığa gitti.


AK Parti Didim Teşkilatı'nın delege seçimleri, Esra Karakaya Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi. AK Partili üyeler saat 10.00'da başlayan oy verme işlemlerine yoğun ilgi gösterirken kurulan 6 sandıkta oylarını kullandı.


AK Parti Didim İlçe Başkanı Maşallah Subaşı, İlçe ana kademe yöneticileri ile belediye meclis üyeleri delege seçiminde hazır bulunurken, ilçe Başkanı subaşı üyeleri tek tek karşıladı.


İlçe Başkanı Maşallah Subaşı, Didim'de kayıtlı 8 binden fazla üyeye delege seçimleri için çağrıda yaptıklarını ve katılımın beklenenden yüksek olduğunu belirterek "Biz bugün parti olarak demokrasi yönündeki en büyük adımlarımızdan bir tanesi delege seçimlerimiz yaptık. 400 delege ve 20 doğal delegenin seçimlerini sorunsuz şekilde gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın izinde ve partimizin birer neferi olarak mücadelemize her noktada devam edeceğiz. Bu sürecin partimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 04:16 Kaynak: İHA
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